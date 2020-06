VG-Peil-Logo Victoria (23): – Vil ikke ha guttejente-stempelet I en bransje full av hvite menn som pusher 50, krever det noe guts å slå seg opp som kvinne. Det har Victoria Rummelhoff (23) fått kjenne på. Nå bruker hun Instagram for å motivere andre kvinner. Jonathan Falk Systad Av Publisert 29. juni, kl. 10:43 Rummelhoff/Instagram Rummelhoff er prosessoperatør , og jobber på plattform i Nordsjøen. I tillegg er hun røykdykker. – Jeg kunne ikke ha en jobb hvor jeg sitter på et kontor, sier hun, og forteller at drømmen startet med at en familievenn fortalte henne om offshore-livet. Jonathan Falk Systad Av Publisert 29. juni, kl. 10:43 Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix I tillegg til den tidkrevende jobben, har hun en Instagram-konto med 11 000 følgere. Det er viktig for henne å vise at kvinner også kan jobbe i tradisjonelle manneyrker, uten å være «guttejenter». – Jeg vil vise at du kan jobbe akkurat hvor du vil, uansett hvordan du ser ut, sier hun. Jonathan Falk Systad Av Publisert 29. juni, kl. 10:43 Rummelhoff/Instagram Rummelhoff er klar over at oljebransjen er kontroversiell , og som kvinne møter hun en del fordommer. Sveip for å se hvordan hun takler det. Jonathan Falk Systad Av Publisert 29. juni, kl. 10:43 Rummelhoff/Instagram

– Er den del «guttastemning»

– Er det mye guttastemning?

– Naturligvis! sier hun og ler.

– Noen ganger merker du at praten stopper litt opp når du kommer inn i rommet. Men det er bare gøy. Man må tåle litt, og ha litt bein i nesen. I et slikt miljø må du tørre å sette folk litt på plass, for tullet med blir du uansett.

I sin rolle som prosesstekniker er det Victorias jobb å sørge for at driften på plattformen går som den skal.

Hun er klar over at hun har tatt en vei mange jenter ville valgt bort, men hun føler seg velkommen i en bransje som tradisjonelt har slitt med skeiv kjønnsfordeling.

Til tross for at hun elsker jobben sin, merker hun at den og Instagram-hobbyen kan skape forvirring.

– Noen ganger blir man satt i bås som «dum». Jeg må kanskje bevise litt ekstra. Det er spesielt når jeg er hjemme, og for eksempel er på byen. Da matcher kanskje ikke yrket mitt helt fasaden.

les også Kvinner forteller om overgrep i streaming-miljøer

Gjorde som storebror

Noen kontorjobb var aldri aktuelt for Porsgrunns-jenta. Etter å ha blitt fortalt om livet offshore av en familievenn var hun solgt.

– Det virket så kult. Alt fra røykdykkingen til å kjøre helikopter. Så da valgte jeg å gå TIP (teknisk og industriell produksjon) på videregående, og i 2017 tok jeg fagbrev.

Det hjalp selvfølgelig at hennes storebror hadde tatt samme utdannelse, men han jobber på land.

les også Skal oppgradere 700 studentboliger 2.0 til peil

– Ved å jobbe på oljeplattform har du jo valgt en nesten kontroversiell bransje?

– Ja, og jeg kan få litt hat for det jeg gjør. Men vi som jobber her er også veldig bevisste på miljøet, og visjonen er å produsere så rent som mulig.

Vil vise frem «begge sider»

På Instagram har Victoria for øyeblikket 11 000 følgere, og tallet vokser. Hun ønsker å vise at det fint går an å være «jentejente» på plattform.

Spesielt i utlandet har profilen skapt oppmerksomhet.

– Jeg får masse respons. Særlig fra jenter i land hvor likestillingen ikke har kommet så langt. Jeg var litt usikker i starten på om jeg ville fortsette med det, men når man får slike tilbakemeldinger så føles det veldig verdt det.

Hun leser opp et eksempel:

«Hei! Du inspirerer meg veldig, og jeg håper en gang jeg kan jobbe som deg».

– Det motiverer meg til å fortsette å legge ut bilder i kjeledress.