Lynet slo ned i helikopterhangar – traff nedgravd bombe fra krigen

Tre personer befant seg inne i hangaren da eksplosjonen gikk av. Utrolig nok var det kun helikopteret og hangaren som ble skadet.

Onsdag traff lynet en helikopterhangar på Garnisonen i Sør-Varanger i Finnmark. Både tak og vegger i hangaren ble ødelagt, i tillegg til helikopteret som sto inni.

Nå offentliggjør Forsvaret en video av hendelsen, som viser hvordan lynet slo ned i hangaren – og utløste en stor eksplosjon.

Traff sprengladning under bakken

Talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, major Elisabeth Eikeland, sier til VG at årsaken til eksplosjonen mest sannsynlig er at lynet traff en flybombe fra andre verdenskrig som lå nedgravd rett under hangaren.

– Da lynet traff hangaren var det i tillegg kraftig regnvær. Vi antar at kombinasjonen av dette og lynet som traff lynavlederen på hangaren utløste en voldsom elektrisk kraft, som igjen utløste eksplosjonen.

STORE ØDELEGGELSER: Slik så det ut etter at sprengladningen under helikopterhangaren gikk av. Foto: Forsvaret

Tre personer berget

Tre personer befant seg inne i hangaren da eksplosjonen skjedde.

– Utrolig nok, og heldigvis, ble ingen av dem skadet. Det gikk bra med alle sammen, og det er det aller viktigste, sier Eikeland.

Hun forteller videre at Forsvaret har sperret av og evakuert området, og innført vakthold. Undersøkelser for å finne flere detaljer er også iverksatt.

Ingen akutt fare

Eikeland forteller videre at Forsvaret nå vil søke etter andre eventuelle bomber under bakken.

– Dersom det viser seg at det ligger flere nedgravde bomber der, vil disse bli håndtert på en sikker måte av Forsvarets EOD-personell. Vi utvider dette personellet i Kirkenes etter helgen.

Hun understreker at det ikke foreligger noen akutt fare for andre eksplosjoner i området nå.

EVAKUERT: Forsvaret har sperret av og evakuert området etter eksplosjonen. Foto: Forsvaret

Rester fra krigen

Man antar at flybomben som gikk av lå rundt en meter under bakken.

Eikeland forteller at de vet at tyske flybomber av denne typen ble benyttet på Høybuktmoen under andre verdenskrig.

– Under krigen var dette en del av frontlinjen i Finnmark, så dette er en sprengladning fra krigens dager, kalt kommunikasjonsødeleggelsesmidler. Hensikten med disse var å ødelegge viktig infrastruktur slik at fienden ikke kunne benytte seg av den etterpå, forklarer hun.

– Det har blitt funnet flere slike bomber etter krigen, og disse lå som regel ved flyplasser.

Publisert: 23.08.19 kl. 18:43