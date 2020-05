En pågrepet og siktet for drap på Sotra

En person ble lørdag kveld funnet død på Sotra utenfor Bergen. Politiet har pågrepet en person siktet for drap.

Det bekrefter politiet i en pressemelding natt til søndag.

Omstendighetene rundt dødsfallet gjør at politiet etterforsker saken som drap. Klokken 21:03 ble en person pågrepet og siktet for drap. Vedkommende er fraktet til politihuset i Bergen, skriver politiet i pressemeldingen.







Politiet fikk melding om at det var funnet en død person i en bolig like etter klokken 20.37 lørdag kveld.

Det pågår kriminaltekniske undersøkelser på stedet utover natten, i tillegg vil politiet avhøre vitner.

Politiet har en formening om hvem avdøde er og de pårørende er varslet. Vi ønsker av taktiske grunner ikke å gå ut med kjønn eller alder hverken på avdøde eller siktede nå. Etterforskningen er i en tidlig fase og vi kan derfor ikke gå ut med ytterligere opplysninger på nåværende tidspunkt, skriver politiet i pressemeldingen.

Ifølge BA, som først omtalte saken, var det lørdag kveld en politiaksjon på en adresse på Sota. Det bekrefter operasjonsleder Tatjana Knappen overfor NTB.

– Det handler om samme sak, sier hun.

VG var like før pressemeldingen ble sendt i kontakt med operasjonsleder Knappen.

– Jeg kan bekrefte at vi etterforsker et mistenkelig dødsfall på Sotra utenfor Bergen, sa hun, og henviste til at det ville komme mer informasjon i pressemeldingen.

