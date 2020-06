EN KJØLENDE DUKKERT: Mange har kost seg med soling og bading i det flotte sommerværet den siste tiden. Her fra Paradisbukta på Bygdøy i Oslo tidligere i år. Foto: Erik Johansen

Redningsselskapet øker beredskapen i finværet – tre drukninger til nå i helgen

Flere steder i landet får en grå start på uken før finværet returnerer. Men med sommer og gode temperaturer kommer også drukningsulykker.

Natt til søndag ble det registrert tropenatt på åtte værstasjoner. Etter flere dager med temperaturer nærmere 30-tallet så finværet en stund ut til nesten ingen ende å ta. Søndag har det imidlertid kommet et værskifte, med regnvær i Telemark, Østlandet og Vestlandet, ifølge vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss i Meteorologisk institutt til VG.

– Det vil gradvis bli lettere vær mandag kveld og utover tirsdag. Onsdag byr på fint vær igjen.

Finværet holder seg i Nord-Norge søndag, men kan være plaget med tåke på kysten.

– I Trøndelag blir det opp mot 30 grader i dag, opplyser Gislefoss.

Men med sommeren kommer også drukningsulykker.

– Generelt kan vi si at drukningsulykker følger finværet og all aktiviteten ute, sier direktør Hasse Lindmo i Redningsselskapet til VG.

Fredag til lørdag: Tre personer druknet

Søndag ettermiddag måtte en mann bli reddet opp av vannet av en kamerat etter bading, ifølge en melding fra Politiet i Oslo på Twitter. Alt gikk bra med vedkommende, men slik er det dessverre ikke alltid.

SOMMERVÆR: Kos deg på badeplassen i sommer, men vær forsiktig i vannet og ta hensyn til smittevernreglene. Foto: Odin Jæger

Fredag kveld og natt til lørdag mistet tre personer livet i drukningsulykker. Fredag kveld fikk politiet melding fra AMK om at en livløs kvinne var hentet opp fra sjøen i Stavanger. Noen timer senere ble det meldt om nok en drukningsulykke da en livløs person ble funnet i vannet i Asker. Natt til lørdag ble en mann i 60-årene funnet druknet i Bamble.

– 85 prosent av drukningsdødsfallene om sommeren skjer i forbindelse med bading. Statistikken fra 2017 til 2019 viser oss at eldre over 70 år og barn og unge med minoritetsbakgrunn er mest utsatt for å drukne under bading. Svært få voksne mellom 25 og 60 år drukner i slike ulykker, oppgir Lindmo.

ROPER VARSKU: Hasse Lindmo er direktør for kommunikasjon og bærekraft i Redningsselskapet. Nederst i saken kan du lese Redningsselskapets badevettregler. Foto: Redningsselskapet

Redningsselskapet har ikke løpende statistikk på drukningsulykker. Tallene for antall drukningsdødsfall i juni er først klare i starten av juli.

Redningsselskapets drukningsstatistikk: Ni menn druknet i mai

Øker beredskapen

– En aktuell problemstilling i disse tider med mye folk ute ved sjøen er bading og fallulykker fra brygger, og vi har nylig hatt flere slike hendelser. For to uker siden ble en mann berget etter et fall fra en høy kai i Stavanger. Han falt i vannet da han fisket, og slike høye kaier er umulige å komme seg opp på igjen uten hjelp. Han ville høyst sannsynlig ha omkommet om ikke Redningsskøyta var raskt på stedet, sier Lindmo og legger til:

– Dette ser vi også i forbindelse med bading. Folk kaster seg ut i vannet på en sommerdag, og tenker ikke alltid på hvordan de skal komme seg opp igjen.

Lindmo oppgir at Redningsselskapet har hatt en økning i antall oppdrag på 40 prosent mai til dagens dato sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi er godt forberedt på tidenes båtsommer og har aldri hatt flere fartøy i beredskap enn vi har nå, sier han.

Også Røde Kors oppgir at de øker beredskapen i sommer. De forventer at flere nordmenn legger sommerferien i norsk natur på grunn av coronarestriksjoner.

– Vi forbereder oss derfor på mye aktivitet både ved sjøen og på land og vil legge stor vekt på forebyggende arbeid med fjellvett, sjøvett og koronavett, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors til NTB.

Redningsselskapets badevettregler Våre badevettråd for deg med små barn: Løft blikket Husk at noen sekunders mobilbruk eller uoppmerksomhet kan være noen sekunder for mye. Barn bør kun bade alene på grunt vann under kontinuerlig oppsyn av en voksen. På dypt vann skal barna alltid bade i følge med en voksen, svømmedyktig person. Svømme- og livredningsopplæring fra tidlig alder er viktig. En åtteåring kan utføre kameratredning! For deg som er godt voksen er det viktig å spørre deg selv; Er formen som før Svømming er god mosjon i alle aldre, men husk å tenke forebygging før du bader. Bad aldri alene, unngå alkohol i forbindelse med svømming. Svøm langs land og sjekk at det er enkelt å komme seg opp fra der du bader. Ta hensyn til at helsetilstand og medisinbruk kan påvirke svømmeevnen din. Vis mer

