IMOT VEIPRISING: Samferdselsminister Jan Georg Dale (Frp) i debatt med Une Aina Bastholm (MDG) under Arendalsuka tirsdag ettermiddag. Foto: Jørgen Braastad

Dale avslår Stavangers ønske om veiprising: Kaller det «taksameter i bilen»

ARENDAL (VG) Som første by i Norge ønsker flertallet i Stavanger bystyre å fjerne bomstasjonene og erstatte dem med veiprising. Men det sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) blankt nei til.

I mai sendte Høyre-styrte Stavanger et brev til Dale og regjeringen, hvor de ba om å bli forsøks-region for GPS-styrt veiprising.

Bak vedtaket i bystyret sto Høyre, Ap, KrF, Venstre, MDG og Rødt:

– Teknologien er 95 prosent klar. Gir regjeringen grønt lys til dette, så skal vi kaste oss rundt, sier Jan Erik Søndeland, Venstres førstekandidat ved kommunevalget i Stavanger.

«Dagens ordning med betaling for punktpasseringer gir fort urettferdige og uheldige utslag for enkeltpersoner og grupper, samt at en gjør det gratis å kjøre på innsiden av bommene», skriver Stavanger kommune i brevet til Samferdselsdepartementet.

TYDELIG: Samferdselsminister Jan Georg Dale (Frp) på vei til debatt under Arendalsuka hvor han var klar på at han ikke vil ha veiprising. Foto: Jørgen Braastad

Sier nei

Men Stavanger får en kald skulder fra samferdselsministeren:

– Det er ikke grunnlag for å starte et forsøk til veiprising nå. Stortinget har ikke åpnet for det, og det er ikke teknisk mulig, sier Dale til VG i Arendal.

– Men om de har en teknisk løsning, er du da mer positiv?

– Jeg mener det er en dårlig løsning. Det blir ikke mindre bompenger av å flytte taksameteret inn i bilen. Det blir en økt mulighet for Ap til å øke bompengene ved en senere anledning, sier Dale.

– Stavanger sier at det blir lettere å gradere prisen og unngå urettferdige skjevheter. Er det argumenter du har sympati for?

– Når oppfølgingsspørsmålet kommer, om det gir lavere inntekter totalt sett, så er svaret alltid nei. Det viser at dette er veldig lite lurt, sier Dale.

Bompenge-opprør

Stavanger har vært slagmark for sterke bilist-reaksjoner mot innkreving av bompenger.

Folkeaksjonen Nei til bompenger oppsto i Stavanger før forrige kommunevalg og fikk tre mandater i bystyret.

Nå mener flertallet i bystyret at de kan løse mange av disse flokene mer rettferdig gjennom veiprising:

– Et av de store irritasjonsmomentene med bompenger er jo at bommer alltid står litt tilfeldige steder, og noen kan f.eks. kjøre gratis på jobb midt i rushet, mens andre må betale en eller flere ganger nesten uansett hvor de skal, sier John Peter Hernes, Høyres ordførerkandidat, til VG.

Jan Erik Søndeland fra Venstre sier at teknologiske løsninger som veiprising passer godt inn i Stavangers strategi om å utvikle en smart by med løsninger basert på høyteknologi. Han viser også til at Datatilsynet i januar ga grønt lys for innkreving av veiavgifter basert på GPS-måling.

Ikke kall det «veiprising»

Men Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, sier at flertallet i Stortinget avviste et forslag om å åpne for veiprising tidligere i år. Men det var åpenbart mer motstand mot selve ordet veiprising enn å finne måter å erstatte bomstasjonene med:

– Høyre har landsmøtevedtak på at vi er åpne for å utrede veiprising. Men da forslaget fra KrF og Ap kom opp var KrF i regjering og Frp var imot veiprising. Sa da vedtok Stortinget, med regjeringspartienes støtte å erstatte dagens bompengeordning med «nye teknologiske løsninger». Så hvis Stavanger søker om å se på nye teknologiske løsninger, så vil jeg tro at regjeringen vil støtte det, sier Helleland til VG.

