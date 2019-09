Helikopterulykken i Alta: Her undersøkes vraket

KJELLER (VG) I Havarikommisjonens lokaler på Kjeller granskes vrakdelene fra helikopterulykken i Alta. – En utfordrende jobb, sier avdelingsleder Kåre Halvorsen.

Knappe to uker har gått siden den fatale helikopterulykken i Alta. Et helikopter innleid av festivalen «Høstsprell» styrtet i fjellet Skoddevarre ved Kvenvikmoen.

Om bord var fem unge passasjerer fra Alta, som hadde kjøpt sightseeingtur under «Høstsprell» for å se festivalen fra luften.

Alle omkom – også den 27 år gamle svenske piloten.

I lokalene til Statens havarikommisjons på Kjeller i Lillestrøm jobbes det fortsatt på spreng for å finne svaret på spørsmål ingen så langt har kunnet besvare: Hva skjedde?

I hangaren ligger en rekke vrak. Flere av dem fra fly- og helikopterulykker som har skjedd det siste året.

På en grønn presenning har de samlet vrakdeler fra ulykkeshelikopteret i Alta. Alle delene har blitt demontert av havariteknikerne.

– Vi går gjennom delene for å danne oss et helhetsbilde av hva som har skjedd. Hver enkelt komponent har en historie å fortelle, og om vi klarer å sette dette sammen, så kan vi lykkes med å forklare hva som har skjedd, sier avdelingsleder Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon til VG.

MOTOR: Utenom brannskader har havarikommisjonen så langt ikke funnet feil på motoren. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Som dere ser er det veldig ødelagt, og absolutt ikke sikkert man kommer til en entydig løsning. Det kan hende man kommer med flere hypoteser der man må sannsynliggjøre noen. Det er absolutt en utfordrende jobb, fortsetter han.

Selv om det ligger mange svar i vrakdelene, understreker at han det er altfor tidlig å si om de finner svarene de trenger.

– Hvor ofte finner man et helt klart svar?

– Rimelig ofte, men oftest der man har elektronisk informasjon som man kan støtte seg på. Så langt har vi ikke det her.

GRANSKES: Vrakdelene fra ulykkeshelikopteret er demontert og undersøkes i hangaren på Kjeller. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ser ikke lyst ut

Under arbeidet på ulykkesstedet fant havarikommisjonen ferdskriveren til helikopteret. I utgangspunktet viser denne bilde av instrumentpanelet, og kan dermed gi informasjon om høyden og hastigheten helikopteret hadde da ulykken skjedde.

I dette tilfellet er denne delen, som resten av helikopteret, svært brannskadet. Ferdskriveren er sendt til helikopterprodusenten i Frankrike.

– De jobber fortsatt med å få lest ut minneenheten, og det ser vel ikke helt lyst ut, for å si det sånn, sier Halvorsen.

AVVIK: Dette er noen av delene som førte til at helikopterprodusenten krevde umiddelbare inspeksjon av alle helikoptre av denne typen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Beordret umiddelbar inspeksjon

Natt til onsdag ba helikopterprodusenten Airbus Helicopters om umiddelbar inspeksjon av alle nyere helikoptre av typen AS350, AS550 og EC130.

Grunnen var havarikommisjonens funn av avvik i akselforbindelsen mellom motoren og hovedgirboksen, det vil si kraften mellom motoren og girboksen. Halvorsen understreker at dette ikke betyr at det var dette som forårsaket ulykken.

– Den eneste grunnen til at vi tar tak i dette, er fordi det ser annerledes ut, sier han og viser frem delene som er demontert og lagt ut over en benk.

– Hvis forbindelsen mellom hovedgirboks og motor opphører på en eller annen måte, så stopper kraftoverføringen til hovedrotoren. Utfallet blir at helikopteret blir særs vanskelig å kontrollere.

Usikkert om man finner svar

Forrige uke offentliggjorde politiet i Finnmark en tidslinje, som viser hva som skjedde i timene før og etter ulykken.

Hovedredningssentralen mottok melding om ulykken klokken 17.06. To minutter tidligere sendte en av de omkomne et bilde fra helikopteret på Snapchat til en bekjent.

Dette er blant materialet som er viktig for politiet i etterforskningen.

Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen understreket at de har gjort flere «viktige observasjoner» i sine undersøkelser av vrakdelene. Det er sammensetningen av alle disse opplysningene som kanskje kan gi svaret på hva som forårsaket ulykken.

– Nå skal vi prøve å sette sammen disse observasjonene for å danne oss et bilde. Kanskje får vi aldri et fullt bilde, sier han.

