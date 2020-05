SOMMERBOM: Finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug, sier de vil kreve gratis bompenger for bilturer på norske veier i sommer. Foto: Terje Bendiksby, SCANPIX

Frp-krav til regjeringen: - Fjern bompenger i ferien

Frp krever at du skal få slippe bompenger på alle landets riksveier i sommerferien. De krever også to milliarder kroner til veiutbygging.

– Vi forhandler med regjeringen i helgen om revidert budsjett og den tredje corona-pakken som regjeringen la frem fredag. Vi har som mål om at regjeringen og Frp skal komme til enighet i disse forhandlingene. Vi stiller en rekke krav, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til VG.

Frps krav ble overlevert regjeringen litt over klokken 13 lørdag.

FORHANDLER: Finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug, sier de forhandler med regjeringen. Foto: Frode Hansen

Hun vil ikke presentere hele listen, men sier at samferdsel står sentralt.

– Vi kommer til å knytte tiltakene i den tredje corona-pakken til forhandlingene om revidert budsjett. Vi har bestemt oss for at et av våre viktigste krav er at vi skal få tilslutning for å fjerne all bompengeinnkreving på riksveier i ferien, fra 1. juli til skolestart, sier Listhaug.

– Ren Frp-populisme?

Hun sier det er flere årsaker til det.

– Først og fremst fordi nordmenn i år i stor grad kommer til å feriere i Norge i år, på grunn av reiserestriksjonene som gjelder til de fleste andre land. Vårt reiseliv er en av næringene som har blitt veldig hardt rammet og vi ønsker å bidra til at de får drahjelp.

– For det andre har svært mange nordmenn blitt rammet økonomisk av corona-krisen. Mange har blitt ledige og permittert, og mange risikerer faktisk ikke å få feriepenger. Da vil fjerning av bompengekostnader, kunne bidra til at flere har råd til å sette seg i bilen og dra på ferie for å se vårt vakre land eller besøke slekt eller venner.

– Er ikke dette ren Frp-populisme?

– Å hjelpe en så kriseutsatt og viktig næring som det reiselivet er for Norge, har ingenting med populisme å gjøre. Ved å fjerne bomkostnadene vil vi kunne redusere reisekostnadene med flere tusen kroner for en familie som vil kjøre rundt i Norge i ferien.

– Hva blir kostnadene?

– Vi regner på det, men foreløpige anslag er rundt en halv milliard kroner.

Listhaug var fredag veldig klar på at tiltakspakken regjeringen la frem, verdt 27 milliarder kroner, er for dårlig.

To milliarder til veier

Hun sa til NTB at det bør lukte asfalt i Norge når det skal skapes aktivitet for å komme gjennom corona-krisen.

– Det holder rett og slett ikke at regjeringen i sine forslag ikke har lagt inn en eneste krone til vei. De norske entreprenørene er helt tydelig på at det trengs for å holde hjulene i gang, selv om regjeringen prøver å hevde noe annet.

Frps krav vil koste:

– Vårt krav er at vi skal bruke to milliarder kroner ekstra på veiutbygging. Vi

vil satse på mindre prosjekter som ikke utløser bompenger og som sysselsetter norske bedrifter.

– Som dere mener kan iverksettes umiddelbart?

– Ja, vi har konsentrert oss om gryteklare prosjekter.

Ber byene bli med

Hun har en bompengeutfordring til Oslo og landets store byer, som har sine bomprosjekter knyttet til større bompengepakker.

– Selvfølgelig bør også de store byene være med på å droppe bompenger knyttet til sine bypakker. Nå mener FrP at Raymond Johansen i Oslo og andre byer med bypakker bør gi innbyggerne bomfri i sommer. For å få folk til å handle og spise i sentrum, og for å få folk til å bestille hotell i storbyene, vil de lokale politkerne kunne bidra til å gjøre dette billigere og

mer attraktivt med null bompenger og gratis parkering. Det vil næringslivet i byene som også er hardt coronarammet, kunne tjene på.

Hun sier at bompengefrie riksveier forhåpentligvis også kan lokke danske bilturister til Norge i sommer.

Tror på løsning

Mudassar Kapur leder forhandlingene på vegne av regjeringen.

Han sier at de akkurat har startet forhandlingene og at han derfor ikke kan svare inngående om enkeltforslag.

– Det viktigste for Høyre nå er å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet. Vårt mål er å få til en enighet mellom de fire borgerlige partiene, slik vi har klart de siste syv årene. Vi har akkurat startet samtalene og ser frem til konstruktiv dialog om FrPs forslag, og det viktigste er at det blir en god helhet til slutt, sier Kapur, som er Høyres leder av finanskomiteen på Stortinget.

Publisert: 30.05.20 kl. 18:25

