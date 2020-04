UTEPILS: Men bare der det er matservering og bord. Her fra Ekebergrestauranten i Oslo ved en tidligere anledning. Foto: Stella Bugge

Restauranteier om skjenkestart: – Et slag i trynet

Oslos uteliv er delt i synet på om det er mulig å etterleve reglene som følger med når hovedstaden opphever alkoholforbudet 6. mai.

Da blir det igjen tillatt å nyte alkohol på utesteder som serverer mat. Oslo har som kjent vært tørrlagt siden 21. mars.

– For dyrt

– Vi ønsker å åpne og skal gjøre alt vi kan for å åpne, men dette var et slag i trynet. Det ser mørkt ut. De fleste stedene i Oslo, tror jeg, vil ikke åpne fordi det blir for dyrt, sier Kristian Afzelius, en av eierne i Rodeløkka Invest som blant annet driver restaurantene Nedre Foss Gård, Trattoria Popolare, Olympen og Arakataka.

Afzelius viser til reglene om at det skal være to meter avstand mellom hver gruppe av gjester, eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse – som skillevegger. Han sier de hadde håpet på at det skulle holde med en meters avstand, men så ble det to.

– Den meteren dreper alt, sier Afzelius og sier at de med disse reglene bare kan ha 16–18 gjester i første etasje i Trattoria Popolare mot 55 til vanlig.

– Samtidig må vi fortsatt ha folk som vasker, oppvaskhjelp, kokker, servitører og kontormedarbeidere. Dette er et steg nærmere konkursen, tror jeg. Vi kan ikke rive vegger heller, sier Afzelius.

Her er kravene Slik er de kommunale kravene til serverings- og skjenkesteder i hovedstaden. Kravene er de samme inne og ute: Bordservering

Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe, med mindre de er en del av samme husholdning

Det skal være to meter avstand mellom ulike grupper av gjester, eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger)

Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst en meters avstand mellom alle gjester

Skjenketid til 23.30 og åpningstid til 24.00

Bare de som har registrert seg hos Næringsetaten, kan skjenke alkohol

Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern Vis mer

– Overraskende positiv

Morten Guldvik, daglig leder i Skagstindgruppen, som blant annet driver Pokalen, Vulkan Arena, Krøsset og Raadhuset Bar, er langt mer positiv.

– Ambisjonen er at vi kan åpne halvparten. Og det bra – fra null til 50 prosent, sier han til VG. Nå skal de sette seg nøye inn i regelverket.

– Heldigvis har en del av våre steder god plass, det gjør det lettere å organisere seg slik at folk kan holde avstand. Jeg er glad for at vi er på vei tilbake, men skjønner at det vil ta litt tid, sier han.

Ingen av utestedene i Skagstindgruppen er tradisjonelle restauranter, men flere samarbeider allerede med nabosteder som driver med matservering og Guldvik mener politikerne har hørt på bransjen.

– Jeg er faktisk overraskende positiv, sier han.

Frykter konkursbølge

Tradisjonsrike Lorry, som har holdt åpent hele tiden dog uten alkoholservering, planlegger for harde livet.

LORRY-SJEF: Eier og driver av den tradisjonsrike restauranten Lorry i Oslo, Karl-Axel Bauer. Foto: Jan Lilleby

– Her er det fullt trøkk. Vi blir nedringt av gjester, så det er tydelig at dette er noe hele byen har sett frem til, sier eier og driver Karl-Axel Bauer til VG.

– Er disse reglene til å leve med?

– I det store bildet er det «too little, too late» for veldig mange. Vi har gått inn med betydelig kapital for å kunne holde åpent og vi er et stort sted, sier Bauer og viser til at de har tre barer, to etasjer og en stor utekafe slik at de har nok plass til å kunne etterleve avstandsreglene.

– Men for alle mindre steder vil denne begrensingen gjøre det vanskelig å få nok volum til å få det til å gå rundt.

Nå skal Bauer ta kontakt med restaurantens medisinske rådgivere og gå i dialog med kommunens næringsetat for å klargjøre hvordan to meters regelen skal tolkes. Aller helst skulle han hatt stinn brakke, siden det er noe som bidrar til restaurantopplevelsen.

– Vi tar imot det vi kan få med åpne armer, men jeg tror dessverre ikke dette er nok – og raskt nok – til å hindre en konkursbølge i Oslos uteliv, avslutter Bauer.

