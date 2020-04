Politiet bekrefter: Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap

SKJETTEN (VG) Politiet har siktet Tom Hagen (70) for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Det sier politimester Ida Melby Øystese under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Mistaken mot Tom Hagen har styrket seg over tid. Siktelsen markerer at saken nå går over i en ny fase, sier politimesteren.







– I denne fasen er det viktig for meg å understreke at selv om Tom Hagen nå har fått status som siktet, er saken fremdeles under etterforskning. Det er flere ubesvarte spørsmål politiet kommer til å jobbe med, fortsetter hun.

Etterforskningsleder Tommy Brøske sier at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt ikke er funnet.

– Slik saken står nå mener vi det er svært lite sannsynlig at hun har vært utsatt for – sykdom, ulykke, forsvunnet frivillig eller tatt sitt eget liv, sier Brøske.

Politiadvokat Åse Kjustad Erikson sier pågripelsen er et resultat av det samlede bevisbildet så langt.

– Vi er fremdeles svært tidlig i den nye fasen av etterforskningen som nå er rettet mot Tom Hagen, og det er særlig viktig for politiet å få klarlagt hans rolle i saken. Det er viktig å finn Anne-Elisabeth Hagen og det er viktig å avklare om det er flere involverte i saken, sier Erikson.

Politiadvokaten sier at Tom Hagen etter planen vil bli fremstilt for fengsling i Nedre Romerike tingrett onsdag. Politiet vil begjære ham fengslet i fire uker.

Pågrepet tirsdag morgen

Tirsdag morgen ble Hagen pågrepet sentralt i Lørenskog. Han satt i bil på vei fra boligen på Fjellhamar i retning arbeidsplassen på Rasta da politiet stanset trafikken i begge retninger og pågrep Hagen i Nordahl Griegs vei.

Pågripelsen skjedde i 08.30-tiden.

Svein Holden som har vært oppnevnt som Tom Hagens bistandsadvokat sier til VG tirsdag morgen at han sitter i et rettsmøte.

– Jeg har ikke anledning til å kommentere saken ennå, sier advokaten.

KRIMINALTEKNIKER: Politiet gikk inn i boligen med hund tirsdag formiddag.

