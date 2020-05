Lørenskog-saken: Dette er den drapssiktede mannen med krypto-kunnskap

Den pågrepne mannen i 30-årene har drevet et IT-firma og vært opptatt av kryptovaluta. Politiet knytter ham til en rolle opp mot krypto-oppsettet i trusselbrevet, får VG opplyst.

På et nettforum VG har sporet opp, tar han opp temaet kryptovaluta som ikke kan spores, i sammenheng med kriminelle handlinger, blant annet kidnapping.

Innlegget ble publisert i perioden etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog 31. oktober 2018.







Nettforumet samler personer som er opptatt av kryptovaluta.

Hvor stor kompetanse mannen i 30-årene egentlig har innenfor området, fremstår som uklart og VG får opplyst at dette blir et sentralt tema i politiets avhør av ham.

«Den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse», skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

DRAPSSIKTET: Milliardæren Tom Hagen er siktet drap eller medvirkning til drap. Fredag skal Høyesterett vurdere fengslingsspørsmålet mot ham. Foto: Tore Kristiansen

Pågripelse ble fremskyndet

Mannen i 30-årene ble pågrepet i Oslo torsdag kveld, videre utover kvelden og natten aksjonerte politiet mot mannens bolig på Romerike.

Han nekter straffskyld, og opplever anklagene som absurde, opplyser forsvarer Dag Svensson til VG. De første avhørene av mannen ble gjennomført natt til fredag. Mannen i 30-årene er ikke tidligere straffedømt, får VG opplyst.

VG kjenner til at politiet har vist interesse for mannen i 30-årene i noe tid, og at en pågripelse har vært et tema i etterforskningen.

Ifølge politiet ble pågripelsen fremskyndet etter at Eidsivating lagmannsrett torsdag ettermiddag besluttet å løslate drapssiktede Tom Hagen (70) – en avgjørelse som Høyesterett skal ta stilling til fredag.

Han nekter straffskyld, og for å ha noe med konas forsvinning å gjøre. Hans forsvarer Svein Holden mener politiets mistankegrunnlag er «særdeles spinkelt».

Har drevet IT-firma

Mannen i 30-årene sto i flere år registrert som eier og daglig leder av et IT-firma, men hvor mye aktivitet det har vært i firmaet de senere årene fremstår som uklart.

Det finnes også spor etter ham i selskapsregistre i utlandet.

Ifølge VGs opplysninger har politiet etterforsket om han kan ha hatt en rolle i kryptoopplegget i det mye omtalte trusselbrevet.

Den drapssiktede milliardæren hevder han fant brevet som inneholdt trusler, koder i kryptovaluta og et løsepengekrav på ni millioner euro i hjemmet i Sloraveien på forsvinningsdagen i oktober i 2018.

Krever kompetanse

Trusselbrevet var et av momentene som gjorde at politiet lenge mente de sto overfor en potensiell bortføring med et økonomisk motiv.

Oppsettet med kryptovaluta, koder og kommunikasjon på ulike digitale plattformer krever spesiell kompetanse, ifølge politiet.

Også tingretten har pekt på at dokumenter i politiets bevisbunke opp mot data «viser noe av den profesjonalitet som har vært påkrevd».

VGs kartlegging avdekker at mannen i 30-årene de siste årene har vist interesse for kryptovaluta. Han skal blant annet ha deltatt på foredrag om tematikken.

Det er ingen spor i skattelister eller selskapsregistre som tyder på at han har gjort store penger ved å investere i kryptovaluta.

«Min drøm er å tilbe livet»

De siste årene har han vært bosatt ulike steder på Østlandet og han er registrert med en rekke ulike jobber innenfor flere bransjer.

I tillegg skal han ha utdannet seg ved en av landets mest prestisjetunge utdanningsinstitusjoner.

Mannen beskriver seg selv som interessert i kunst-, kultur- og samfunnsliv.

– Drømmen min er å tilbe livet. Hva livet byr på, endrer seg over tid. Før eller siden finner jeg ut av det, skriver mannen i 30-årene om seg selv.

Nå er han siktet i en av norgeshistoriens mest spektakulære drapssaker.

Politiet mener drapet på Anne-Elisabeth hagen var nøye planlagt – og at hele scenarioet med kidnappere, løsepengekrav og kryptovaluta var villedning.

