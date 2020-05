NEKTES ADGANG: Politiet har sperret av Tom Hagens bolig i Sloraveien for ransaking. Foto: Tore Kristiansen

Juseksperter om at Tom Hagen nektes adgang til hus og hytte: – En gråsone

Tom Hagen (70) får ikke komme hjem, tross at han er løslatt fra varetekt. Det kan ifølge jusprofessor Alf Petter Høgberg være risikabelt for politiet.

Lagmannsretten avgjorde denne uken at det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen (70) for drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen. Han ble løslatt fredag ettermiddag etter å ha sittet i varetekt i en drøy uke.

Politiet anket kjennelsen, men denne ble forkastet av Høyesterett, og man skulle dermed tro at Hagen nå er en fri mann med fri tilgang til sine eiendommer. Slik er det altså ikke.

Politiet har vedtatt det som kalles en tredjemannsransaking, og nekter hamadgang til huset i Sloraveien og hytta på Kvitfjell. Begge eiendommene er sperret av for ransaking, en avgjørelse som får Hagens forsvarer, Svein Holden til å reagere.

– Jeg er usikker på om politiet har lov til å gjøre dette på denne måten, all den tid Tom Hagen er en mistenkt i deres øyne. Dette er et spørsmål vi er i ferd med å utrede. Det er en juridisk problemstilling, sier Holden til VG.

AVSPERRET: Torsdag gjorde politiet undersøkelser på Tom Hagens hytte på Kvitfjell. Foto: Tore Kristiansen

– Kan ikke overvåke eller avlytte

Jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo, stiller seg bak Holdens uttalelse.

Han forteller at utgangspunktet er sånn at når retten har kommet frem til at det ikke er skjellig grunn til å mistenke Hagen for drap, eller medvirkning til drap, kan ikke politiet holde på eiendommene.

– De kan heller ikke overvåke eller avlytte han. Men de har samtidig med et åsted å gjøre, som kan ha fått fornyet attraktivitet etter den andre pågripelsen.

Kan være uheldig taktikk

I etterkant av lagmannsrettens avgjørelse gikk politiet til ytterligere en pågripelse torsdag. En mann i 30-årene fra Romerike ble siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Han ble løslatt av politiet lørdag ettermiddag.

Sent lørdag kveld ble det kjent at siktelsen mot mannen har blitt endret til bortføring.

Høgberg spør seg om politiet kanskje har lagt opp en uheldig taktikk.

– Om pågripelsen av den andre personen hadde skjedd tidligere, kan det hende at saken hadde stilt seg annerledes. Men dette er vanskelig for oss å vite noe om.

Jusprofessoren understreker at han mener politiet ikke har grunn til å nekte Hagen adgang til hytta, og at avsperringen av huset ligger innenfor en gråsone.

– Retten har kommet frem til at det ikke er skjellig grunn til mistanke, og da må politiet respektere det. Det har skjedd tidligere at politiet har fått straff for slike avgjørelser, så dette har absolutt en risiko.

Mener lovteksten er ikke tydelig nok

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Ørnulf Øyen, mener at lovteksten ikke er tydelig nok til klart å si om politiet har lov eller ikke lov til ransake i medhold av reglene om tredjemannsransaking, og dermed nekte Hagen tilgang til sitt eget hus.

Tredjemannsransaking av bolig, rom eller oppholdssted for å sikre bevis kan foretas «hos andre», forutsatt at det er skjellig grunn til mistanke om at det har funnet sted en straffbar handling som kan medføre frihetsstraff.

– Dersom man ser på det språklige, er det ikke helt klart ut ifra loven hvordan ordet «andre» skal tolkes. For meg virker det språklig sett ikke helt klart om ordet «andre» også omfatter personer som er mistenkt, men ikke så sterkt at det er skjellig grunn til mistanke, sier han.

Kan påvirke funn av bevis

Professoren har selv ingen bestemt oppfatning om hva som er riktig tolkning av bestemmelsen, men han mener at det ikke er kurant å prøve dette direkte i en straffesak.

– I den grad man finner bevis, kan spørsmålet om ransakingen var ulovlig komme opp. Det kan ha betydning for adgangen til å bruke eventuelle bevis som er funnet, sier han.

