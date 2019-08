SLITER: Ap-leder Jonas Gahr Støre opplever at «ørnen» nå lander på 23,7 prosent. Foto: Mattis Sandblad

Ny kommunemåling: Ap lekker i begge ender

ARENDAL (VG) Både Ap og Frp faller, mens Senterpartiet og De Grønne når stadig nye høyder drøye tre uker før valgdagen.

Det er hovedtrekkene i VGs valgbarometer denne uken. Meningsmålingen som Respons analyse har gjennomført blant 1000 spurte 9. til 14. august, viser at krisen for Ap og Frp vedvarer.

Etter å ha ligget rundt 25 prosent på VGs målinger den siste tiden, og sogar var oppe i 27,4 i mai, faller Ap til 23,7 prosent nå:

Under Arendalsuka har VG pratet med en rekke ledende Ap-folk, som fortsatt drømmer om 30 prosent, men som resignert har sagt at de får være fornøyd med 25.

Men under 25 blir av andre ansett som et kriseresultat. Ap gjorde et godt kommunevalg for fire år siden, da de fikk en oppslutning på 33 prosent.

– Ap lekker spesielt til de to partiene som gjør det godt: Senterpartiet og De Grønne. 56000 velger til hvert av partiene, sammenliknet med 2017. Overgang til Sp er vanlig, men det nye er at Ap lekker såpass kraftig til De Grønne, sier daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Frp har lenge holdt seg rundt 10-tallet på Respons sine målinger, hvor de blant annet i mai fikk 10,6 prosent.

Sp-opptur

Men de fikk 9,2 prosent i VGs kommunemåling i forrige uke, og faller videre denne uken, til 8,4 prosent.

– Det skjer etter at oppslutningen om Folkeaksjonen mot bompenger har gått ned siden toppen i juni. Frp gjorde et dårlig valg i 2015, hvor regjeringsslitasje ble trukket frem som en hovedgrunn. Dagens måling er altså et dårligere resultat enn deres dårlige valgresultat i 2015, da de fikk 9,5 prosent, sier Olaussen.

Frp fikk elendige 6,8 prosent oppslutning på NRKs/Aftenpostens måling tidligere denne uken.

I den andre enden kan Senterpartiet sole seg i glansen, sammen med De Grønne.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan innkassere 15,4 prosent på denne ukes måling, opp fra 14,4 i forrige uke.

Til sammenlikning fikk de 8,5 ved forrige kommunevalg.

Vedvarer denne velger-lykken og Aps nedtur, så vil trolig Sp for første gang i historien få flere ordførere enn Ap, som risikerer å bli nesten halvert fra dagens nivå, hvor de har 203 ordførere.

Vedum: - Vi tar ingen steder for gitt

– Vi tar ingen stemmer for gitt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som torsdag var på Tolga i Hedmark.

Han tror at den hete debatten om politireformen den siste uken, etter at Ap trakk sin støtte til reformen, har styrket Sp ytterligere:

– Helt siden 2015 har vi advart mot sentraliseringen i politiet. Nå mener Ap det samme som oss. Folk reagerer på at tryggheten med politi i nærheten er borte, og at det forebyggende arbeidet er blitt dårlig. Selv i store norske byer som Sandefjord, Drammen og Hønefoss er det stor uro rundt mangel på politi-nærvær, sier Vedum.

– For dårlig

– Vi har sett fremgang på noen målinger, men dette nivået på denne målingen er for dårlig for oss, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet, på veien mellom Bergen og Os i Hordaland.

– Hvordan skal dere tette ei skute som lekker i begge ender?

– Vi jobber på for å vise frem våre lokale kandidater og lokale saker, og fortelle hva som er viktigst for oss, som skolemat, gratis SFO, heltidsarbeid og eldreomsorg. Sp har jo over tid stått sterkt, og MDG trekker åpenbart velgere på klimasaker. Selv om venstresiden totalt sett står sterkt, er det vårt mål at Ap kommer sterkere ut enn der vi er nå, sier Stenseng til VG.

Frp er også misfornøyd med velgeroppslutningen, tre uker før kommunevalget:

Dette er ikke et godt nok for resultat for FrP. Folk flest er forståelig nok frustrert over bompengene og byvekstavtalene, men nå avventer vi forhandlingene mellom regjeringspartiene. Jeg kan love dere at FrP fortsatt kommer til å stå på alt vi kan for å redusere skatter, avgifter og ikke minst, bompenger, sier nestleder Terje Søviknes til VG.

Publisert: 15.08.19 kl. 18:31