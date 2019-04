STYRELEDER: Teatersjef Erik Ulfsby er styreleder i Språkrådet. Han mener rådet ikke er så språkmektig som det bør være. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Språkrådet lei av å bli overkjørt i navnedebatter: – Settes i en vanskelig situasjon

Språkrådet sa nei, men fikk ikke stoppet hverken Vy, Oslo Met eller Innlandet. Nå er statens språkorgan lei av å bli overhørt.

I mars ble 135 år gamle NSB omdøpt til Vy til store protester fra folk flest, språkvitere og politikere.

Nå er statens eget fagorgan, Språkrådet , lei av å bli overhørt når det blir bedt om råd. Til tross for krystallklare anbefalinger til offentlige organer som vurderer navneskifte, blir ikke rådene fulgt.

Språkrådet har sagt nei til blant annet disse nye navnene:

Vy (tidligere NSB).

Oslo Met (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland fylker / fylkesmannsembeter).

Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane fylker / fylkesmannsembeter).

Viken (tidligere Buskerud, Akershus og Østfold fylker / fylkesmannsembeter).

VY PÅ STASJONEN: NSBs gamle togsett er i ferd med å få ny farge og logo. Foto: Frode Hansen, VG

– Offentligheten oppfatter Språkrådet som autoritativt i språkspørsmål, og det er tydeligvis klare forventninger om at Språkrådet skal uttale seg. Samtidig blir det svært synlig at Språkrådet ikke blir lyttet til. Dette setter rådet i en vanskelig situasjon, mener styreleder Erik Ulfsby i Språkrådet. Han advarte nylig mot dette i et innlegg gjengitt på Språkrådets hjemmeside.

Styret i Språkrådet mener stadige nederlag i navnespørsmål svekker respekten for rådets faglige autoritet.

– Det får følger for rådets andre arbeidsområder og gjør det stadig vanskeligere å sikre gjennomføringen av en helhetlig norsk språkpolitikk, påpeker Ulfsby.

MØTTES PÅ MET: Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) (til høyre) var i likhet med rektor Kurt Rice tilfreds med at tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus fikk universitetsstatus, og fikk navnet Oslo Met under en tilstelning i januar i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han mener noen av de nye statlige navnene minner mer om revynummer enn opplysende navn på statlige organer, etater og selskaper.

– Det er ille, fordi slike navneskifter svekker identitet og røtter, mener Ulfsby.

Han har inntrykk av at folk har gitt opp.

– En konsulent- og reklamebransje med sterke egeninteresser, har tvunget statens språkpolitikk i kne, og det begynner å bli for sent å reise seg, avslutter Ulfsby.

MØTTE INNLENDINGER: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) grep aldri inn mot den omstridte navneendringen fra NSB til Vy. Bildet er fra et møte med hadelendinger og opplendinger (fremtidige innlendinger) på Lygna i Oppland (snart Innlandet). Foto: Krister Sørbø, VG

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er i praksis generalforsamling i NSB/Vy. Han støtter seg til styret i konsernet.

– Et enstemmig styre i NSB, inkludert representantene til de ansatte, mener at det er riktig å endre navn. Jeg har sagt at jeg ikke vil motsette meg ønsket til styret. Derfor vedtok generalforsamlingen navneendringen i forrige uke.

Tidligere har rektor Kurt Rice ved Oslo Met vært en ihuga tilhenger og forsvarer av navneendringen på den tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Etter mye krangel og over 800.000 kroner i konsulentregninger, godkjente daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) rektors navnefavoritt Oslo Met (Oslo Metropolitan University) i 2017.

Heller ikke da var Språkrådet fornøyd:

NYTT FYLKESVÅPEN: Innlandet fylkeskommunes nye fylkesvåpen «kommunikasjon og knutepunkt». Foto: Ferskvann reklamebyrå / NTB scanpix

– Alle norske statsorganer skal ha et norsk navn, ifølge loven er ikke «Metropolitan» noe norsk ord, og det er heller ikke forkortelsen Met, så dette går ikke, sa språkdirektør Åse Wetås til utdannings-nettstedet Khrono.

Og kommunalminister Monica Mæland (H) godkjente i tur og orden de nye navnene på de nye storfylkene Viken, Innlandet og Vestland, selv om Språkrådet også gikk mot disse.

– Vi er statens fagorgan for språk, og har språkfaglig og navnefaglig spisskompetanse. Våre råd springer ut fra den norske språkpolitikken slik den er vedtatt av Stortinget. Dermed er det god grunn til å lytte til våre råd ved valg av navn, både kommune- og fylkesnavn og navn på statlige virksomheter, skriver Wetås i en tekstmelding til VG.

