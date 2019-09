HØST: Sommeren er forbi, og i Norge kan vi vente mer høstvær fremover. Foto: Meteorologisk institutt

Høstværet kommer: Oransje farevarsel flere steder i landet

Sommeren er forbi, og denne helgen er det vind og regn som står på menyen. – Fint innevær, sier meteorolog

Vi er godt inne i årets første høstmåned, og sommerværet har for lengst forsvunnet. I hele Sør-Norge er det ventet vær og vind, og Vestlandet er desidert hardest rammet.

– Det er rett og slett rester fra noe mer tropisk som har funnet veien opp til oss. Det er ganske mye fuktighet og en hel del vind på vei, og det har begynt å nærme seg med stormskritt, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Lars Andreas Selberg.

– Klassisk høststorm

Uværet som er ventet vil ramme hele vestlandskysten, forteller Selberg.

– Når denne fronten nærmer seg enda mer, er det forventet at det blir ganske kraftig nedbør fra rundt klokken 18.00 i kveld til rundt to i natt. Det gjelder særlig i Hordaland, Rogaland og Vestlandet sør for stadt.

Selberg forklarer at ettersom vi er i en tidlig fase av høsten, vil vinden som er ventet kunne ramme hardere enn ellers.

– Det er mulig at noen trær blir tatt, siden trærne fortsatt har mye blader. Vi har lagt ut gul farevarsel for vindkast på vestlandet, sier han, og legger til:

– Det er en klassisk høststorm vi får nå.

Oransje farevarsler

Men det er ikke bare Vestlandet som er utsatt for høstvær. Også i resten av Sør-Norge kan det være lurt å holde seg inne, om man ikke setter pris på rufsevær.

– Vi har gule farevarsler for kraftig vindkast i Agder, Telemark, Buskerud og Oppland, sier Selberg.

De gule farevarslene gjelder fra og med søndag, men opptakten til uvær begynner allerede i dag.

– Lørdag vil det skye til, og vi vil se en vindøkning. Det kommer nok litt regn, men ikke på langt nær så mye som på vestlandet. I løpet av lørdag ettermiddag vil det nok begynne å regne og komme vind, mens på søndag vil det klartne igjen, men blåse en del.

Lørdag formiddag sendte Meteorologisk institutt ut en melding om at det er utsendt oransje farevarsler for vind i Telemark og Agder.

– Fint innevær

Selberg opplyser at det hovedsaklig er Sør-Norge som blir rammet av det ventede uværet. Men Nord-Norge slipper ikke helt unna likevel.

– Vi har gult farevarsel for vind i Ofoten fra søndagen. Det kan komme lokalt kraftige vindkast, sier han.

Han understreker imidlertid at det er Vestlandet som er mest utsatt.

– I Møre og Romsdal har vi ute gult farevarsel på både nedbør og vind. Vinden kommer i kveld, og varer til mandag. NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) har sendt ut oransje farevarsel for jordskred og flom i større deler av Sør-Norge.

Alt i alt kan Norges befolkning belage seg på skikkelig høstvær fremover.

– Det blir fint innevær, avslutter Selberg.

