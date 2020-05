MÅ VENTE: Det blir ikke noe barnetog på Svalbard. Men korps og fanebærere skal gå. De fleste vil også få muligheten til å se det fra veien, sier kultur- og idrettssjefen på Svalbard, Are Nundal. Foto: Kine Stiberg

Svalbard: – Vi får nok en mer normal 17. mai-feiring enn Fastlands-Norge

Byer rundt om i Norge forbereder seg nå på en 17. mai-feiring ganske utenom det vanlige. Men på Svalbard vil mange av de planlagte aktivitetene fortsatt gjennomføres, forteller kultur- og idrettssjef, Are Nundal.

– Vi skal ha bekransninger, slik vi alltid har hatt. Kirken vil også være åpen, og vi vil ha et tog med fanebærer og korps, men uten folk som går i toget. Men det er såpass lite her, at de aller fleste vil kunne stå langs veien, med god avstand til hverandre, og få med seg toget, sier han.

Utover dagen vil det også gjennomføres enkelte arrangementer, innenfor de reglene som er satt av myndighetene, forteller han.

– I tillegg kommer vi til å ha en festforestilling som skal streames. Men alt i alt blir ikke dagen så fryktelig annerledes, og vi får nok en mer normal 17. mai-feiring enn Fastlands-Norge.

Svalbard er et av stedene i Norge hvor det så langt ikke er påvist noe corona.

– Vi har hatt strenge restriksjoner på flyplassen, og folk som har kommet har vært flinke til å følge karantenereglene.

Fredag ble karantenereglene for fastboende opphevet, samtidig som det ble klart at karantenereglene for tilreisende oppheves 1. juni.

Selv om coronaen har uteblitt, er kulturlederen tydelig på at det ikke blir noe barnetog, slik byen er vant til å ha, fulle av jublende barn.

– Barnetoget kommer ikke til å gå som planlagt. Men vi skal ha fanebærere som markerer der barna og de ulike gruppene skulle ha gått.

I år skal også datteren Niva og en venninne bidra med musikalsk innslag på festforestillingen for Longyearbyens innbyggere. Begivenheten skal streames, og det vil ikke være publikum til stede.

– Selv om kanskje markeringen blir litt annerledes i år, blir den nok vanligere eller mer normal enn hva mange på Fastlands-Norge vil oppleve.

VISER FREM NATUREN: Kultursjefen forteller at de har brukt mye tid på å få vist frem den vakre naturen på Svalbard i festsendingen de skal ha på 17. mai. Foto: Cecilia Blomgren

Dette er 17. mai-reglene Barnetog; Nei Korps: Ja. Kor: Ja. Kransenedleggelse: Ja. (Så lenge avstandsreglene overholdes, og med et mindre antall tilskuere) Flaggheising: Ja. (Så lenge avstandsreglene overholdes, og med et mindre antall tilskuere) Mindre arrangementer på skoler: Ja. (Maksimum 50 personer. Så lenge avstandsreglene overholdes, og at det er en ansvarlig arrangør. Anbefaler utendørsarrangementer). Matservering: Ja. (Så lenge det er tilgang på vask eller hånddesinfeksjon) 17. Mai-frokost: Ja. (20 personer. Bruk god håndhygiene, og hosteregler. Syke må holde seg hjemme) Vis mer

Holder på tradisjonene

Familien Stiberg, ved mamma Kine, pappa Jørn og barna Niva (17), Ero (12) og Jone (10) har i mange år hatt som tradisjon å gå i barnetoget, og møtt opp for lek og moro i Svalbardhallen ved Longyearbyen Skole. Selv om barnetoget ikke blir noe av, ser de for seg å holde på mange av de faste tradisjonene.

– Det blir nok uansett en koselig feiring. Vi har også pleid å ha som tradisjon at vi drar på hytta. Og det er noe vi også vurderer å gjøre i år. Der pleier det være en del hytteeiere som arrangerer eget barnetog, hvor vi markerer dagen med både taler, nasjonalsang og pistolsalutt.

PYNTET: 17. mai pleier å være en hektisk dag for de fleste barnefamilier. Her er familien Stiberg da barna var unge. Siden da har det ikke blitt flere familiebilder på nasjonaldagen. – Vi har alltid som plan at vi skal rekke det, men får det aldri til, sier Kine og ler. Foto: Privat

DATTER I TOGET: I fjor kunne Kine Stiberg se datteren Niva bære fanen i barnetoget på Svalbard. Foto: Kine Stiberg

Publisert: 16.05.20 kl. 12:11

