Storstilt leteaksjon etter funn av tom båt

Det pågår en stor leteaksjon etter at det ble funnet en tom båt utenfor Vårøy i Lindesnes kommune lørdag formiddag.

– Vi har sendt ut mayday-melding og fått med sivile fartøy. Vi har søkt til sjøs og på land med hjelp av politiet. Det er en liten fritidsbåt. Det er gode muligheter for at det har vært en eller flere personer i båten, opplyser Oddgeir Andersen, redningsleder ved Hovedredningssentralen til VG.

Politiet i Agder meldte klokken 09.28 lørdag formiddag at det pågår et søk etter en savnet person, etter at det er funnet en tom båt på Vårefjorden ved Vårøy i Lindesnes kommune.

Ifølge Lindesnes har politiet vært i kontakt med eieren av båten, som har bekreftet at båten var i bruk tidligere lørdag morgen.

– Derfor ble det slått alarm og iverksatt søk etter mann over bord på sjøen, sier operasjonsleder John Repstad i Agder-politiet til avisen.

Det er Hovedredningssentralen (HRS) som koordinerer søket, og politiet har to patruljer på stedet for å bistå i aksjonen.

HRS melder at det er to redningsskøyter, et redningshelikopter samt et kystvaktfartøy involvert i søket.

– Vi har to redningsskøyter på plass i det aktuelle søkeområdet nær Lindesnes. Vi vet foreløpig ikke så mye rundt søket annet enn at det skal dreie seg om en mindre båt. Vi fikk en kjapp telefon fra redningsskøytene om at de ga full gass til området, sier pressevakt i Redningsselskapet Lars Mosby Enger til VG.

De to redningsskøytene er RS Bill fra Mandal og RS Oscar Tybring fra Farsund.

– Vi er ved Vårøy og har søket i gang, sier skipper på Redningsskøyta Bill, Hans Hellsten til VG.

Publisert: 04.07.20 kl. 09:58

