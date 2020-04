Politiet: Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap

SKJETTEN (VG) Politiets mistanke mot Tom Hagen (70) har styrket seg over tid. Kona Anne-Elisabeth Hagen er fremdeles ikke funnet.

Oppdatert nå nettopp

Det sa politimester Ida Melbo Øystese under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Øst politidistrikt har i dag pågrepet Tom Hagen, siktet for drap og medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen. Siktelsen markerer at saken nå går over i en ny fase, sa politimesteren.







– I denne fasen er det viktig for meg å understreke at selv om Tom Hagen nå har fått status som siktet, er saken fremdeles under etterforskning. Det er flere ubesvarte spørsmål politiet kommer til å jobbe med, fortsatte hun.

Savnet i halvannet år

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober 2018.

Det er ikke kjent hvordan ektemannen Tom Hagen stiller seg til siktelsen.

Bakgrunn: Tom Hagen ble hemmelig etterforsket

Ifølge politiet har Tom Hagen bedt om å få oppnevnt advokat Svein Holden som sin forsvarer. Holden har tidligere vært oppnevnt som Hagens bistandsadvokat.

Holden sier til VG tirsdag morgen at han sitter i et rettsmøte.

– Jeg har ikke anledning til å kommentere saken ennå, sier advokaten.



















KRIMINALTEKNIKER: Politiet gikk inn i boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen med hund tirsdag formiddag.

– Tydelig planlagt villedning

Etterforskningsleder Tommy Brøske sier at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt ikke er funnet.

– Slik saken står nå mener vi det er svært lite sannsynlig at hun har vært utsatt for sykdom, ulykke, forsvunnet frivillig eller tatt sitt eget liv, sier Brøske.

Tom Hagen til politiet: Løsningen ligger lokalt

Han viser til kommunikasjonen som har vært mellom Tom Hagen og det som angivelig skal ha vært en ukjent motpart etter at det ble funnet et brev med løsepengekrav i boligen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

– Politiet er nå av den oppfatning av at det ikke har skjedd en bortføring. Og at det derfor ikke har vært en reell forhandlingsmotpart eller en intensjon om reelle forhandlinger. Politiet mener med andre ord at saken bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sier Brøske.

– Utelukker ikke flere pågripelser

Politiadvokat Åse Kjustad Eriksson sier pågripelsen er et resultat av det samlede bevisbildet så langt.

– Vi er fremdeles svært tidlig i den nye fasen av etterforskningen som nå er rettet mot Tom Hagen, og det er særlig viktig for politiet å få klarlagt hans rolle i saken. Det er viktig å finn Anne-Elisabeth Hagen og det er viktig å avklare om det er flere involverte i saken, sier Eriksson.

Bakgrunn: Lørenskog-forsvinningen måned for måned

Se VGs bilder fra dagen før politiet endret mening om hva som har skjedd med Anne Elisabeth Hagen:

Politiadvokaten sier at Tom Hagen etter planen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett onsdag. Politiet vil begjære ham fengslet i fire uker og begrunner det med faren for bevisforspillelse.

Politiet sier at det ikke er flere enn Tom Hagen som er pågrepet i saken, men utelukker ikke flere pågripelser.

EKTEPAR: Anne-Elisabeth og Tom Hagen giftet seg i 1969. Foto: Privat

Pågrepet tirsdag morgen

Tirsdag morgen ble Hagen pågrepet sentralt i Lørenskog. Han satt i bil på vei fra boligen på Fjellhamar i retning arbeidsplassen på Rasta da politiet stanset trafikken i begge retninger og pågrep Hagen i Nordahl Griegs vei.

Pågripelsen skjedde i 08.30-tiden.

Publisert: 28.04.20 kl. 10:32 Oppdatert: 28.04.20 kl. 11:15

