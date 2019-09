REDDET: En kvinne falt i vannet ved Lysaker brygge ved 21.30-tiden torsdag kveld. Brannmann Aleksander Olsen løp fra kontoret rett ved og hoppet uti. Det gjorde også en 75 år gammel mann. Foto: Redningsselskapet

75-åring hoppet i sjøen for å redde liv i Lysaker: – Viste en innsatsvilje som er helt ekstrem

Torsdag kveld hoppet en 75 år gammel mann ut i det kalde vannet ved Lysaker brygge og bidro til å redde en kvinne som hadde falt uti.

Kvinnen ble berget takket være rask varsling og snarrådig innsats fra en forbipasserende og en brannmann som dykket ned og trakk henne opp av dypet. Samt at Redningsselskapet kom kjapt til stedet.

Mannen var ute og luftet hunden da ulykken skjedde ved Lysaker brygge.

– Mennene i 70-årene bandt bikkja i brygga og hoppet uti. Det er en tøff fyr – det er ca. tre meter ned, forteller Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet til VG. Han opplyser at det var rundt 10 grader i vannet.

Samtidig fikk 110-sentralen, som holder til rett ved, en nødtelefon. Ifølge Budstikka var det en kvinne som ringte etter at hun hørte rop om hjelp like nedenfor balkongen sin på Lysaker brygge.

På sentralen sitter brannmann Aleksander Olsen (37) på vakt. Han tar beina fatt og løper ut etter samråd med kollegene.

– Aleksander er både brannmann og paramedic, så han er den åpenbare kandidaten av de fem som var på vakt hvis noen skal løpe de få hundre meterne, sier Lars Magne Hovtun, vakthavende stabssjef i Oslo- brann og redningsetat, til VG.

Han forteller at Aleksander først ikke ser noe annet enn en tom brygge, men når han kikker over kanten får han øye på tre personer i vannet.

– Det er kaotisk og uoversiktlig. Han har med seg en livbøye som han kaster uti og den tar 75-åringen tak i, forteller Hovtun.

Det er en redningsstige der, men denne rekker ikke ned til vannet så Aleksander står på nederste trinn og får trukket opp en annen mann som ligger i vannet.

– Forsvinner i dypet

– Plutselig ser Aleksander hendene til den bevisstløse kvinnen forsvinne i dypet, da klikker hjertet og brannmannshodet inn og han kaster seg ut i vannet, sier Hovtun. Han legger til at dette er risikofylt og at man skal vite hva man gjør før man hopper uti uten utstyr.

Noe heller ikke Aleksander hadde, siden han visste at dykkere var på vei.

– Det kan fort ende med at du må bli reddet selv, sier Hovtun og forteller at kollegaen dykket ned to-tre svømmetak før han før han får tak i kvinnen.

– Fortjener honnør

– Han sparker seg opp og legger seg på rygg med kvinnen på magen og sørger for at hun får luft, forteller Hovtun.

Han sier at kollegaen ser at 75-åringen blir svakere og at han selv føler hvordan det kalde vannet suger kreftene ut av ham, en godt trent brannmann.

– 75-åringen viste en innsatsvilje som er helt ekstrem, og slik jeg har forstått det holdt han kvinnen oppe til vi kom. Han er en helt vanlig mann i gaten som fortjener honnør, sier Hovtun.

I mellomtiden er redningsskøyten kommet på plass og fra der han ligger i vannet ser Aleksander også blålysene fra politi og ambulanser som er på vei.

Brannmann Aleksander Olsen t.v. og Fredrik Hove i Redningsselskapet. Foto: Redningsselskapet

– Risikerte livet

Pedersen i Redningselskapet forteller at mannen i 70-årene holdt kvinnen oppe helt til brannmannen hoppet uti og overtok.

– Da klarte han ikke mer, men da tok brannmannen over, sier Pedersen og legger til at det tok seks minutter fra meldingen kom til Redningsselskapet, til kvinnen var oppe i båten.

– Her var det en kjede av gode hjelpere. Vi hadde vært på øvelse i fjorden og alle gutta var på plass, så det var heldig, sier Pedersen.

Med en gang kvinnen var i båten, startet de med hjerte og lungeredning på den bevisstløse kvinnen.

– Det går bra med henne, hun skal være utenfor fare, sier Pedersen.

75-åringen hadde ganske lav kroppstemperatur etter å ha vært ute i sjøen en stund, så han ble forskriftsmessig pakket inn i bobleplast for å få opp varmen igjen.

– Vi noterte dessverre ikke navnet hans i kampens hete, sier Frode Pedersen som mener mannen i 70-årene gjorde en heltemodig innsats.

Brannmann Aleksander Olsen (37) lovpriser også den ukjente mannen.

– Han har virkelig risikert livet sitt. Han var lenger ute enn meg, sier Olsen til Budstikka. Han mener mannen gjorde en heltemodig innsats. VG har ikke lykkes å komme i kontakt med hverken Olsen eller mannen i 70-årene.

– Aleksander er litt flau over all medieoppmerksomheten siden dette er noe brannfolk i hele Norge er forberedt på å gjøre, alltid. Det er tross alt jobben deres. Men han satt på kontoret og tok imot nødtelefoner og hadde ikke med seg noe utstyr. Det han gjorde var ekstraordinært, sier Hovtun, som er Aleksanders øverste sjef.

Han minner om det første man må gjøre hvis noen er i ferd med å drukne, er å ringe 110 før man prøver å finne en livbøye, tau eller båtshake for å hjelpe den som ligger i vannet. Og har noen gått under, må man fortsette å holde øye med stedet vedkommende forsvant – da blir det lettere for dykkerne.

– Ikke løp til ambulansen når den kommer. Stå stille og la de komme til deg slik at du kan peke ut stedet, råder Hovtun.

