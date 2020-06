ARBEID: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund krever at regjeringen kommer på banen. Foto: Eirik Røsvik, VG

LO-sjefen ber Solberg redde SAS: – Kan ikke vente

YOUNGSTORGET (VG) LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Yngve Carlsen i Flygerforbundet ber statsminister Erna Solberg (H) redde flyselskapet SAS. Begge peker på en statlig løsning.

Oppdatert nå nettopp

– Nå kan man ikke lenger vente og se. Nå må man finne en fornuftig finansiell løsning og bidra i denne dugnaden, sammen med våre svenske og danske venner, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til VG.

Han sier at masseoppsigelser truer rundt hjørnet, ikke bare for flygende personell, men også for tusenvis av bakkeansatte, vektere og andre næringer som er helt avhengig av at norsk luftfart fungerer.

Nå ber han statsminister Erna Solberg komme på banen for å sikre norske arbeidsplasser og norsk infrastruktur.

– Vi vet at Sverige og Danmark har tatt kontakt med våre politiske ledere for å diskutere eierskap og ulike finansielle løsninger, sier Gabrielsen.

– Norge må ta et ansvar nå. Vi kan ikke forvente at den svenske og danske stat skal ta ansvar for norsk luftfart, norsk infrastruktur og norske distriktsarbeidsplasser, sier han.

les også Senterpartiet vil at Norge kjøper seg opp i SAS

Flere løsninger

Solberg-regjeringen har innført flere tiltak for å bringe SAS gjennom coronakrisen, men flyselskapet sliter fremdeles.

Selskapet varslet i april at de vil si opp 5000 ansatte permanent.

– Hovedpulsåren til norsk infrastruktur er nå i ferd med å kuttes over, sier Yngve Carlsen, leder i LO-forbundet Norsk Flygerforbund.

KRISE: Hele flybransjen er i trøbbel blant annet på grunn av myndighetsbestemte reiserestriksjoner under corona-krisen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

– LO og Norsk Flygerforbund mener derfor at Norge nå må gå sammen med Sverige og Danmark, og få på plass en finansieringsmodell som fungerer. Her bør Norge fortrinnsvis gjeninntre på eiersiden i SAS. Regjeringen kan nemlig ikke overlate til svenske og danske skattebetalere å redde norsk infrastruktur, sier Carlsen til VG

LO-leder Gabrielsen sier at det finnes flere alternativer på hvordan SAS kan bringes gjennom krisen.

– Det er flere måter man kan løse dette på. Det kan også være å gjeninntre på eiersiden. Det viktigste for meg er at det er en finansiell løsning som fungerer, sier Gabrielsen.

UTFORDRES: Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

– Taper milliarder

Til VG sa Næringsdepartementet tidligere onsdag at de vil komme tilbake til det, dersom det blir aktuelt med flere tiltak for luftfarten.

Departementet, som blir ledet av næringsminister Iselin Nybø (V), sier at den norske staten har bidratt gjennom blant annet nye permitteringsregler.

De har også stilt en garantiordning til rådighet for luftfarten.

Regjeringens tiltak Senior kommunikasjonsrådgiver Hanne Steensnæs i Nærings- og fiskeridepartementet beskriver regjeringens tiltak for luftfarten slik i en e-post til VG: «Den norske staten har bidratt gjennom blant annet nye permitteringsregler og stilt en garantiordning til rådighet for luftfarten. Garantiordningen er betydelig, samtidig som staten må sørge for at risikoen for tap av fellesskapets verdier ikke blir for høy. Staten kjøper også flyruter fra selskapene. Om det blir aktuelt med flere tiltak for luftfarten, eller andre deler av økonomien, vil vi komme tilbake til dersom det blir aktuelt.» Vis mer

Både LO-sjefen og lederen for Flygeforbundet sier at regjeringens garantiordninger til luftfarten ikke fungerer lenger.

– Privat risikokapital har forduftet fullstendig for luftfarten nå. I dette bildet ser vi at det er mange nasjonalstater rundt oss som er inne og trygger infrastrukturen, sier Gabrielsen.

– Når selskapene taper titalls milliarder kroner på reiserestriksjoner som er innført av myndighetene, da kommer de i en situasjon hvor det må fylles på med kapital. Denne private kapitalen finnes ikke, sier Carlsen.

Se video av hvordan flytrafikken har endret seg fra i fjor:

Nasjonalt eierskap

Flygerforbundet peker på en løsning med statlig eierskap, men regjeringen har så langt avvist en slik løsning.

– Vi må ikke havne der at ideologisk motvilje mot statlig eierskap hindrer fornuftige løsninger, sier Gabrielsen.

KREVER HANDLING: Fagforeningstoppene Hans-Christian Gabrielsen i LO og leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Eirik Røsvik

De to fagforeningstoppene er helt enige om at en fungerende finansiell løsning må på plass nå.

– I et strategisk perspektiv er det fornuftig at Norge gjeninntrer på eiersiden i SAS. I et tett samarbeid med de andre skandinaviske statene vil dette både sikre statens investering, det vil gi to hender på rattet og gi trygghet for at både arbeidsplasser og kritisk infrastruktur sikres, sier Carlsen.

– Hvorfor skal skattebetalerne betale for dette?

– Fordi det er en god investering for skattebetaleren, sier han.

Han viser til at flere europeiske land har gått inn med kapital eller som eiere for å støtte sin luftfart.

Se video av verdens største el-fly sin aller første flytur:

Publisert: 25.06.20 kl. 06:00 Oppdatert: 25.06.20 kl. 07:07

Fra andre aviser