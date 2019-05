GODE KOLLEGER: Partileder Siv Jensen og Per Sandberg har stått sammen i tykt og tynt de siste årene. Lørdag ble han formelt takket av som nestleder i partiet. Foto: Frode Hansen, VG

Gråtkvalt Per Sandberg takket av

GARDERMOEN (VG) – Antagelig er du den eneste som kan bli enda sintere enn meg, sa partileder Siv Jensen under festmiddagen på Frps landsmøte.

Det manglet ikke på superlativene da Frp-lederen talte til sin venn og partikollega. Han gikk av i kjølvannet av den omstridte Iran-turen i sommer, men det er først nå på landsmøtet at det formelt velges en ny nestleder i hans sted.

– Du gikk alltid i krigen for oss, for partiet og for meg, slo Jensen fast, og la til at han har vært hennes nærmeste nestleder.

Hun trakk fram hvor lojal, varm og humoristisk han har vært.

– Du var aldri slik som folk mener politikere skal være. Du var aldri perfekt. Du var alltid deg selv, sier Siv Jensen til stor applaus.

– Det var kanskje din skjebne at du ikke skulle gå av som nestleder på et vanlig landsmøte, for det er sånn som andre gjør, fortsetter hun.

RØRT: En tydelig rørt Per Sandberg lyttet til partileder Siv Jensens tale til ham. Ved siden av ham står kjæresten Bahareh Letnes. Foto: Frode Hansen, VG

Samholdet dem imellom har vært sterkt. Begge beskriver forholdet som fullt av turbulens – og ufattelig nært.

– Vi kunne vært gift, Siv, sier han spøkefullt.

Han sier at tålmodigheten partilederen har hatt med ham ikke finnes hos noen andre.

– Du har holdt ut og trodd på meg Siv, uansett mine kraftige utblåsninger. Siv, tusen takk.

Han avsluttet talen sin med å overrekke en stor hvit vase til Siv Jensen. Han fortalte at vasen er fraktet til Norge fra Kurdistan – og designet av en som deler navn med kjæresten.

KJÆRESTER: Bahareh Letnes og kjæresten Per Sandberg skåler i forkant av landsmøtefesten. Foto: Frode Hansen, VG

Søndag er det Sylvi Listhaug som velges som ny nestleder. Før helgen gjorde hun også comeback i regjeringen som ny eldre- og folkehelseminister, bare litt over ett år etter at hun gikk av som justis- og beredskapsminister.

De andre partifellene fikk også skryt av Per Sandberg .

– Det er utrolig mange her i dag som sier at de savner meg, herregud jeg savner dere og!

Han avsluttet med å si at Frp med meningsmålingene nå, i all ydmykhet, aldri har hatt mer behov for «Pesa», som er kallenavnet til den tidligere nestlederen.

Per Sandberg gikk i august i fjor av som fiskeriminister og Frp-nestleder Bakteppet var avsløringer om at Sandberg mot PSTs råd hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran uten å varsle Statsministerens kontor om reisen. Han tok også med telefonen på en jobbreise til Kina i mai.

Sandberg mente avgangen ikke skyldes mobilbruken, men hvordan mediene og andre politikere jaget og «misbrukte» forholdet til hans nye kjæreste.

Publisert: 04.05.19 kl. 20:22