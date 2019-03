I MOLDE: Cruiseskipet ligger fortsatt til kai i Molde, hvor det ankom søndag ettermiddag. Foto: Jørgen Braastad / VG

Første tilsyn gjennomført på «Viking Sky»: Roser mannskapet

Da «Viking Sky» fikk motorstans i Hustadvika, var mannskapets kompetanse og innsats en viktig faktor for at det gikk bra, mener Sjøfartsdirektoratet.

Oppdatert nå nettopp







Det kommer frem i en statusrapport etter første tilsyn på cruiseskipet.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet er det for tidlig å trekke konklusjoner hva som var årsaken til at skipet mistet motorkraft ved 14.00-tiden lørdag.

– Det som er på det rene er at det har vært en blackout, men at vi foreløpig ikke kan si noe om årsaken til denne. Det som midlertidig er klart er at når først hendelsen oppsto, så har mannskapets kompetanse og innsats vært en viktig faktor i at det gikk bra, skriver direktoratet i en pressemelding.

Bakgrunn: Slik var det dramatiske døgnet for Viking Sky

To inspektører fra direktoratets tilsynskontor i Kristiansund og en representant fra passasjerskipsavdelingen i Haugesund, har sammen med klasseselskapet Lloyd Register brukt hele mandagen om bord på cruiseskipet.

Det er også blitt gjennomført en dykkerundersøkelse, men det er ikke funnet skader på skipets skrog.

Fortsetter tilsynet tirsdag

Sjøfartsdirektoratet skriver at det har vært viktig å ta hensyn til den ekstremt krevende situasjonen som mannskapet har vært gjennom.

– Noe som har gjort at vi har brukt god tid på tilsynet slik at en har hatt en god ramme rundt tilsynet.

Tirsdag vil de sammen med Lloyd Register fortsette tilsynet. Dette vil bli gjort i samarbeid med Politi og Statens havarikommisjon for transport.

– Da vil en gå grundigere inn i dokumentasjon og ikke minst få en oversikt over skader på skipet som må utbedres.

Fikk motorstans

Søndag ettermiddag la «Viking Sky», med 436 gjester og et mannskap på 458 om bord, til kai i Molde sentrum. Det hadde da gått et drøyt døgn siden cruiseskipet sendte ut en mayday-melding om motorstans i værharde Hustadvika.

1373 personer var om bord da skipet drev mot land og var nær ved å gå på grunn. 479 ble evakuert i en omfattende og krevende redningsaksjon, mens over halvparten måtte bli igjen på skipet mens det ble slept til land.

Les også: Dette er teoriene om hvorfor det gikk galt

Beklager

Totalt har 27 personer blitt behandlet på sykehus i Molde og Kristiansund. Tilstanden for en av disse, en 90 år gammel kvinne, betegnes mandag som alvorlig.

I kjølvannet av hendelsen har Viking Sky kommet med en uttalelse, på vegne av Torstein Hagen (76). Han ber om unnskyldning til gjestene.

– De siste døgnene har vært både dramatiske og hektiske for gjester og mannskap om bord i Viking Sky. Jeg vil gjerne få be om unnskyldning for alt gjestene våre har vært gjennom, sier Hagen.

Professor: – Skandaløst

Professor i marin teknikk ved NTNU, Svein Kristiansen, mener for mye av oppmerksomheten har vært rettet mot redningsaksjonen.

Han sier skipet ikke skulle vært ved Hustadvika i det hele tatt.

– Man ser ikke helt det fundamentale. Et cruisefartøy med over 1300 mennesker seiler ut i et farvann med en sjøtilstand eller bølgehøyder hvor man med en gang burde skjønne at man ikke har mulighet til å ta i bruk egne livbåter hvis noe går galt. Det er det skandaløse i dette, sier Kristiansen til NRK.

Kristiansen kritiserer skipsledelsen, og mener de burde visst hvilke bevegelser skipet kunne utsettes for dersom det kom ut av drift i stormen.

Losoldermann Emil Heggelund har på sin side uttalt at det ikke var noe som tilsa at cruiseskipet ikke skulle gå over Hustadvika, og at kapteinen tok avgjørelsen i tråd med råd fra de to losene om bord.

25.03.19 19:17 Oppdatert: 25.03.19 19:34