FHI: Besteforeldre kan komme på 17. mai-besøk

Så lenge ingen er syke, og man holder avstand og ikke er flere enn 20 personer kan besteforeldre komme på besøk og markere dagen sammen med barn og barnebarn.

Mandag formiddag svarte Siri Helene Hauge, overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet VG-leserne på flere spørsmål knyttet til smittefare og 17. mai-feiringen.

Mange spørsmål omhandlet hvordan man på en sikker måte kan servere mat, hvor mange man kan invitere til frokosten og om det er lov og trygt å invitere besteforeldre.

– Så lenge dere er friske kan dere få besøk av besteforeldre, men helst utendørs, og dere må fremdeles holde avstand til dem. Så klemmen får vente til en annen gang, sier Hauge.

Nysgjerrig på hva VG-leserne spurte FHI om? Se spørsmålene og les svarene her.

Hun fraråder overnatting:

– Overnattingsbesøk er litt mer risiko enn bare å treffes kortvarig. Ved overnatting blir det gjerne klemming ved legging, og vanskelig å holde avstand. Så tror jeg ville ventet med det.

Hva med matservering?

– Covid-smitte via mat er ikke registrert. Men det er likevel viktig at de som lager maten er friske og har god håndhygiene (med tanke på mulige andre sykdommer man kan få) og at de som spiser får vasket hendene sine. Bruk helst bestikk når dere spiser, sier Hauge.

En leser lurte også på følgende:

Hvis vi er flere venner som samles og skal spise, kan vi bruke samme bestikk til å ta til oss maten? Eller må alle ha eget bestikk til å forsyne seg med?

– Jeg synes dere kan bruke samme bestikk, men bruk selvsagt eget bestikk når dere spiser, og unngå fingermat. Uansett – vask hendene før mat, svarte Hauge.

– Skal man liksom pynte seg på 17. mai i år? Med bunad og dress?

– Det velger du selv, men det er jo hyggelig å pynte seg. 17. mai er fremdeles en festdag, selv om det blir forskjellig fra tidligere. Jeg planlegger å pynte meg, selv om det nok ikke blir en stor fest.

– Hvor langt tid tror dere det kommer til å ta før vi kan klemme hverandre igjen?

– Det spørsmålet tror jeg også svært mange andre lurer på (inkludert meg selv). Foreløpig tør jeg ikke love noe, dessverre. Anbefalingene om å holde avstand vil nok bli opprettholdt en stund, tror jeg. Men du får følge med og se om det kommer nye beskjeder etter hvert.

– Er det lov til å veive med flagget, det kan jo komme borti en annen person.

– Flaggveiving er greit! Hold avstand til hverandre, så går det fint.

– Dere skriver litt ulikt i råd rundt private 17. mai tog nedenfor. Hva mener dere med at «tog kan holdes som arrangement» (50 stk.). Ansvarlig person som har invitert, har oversikt over deltagere, avstand. Er det ok?

– Hei, ja skjønner at det kan bli litt forvirring. Det greieste er å lese reglene rundt dette, sjekk ut nettsidene til Helsedirektoratet.

– Er det greit å ta med hund i 17-mai besøk, eller burde den være hjemme? Vi skal være 10stk.

– Jeg synes hunden din kan få være med.

– Hei, jeg lurer på hvor mange det kan være samlet totalt på en flaggheising hvor korps, kor, talere og flaggborg skal være representert. Altså hvor mange aktive bidragsytere. Det verserer en del tvetydig info om dette der ute.

– Grensen for deltagere på offentlige arrangementer er 50 personer. Da er riktignok ikke selve arrangørene regnet med.

– Vi er 8 damer i alderen 65-70 år. Kan vi treffes inne med en meters

avstand.

– Det kan dere, så lenge alle er friske. Husk håndhygiene.

– Hei! Regnes de jeg bor med og jeg som én person hvis vi er med flere andre siden vi er samme husstand?

– Nei alle som deltar teller som en person, uansett om de bor sammen eller ikke. Men dem som bor sammen kan sitte nærmere hverandre enn en meter på arrangementer.

– Vi er et ektepar på 74 år min mann har kolst, vi savner barn og barnebarn kan vi besøke dem ute ?

– Ja så lenge alle er friske kan dere besøke dem. Men dere må fortsatt holde minimum 1 meters avstand, så ingen klemming dessverre.

– Hei, har dere noen gode tips og råd til smittevernsvennlig 17.mai mat?

– Det meste kan spises, også på 17. mai. Men unngå mat som må spises med fingrene. Bruk bestikk og ikke minst, husk å vask hendene før man spiser.

– Korpset skal spille ved oss på morgenen, vi ønsker å servere frokost med porsjonspakker ute til alle 25 -28 stk (de står som arrangør) - går det greit?

– Det høres greit ut - så lenge dette er et offentlig arrangement som jo kan ha opp til 50 personer. Sørg for at alle får vasket hendene eller får tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel før de spiser. Og hold avstand, selvfølgelig.

