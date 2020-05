ANGREP: På en video som ble spilt av i retten kunne man se Philip Manshaus skyte seg gjennom nødutgangen til al-Noor-moskeen i Bærum 10. august. Foto: Frode Hansen, VG

Fant over 100 patroner etter moskéangrepet

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Philip Manshaus (22) kjørte til al-Noor-moskeen bevæpnet med to rifler og en hagle.

For mindre enn 10 minutter siden

På dag fire i retten gjorde politiet rede for sine kriminaltekniske undersøkelser i al-Noor-moskeen etter angrepet 10. august i fjor. Philip Manshaus er tiltalt for dette angrepet og drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) i familiens bolig på Eiksmarka i Bærum.

I den hvite Nissan Leafen som Manshaus kjørte til moskeen etter at han hadde tatt livet av søsteren, lå det igjen Remington rifle og 43 patroner.

Fant 22. juli-skriv

Det ble i bilen også funnet en Mac og et informasjonskriv fra 22. juli-senteret.

Fire tomhylser fra en annen rifle lå like utenfor nødutgangen til moskeen. På en video som ble spilt av i retten, kunne man se at Manshaus skjøt seg gjennom denne glassdøren som en del av angrepet.

Inne i gangen før bønnerommet ble riflen av typen Carl Gustaf som han brukte til å skyte seg gjennom døren med, funnet.

VG har tidligere skrevet om at Manshaus 18. april 2018 ble medlem av en skyteklubb.

les også Første politibetjent på stedet etter moskéangrepet: Manshaus nektet å svare på om han handlet alene

Videre inn i bønnerommet ble det gjort funn av en skuddsikker vest, som det tidligere har kommet frem at tiltalte bestilte hjem til seg i dagene før angrepet. Det ble også funnet et par briller, to sangtekster og en militærhjelm med et påmontert GoPro-kamera.

Ville streame angrepet

Det har tidligere kommet frem at Manshaus ønsket å direktesende moskéangrepet, men at han ikke lyktes med å få opp streamingen. Han besluttet derfor å filme angrepet.

Denne videoen har blitt spilt av i retten og viser hvordan Manshaus blir lagt i bakken av fornærmede Muhammad Rafiq.

I bønnerommet lå det også igjen en hagle. Manshaus avfyrte to skudd med denne hagla, men traff ingen av de tre som var i bønnerommet da han gikk til angrep.

Bilder vist frem i retten viser hvordan ett av haglepatronene har gått gjennom veggen og truffet en jakke og en refleksvest som hang på andre siden.

TRAFF IKKE: Skuddet fra haglen var synlig i veggen etter angrepet 10. august 2019. Foto: Frode Hansen, VG

les også Tidligere forstander i al-Noor-moskeen: - Frykten ligger der til daglig

Ville gjøre mer skade

Det ble også funnet et patronbelte med til sammen 22 patroner. Kriminalteknikerne samlet også sammen til sammen 50 riflepatroner.

Dermed gikk Philip Manshaus til angrep bevæpnet med tre skytevåpen og langt over 100 patroner.

Tiltalte har tidligere gitt uttrykk for at han angrer på at han ikke planla angrepet bedre og at han skammer seg over at han ikke klarte å skade flere.

Manshaus har innrømmet angrepet og drapet på stesøsteren, men mener han handlet i nødrett på vegne av det europeiske folk.

I en chat med sine kamerater i månedene før angrepet, ga han uttrykk for at han trodde det kom til å skje en borgerkrig. Han har også gitt uttrykk for at han benekter holocaust og tar avstand fra homofili.

De rettspsykiatrisk sakkyndige som er oppnevnt i saken har konkludert med at de mener 22-åringen er tilregnelig.

Rettssaken mot Manshaus startet torsdag i forrige uke og skal pågå til 26. mai.

Publisert: 12.05.20 kl. 10:23

