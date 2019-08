DØDSFALL: Politiets teknikere gjør undersøkelser rundt eiendommen hvor den døde ble funnet. Foto: Geir Olsen

Mistenkelig dødsfall på Vinstra: Siktede husker ingenting

Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet død på Vinstra sier i avhør at han ikke husker at han skal ha vært voldelig mot avdøde. Politiet har ikke kartlagt noe motiv.

Én mann er siktet for kroppsskade med døden til følge, etter at en mann i 60-årene ble funnet død på Vinstra 15. august.

Onsdag, nesten en uke etter pågripelsen, lot mannen seg avhøre for første gang. Da mannen ble pågrepet var han for beruset til at han kunne avhøres.

Etterforskningsleder Svein Martin Laingen ved Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor sier til VG at siktede stiller seg utenforstående at han skal ha skadet en person.

– Vi vet lite og har ikke noe motiv i saken. Det er veldig uklart, sier Laingen.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, og sa i avhør at han ikke husker å ha vært inne i avdødes leilighet.

– Han har ingen erindring fra den aktuelle hendelsen og husker lite fra dagen, sier mannens forsvarer Kåre Lund til VG.

Politiet har enda ikke fått svar på de tekniske undersøkelsene som kan fastslå om siktede var i leiligheten.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

Da politiet pågrep siktede var han blodig, og et vitne skal ha forklart til politiet at siktede skal ha sagt til henne at han hadde vært i en slåsskamp.

Mannen er tidligere dømt for kroppskrenkelse i 2017 og for kroppsskade i 2018.

Rette mener varetektsfengslingen er påkrevd for å unngå at siktede begår nye alvorlige voldshandlinger.

Publisert: 22.08.19 kl. 12:54

