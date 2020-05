SNU RASKT: Smittevernoverlege Trond Brattland sier at helgens hendelser i Tromsø kan føre til mer smitte. Foto: ITROMSØ

Smittevernoverlege i Tromsø frykter mer smitte etter festhelg

Både fredag og lørdag samlet folk seg i hopetall på fester og arrangementer i Tromsø. – Disse hendelsene kan føre til lokale oppbluss av smitte, sier smittevernoverlegen.

15. mai opplyste regjeringen at det er tillatt å møtes i sosiale grupper på 20 personer og med arrangementer inntil 50 personer, forutsatt at smittevernreglene med én meters avstand overholdes.

Tromsøværinger ser ikke ut til å bekymre seg nevneverdig for dette. Natt til lørdag var hundrevis samlet i alpinbakken i Kroken, mens politiet natt til søndag måtte stoppe en hjemmefest med over 50 festdeltagere på Kvaløysletta.

– Det er akkurat slike hendelser som kan føre til lokale oppbluss av smitte, sier Trond Brattland, smittevernoverlege i Tromsø kommune, til iTromsø.

Det er ikke avlagt noen positive coronatester i kommunens testsenter i Fiolvegen siden forrige søndag. Brattlands inntrykk er at folk fremdeles tar smittevern på alvor, men at folk i varierende grad bryr seg mindre om det.

– Jeg kan skjønne at det er enkelt å slippe opp når det er lite smitte, men det er en situasjon som kan snu veldig fort, sier han.

– Den gamle normalen kan vi aldri gå tilbake til

Brattland sier at smitten kan spre seg raskt på store hjemmefester. Han viser til smitte-eksperimentet i en restaurantbuffé, som NRK delte på Facebook, der et enkelt host i hånden spredte seg over hele rommet.

– En slik fest vil folk være tett på hverandre. Én smittebærer kan dermed smitte ganske mange, sier Brattland.

I starten av pandemien var det, ifølge kommuneoverlegen, svært mange unge mennesker i 20-årene som var smittet i Tromsø.

– Smitten spredte seg dermed raskt i det sosiale livet som var på byen og på festivaler og arrangementer. Det er de samme miljøene som holder hjemmefester. Det kan fort snu, sier Brattland.

Brattland oppfordrer folk til å fortsette å bidra i dugnaden, slik at samfunnet så raskt som mulig kan begynne å fungere som normalt igjen.

– Men den gamle normalen kan vi aldri gå tilbake til. Smittevern vil være en sentral del av folks liv ut året og utover neste år, sier smittevernoverlegen.

Han mener det er fullt mulig å ha et sosialt liv innenfor de retningslinjene som er gitt.

– FHI har gitt god informasjon på sine hjemmesider om hvordan man kan avholde selskap, sier Brattland.

– Stor sannsynlighet for økt smitte

Nylig ble det satt sammen en komité med flere lokale corona-eksperter, som skal hjelpe kommunen med lokale prognoser for coronasmitte.

Jagrati Jani-Bølstad, leder for komiteen, sier til iTromsø at de skal jobbe med dette frem til midten av juni. For øyeblikket har de kun sett på konstante dataer, blant annet som familiestørrelser.

– Vi skal forbedre modellene, men de vi har viser at det er stor sannsynlighet for økt smitte mot slutten av sommeren, sier Jani-Bølstad.

Hun sier at de modellene ikke tar høyde for at tromsøværinger kommer til å samles i store grupper.

– Vi skal sette opp en realitetsmodell etter hvert, men vi mangler informasjon til å klare det nå, sier Jani-Bølstad.

Ørjan Olsvik, professor ved Institutt for medisinsk biologi ved UiT, mener det ikke skal mye til før man får et nytt coronautbrudd.

«Vi skal delvis åpne samfunnet igjen, men kontrollert. Smittetallene for Tromsø de siste dagene er meget positive, men vi bør følge de regler og råd som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer med. Ukontrollerte samlinger av mennesker kan resultere i utbrudd som kan ramme de eldre, de som kan bli meget syke og kanskje dø.», skriver han i en SMS til iTromsø.

