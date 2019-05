Hvithvalen ble «Mobil Dick»: Hentet opp Inas mobiltelefon fra vannet

Det sa plopp! – og den kostbare mobilen til Ina Mansika (25) seilte nedover i vannet. Hun trodde den var tapt for alltid. Men da hadde hun ikke regnet med hvithvalen «Mobil Dick» – Hammerfests nye yndling!

– Jeg ble fortvilet, der forsvant den kostbare iPhonen som jeg hadde betalt 8–9000 kroner for, forteller 25-åringen til VG.

Det sa plopp

Hun og venninnen Isa Opdahl Larsson (21) hadde vært på festligheter med den lokale russen i Hammerfest da de skulle avslutte med et besøk på kaia – til byens nye yndling, den antatte russisk militært trente hvithvalen, som på folkemunne har fått navnet «Hvaldimir».

– Vi gikk ned på en flytebrygge. Den er så folkekjær at den kommer bare du plasker med hånden i vannet. Den er jo ganske stor! Jeg bøyde meg fram for å klappe den, da det sa plopp. Jeg hadde mobilen i jakkelommen, og dermed falt den ut, forteller Ina.

UVENTET HJELP: Sykepleiestudent Ina Mansika (25) fikk uventet hjelp da hun mistet mobiltelefonen sin på sjøen. Foto: Privat

Sank sakte

Hun studerer til sykepleier, og har begrenset økonomi til å kjøpe ny telefon. Hvithvalen fortsatte å kose seg og motta klapp fra publikum, på flytebryggen, men for Ina var moroa over:

– Jeg kunne se mobilen synke sakte nedover i vannet til den forsvant. Det var kipt. Jeg tenkte at der nede kommer den til å ligge, forteller hun.

Men plutselig hadde hvithvalen fått nok av kos og klapp, og svømte ned – og etter kort tid kom den opp igjen. Med mobilen i kjeften!

Redd den skulle svelge

– Vi tenkte at gud, nå kommer den til å spise mobilen, stakkar! Det vil ikke være bra for den om den svelger en mobiltelefon! Men nei, den kom opp med mobilen og leverte den til oss. Og etterpå virker det som om den ventet og tar imot takk og hyllest, ler Ina.

Nå har hun tatt ut SIM-kortet fra iPhonen og satt i en gammel telefon, slik at hun kan kontakte folk.

– Etter å ha googlet ganske mye, har jeg endt opp med å legge den vannskadede mobilen i ris. Men jeg har vel egentlig forberedt meg på at jeg må skaffe meg en ny. Men uansett skal jeg ned på kaia senere i dag for å takke hvalen skikkelig enda en gang, sier Ina Mansika.

– Ikke oppsøk hvalen

Politiet i Finnmark melder på Twitter at de har fått oppfordring fra Fiskeridirektoratet om å oppmode folk til ikke å oppsøke hvithvalen i Hammerfest. Dette i håp om at den forlater havnen.

– Mye kontakt kan føre til at den blir stresset, og det kan i verste fall utløse aggresjon, heter det i oppfordringen fra Fiskeridirektoratet.

Ekspert på sjøpattedyr på Havforskningsinstituttet i Bergen, Martin Biuw, mener at rådet fra Fiskeridirektoratet kan være klokt:

– Den oppførselen med mobiltelefonen, er jo utrolig, og eksepsjonelt for et vilt dyr. Så dette er et trent dyr – som er vant til å hente ting som treneren kaster ned på bunnen – for så å få belønning. Ulempen er at vi ikke vet hva den er trent til, og heller ikke hvordan den vil reagere når den ikke får belønning, om den kan bli frustrert og uberegnelig. Den er jo ganske stor, sier Biuw.

