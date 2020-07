SLÅR ALARM: Overlege Anne Hege Aamodt ved Oslo Universitetssykehus Foto: PRIVAT

Overlege om slagrammede på sykehus: – Flere har blitt pleiepasienter

Flere slagrammede pasienter kommer til sykehus nå, etter en dramatisk nedgang i vår. Overlege frykter de langsiktige konsekvensene av at pasientene har kommet for sent.

I april slo flere norske leger alarm fordi de så en dramatisk nedgang i antall slagpasienter ved norske sykehus.

De fryktet nedgangen skyldtes at slagrammede pasienter ikke oppsøkte helsehjelp som følge av coronapandemien.

– Noe av grunnen til at folk ikke har oppsøkt sykehus er nok frykten for å bli smittet. De som har hatt mindre slag har kanskje ikke oppsøkt hjelp, og det er veldig skummet for det kan bli alvorlig på sikt, sier overlege ved Oslo universitetssykehus Anne Hege Aamodt til VG.

Nå er situasjonen en annen:

– Det er mye trøkk hele tiden egentlig, det var veldig mange pasienter som kom inn før sommeren, sier hun.

– Flere av dem som ikke fikk effektiv hjelp da de fikk slag i vår, og som kom for sent til sykehus, har blitt pleiepasienter, sier Aamodt, som også er leder for Norsk nevrologisk forening.

Kan få nye slag

Også overlege ved nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, Anette Storstein, merker at de får inn flere alvorlig syke pasienter nå.

– Ja, jeg har nok inntrykk av at det var mange med alvorlige slagsymptomer før sommeren, sier Storstein til VG.

Mange som blir rammet av slag har hatt såkalt drypp først, som er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. Symptomene er vagere enn ved et fullverdig hjerneslag.

Storstein tror personer som har hatt lette symptomer kan ha latt være å oppsøke hjelp denne våren.

– Hvis drypp blir behandlet, går risikoen for å få et nytt og mer alvorlig slag betydelig ned. Om det ikke behandles, er det forbundet med betydelig økt risiko for å få nytt slag, sier hun.

Det kan få konsekvenser på lengre sikt, understreker hun.

– Vil dette få konsekvenser for folks helse?

– Ja, jeg har mistanke om det, sier Halvor Næss, professor ved Klinisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

CORONA-RESTRIKSJONER: Smittefrykt hos legevakter og ved legekontor kan ha ført til at færre har oppsøkt hjelp i vår. Foto: GØRAN BOHLIN

– Alarmerende

Ingen av de tre fagpersonene tror hele nedgangen skyldes at folk sluttet å få slag i mars og april.

Smittefrykt og at man ikke har ønsket å belaste helsevesenet kan være blant forklaringene, tror de.

– En siste mulighet man kan tenke seg, er vi faktisk fikk en reell nedgang, sier Storstein.

– Fordi vi har stresset mindre?

– For eksempel. Personlig tror jeg ikke det, men vi må også holde den muligheten åpen, selv om det kanskje ikke så sannsynlig, sier Storstein.

– Det er ganske spesielt at også de alvorligste hjerneslagene som slag med store blodpropper i hjernen og hjernehinneblødningene så ut til å synke. Dette gjøres det nå undersøkelser på for å kartlegge nærmere, sier Aamodt.

– Det har nok med endret fokus og utrygghet å gjøre. Jeg synes imidlertid det er alarmerende dersom folk unngår å oppsøke lege og får et helsetap, sier Storstein.

Også internasjonalt er det registrert dramatisk nedgang i innleggelser av flere pasientgrupper.

Frykter corona mest

En undersøkelse, utført av Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, viser at mer en halvparten av de spurte amerikanerne frykter coronaviruset mer enn de frykter hjerteinfarkt eller slag.

Omtrent 61 prosent av de spurte sier også at de frykter å bli smittet av viruset på sykehus. Nesten en tredel mener det er mer risikabelt å være på sykehus enn hos frisøren, på konsert og på stranda, ifølge undersøkelsen.

Også tallene på innleggelser ved hjerteinfarkt har gått ned, både nasjonalt og internasjonalt.

Som følge av den dramatiske nedgangen har The American Heart Assosiation satt i gang kampanjen «Don’t die of Doubt» – eller «Ikke dø av tvil», som tar sikte på å oppfordre folk til å oppsøke hjelp om de opplever symptomer på hjerteinfarkt eller slag.

Årlig får omtrent 12.000 personer slag i Norge. Næss, Storstein og Aamodt tror det er en mulighet for at flere får større, og mer alvorlige hjerneslag fremover, som følge av at færre har fått hjelp i vårmånedene.

Næss understreker at det er vanskelig å gjøre konkrete målinger på hjerneslag alene fordi den økte risikoen vil fordele seg over flere år.

– Nå studeres det hva denne nedstengningen kan ha hatt av helsemessige effekter på andre områder enn selve coronainfeksjonen. Om vi får svar på hvilke konsekvenser det får for dem med hjerneslag, vet jeg ikke. Det letteste vil være å se på totaldødeligheten, fordi den angår mange sykdommer, og summen blir mye større enn bare av en enkeltsykdom, sier Næss.

Publisert: 19.07.20

