BÆREKRAFTIG MAT: Gunhild Stordalen og EAT jobber for at jordas økende befolkning skal ha nok næringsrik mat. Her er hun avbildet fra lanseringen av EAT-rapporten i januar i år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Gunhild Stordalen vil redde verden med mat: – Mye av kritikken bygger på misforståelser

EAT-grunnlegger Gunhild Stordalen (40) er glad for debatt om hva som er et sunt og bærekraftig kosthold, men sier hun er frustrert over å ha blitt tvunget til å stå på sidelinjen de siste månedene.

Onsdag denne uken er Gunhild Stordalen igjen til stede i Stockholm for å åpne organisasjonens sjette store konferanse; «EAT Stockholm food forum».

Det har ikke vært en selvfølge denne våren:

– Det har vært et viktig mål og motivasjon å komme meg på beina til åpningen i Stockholm, om jeg så bare kan være med for en veldig kort periode. Selv om jeg er mer rastløs enn noensinne, for å brette opp ermene og komme i gang igjen, har jeg lovet meg selv og Petter at jeg skal lytte til dyktige leger og holde meg sykemeldt til jeg er frisk av infeksjonen og immunsystemet har bygget seg opp, sier EAT-grunnlegger Gunhild Stordalen til VG.

Hun har gjennom våren slitt med en infeksjon hun ikke har blitt kvitt, og sier det har vært et viktig mål og en ekstra motivasjon for henne å komme seg på beina til åpningen av konferansen.

– Petter er en uvurderlig støtte

– Heldigvis har jeg så mange fantastiske kollegaer i EAT, som har gjort en kjempejobb. Og Petter har vært – og er – en uvurderlig støtte og oppmuntring. Årets EAT blir det største og mest innholdsrike noensinne. Med EAT Lancet-rapporten er vi virkelig blitt en global aktør. Jeg er ekstremt stolt, men samtidig veldig frustrert som er tvunget til å bare følge med fra sidelinjen, sier Stordalen til VG.

Stordalen er gift med hotell-kongen Petter Stordalen.

STØTTE: Gunhild Stordalen takker kollegaene i EAT – og ektemannen Petter Stordalen for støtte og oppmuntring. Her er de to avbildet sammen i New York i 2016. Foto: Thomas Nilsson / VG

I 2014 fikk Stordalen diagnosen systemisk sklerodermi, som er en bindevevssykdom som rammer hud og organer. Hun har vært åpen om at hun har gjennomgått to tøffe og eksperimentelle stamcelletransplantasjoner, og flere runder med cellegift og stråling i etterkant.

Hun understreker at infeksjonen hun nå er rammet av ikke direkte har noe med sykdommen å gjøre, men sier hun fortsatt går på immundempende medisiner som gjør henne mer utsatt for infeksjoner.

– Jeg håper og tror at jeg er tilbake for fullt etter sommeren, sier Stordalen.

EATs agenda er å få politikere, næringsliv, akademia og sivilsamfunn til å samarbeide for et mer bærekraft globalt matsystem, for å gi verdens stadig voksende befolkning et sunt og balansert kosthold.

– Vi må endre verdens matproduksjon og hva vi spiser, dersom vi skal klare å nå Paris-avtalen og bærekraftsmålene: Betydelig mer frukt og grønt, nøtter og belgfrukter. I den vestlige verden mye mindre rødt kjøtt, mens i deler av Sørøst-Asia og Afrika – mer kjøtt, sier hun til VG.

Fakta om EAT-Lancet-rapporten * EAT-Lancet kommisjonen har utarbeidet en rapport der de presenterer de første vitenskapelige målene for et sunt kosthold fra bærekraftig matproduksjon innenfor planetens tålegrenser. Rapporten er resultatet av et treårig prosjekt som har bestått av 37 eksperter fra 16 land. *Bak kommisjonen står organisasjonen EAT, som ble grunnlagt av Gunhild Stordalen for å fremme en sunnere og mer bærekraftig matindustri, og det britiske medisinske tidsskriftet Lancet. * Hovedkonklusjonen i rapporten er at kosthold og matproduksjon må endres radikalt for å fø en befolkning på 10 milliarder mennesker innen 2050. * Et sunt og bærekraftig kosthold har et totalt kaloriinntak på omtrent 35 prosent fullkorn og rotgrønnsaker, proteinkilder hovedsakelig fra planter – i tillegg omtrent 14 gram rødt kjøtt og 500 gram grønnsaker og frukt per dag. * Usunt kosthold er blant de fremste årsakene til dårlig helse verden over og ved å følge the planetary health diet er det mulig å forhindre omtrent 11 millioner for tidlige dødsfall per år. * Dette kostholdet holder seg innenfor planetens tålegrenser for matproduksjon, der iblant bruk av landarealer, næringsstoffer, ferskvann og reduksjon i det biologiske mangfold og klimaendringer. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

Tidligere i år lanserte Stordalens organisasjon, EAT, en stor rapport i samarbeid med det anerkjente tidsskriftet The Lancet, hvor en av konklusjonene er at det globale forbruket av rødt kjøtt og sukker må halveres, mens forbruket av nøtter, grønnsaker og belgfrukter må dobles for å sikre sunn mat til verdens befolkning i fremtiden.

Til sammen bidro 37 verdensledende forskere fra 16 land til EAT-Lancet-rapporten, som har møtt kritikk, blant annet fra kjøttindustrien.

Hun beskriver årets konferanse i Stockholm som deres største noensinne – i tillegg til den mest internasjonale med nær 1000 delegater fra over 80 land.

– Dette er første gang så mange aktører samles for å iverksette konkrete tiltak for å endre matproduksjon og politikk – basert på vitenskapelige mål. Utfordringene vi står overfor er så store at vi kommer ingen vei uten samarbeid, og EAT jobber som en pådriver for det – fra globalt til lokalt, sier Stordalen.

Hun understreker at man nå, for første gang i historien, har solid forskning som viser hvordan mat, helse og miljø henger sammen.

Myter og forvirring

– Vi er kjempeglade for debatten, men mye av kritikken bygger også på misforståelser. Det er få områder innen forskning det er like mye myter og forvirring som innen kosthold, og debatten har vist hvor viktig det er å samle den beste tilgjengelige kunnskapen, sier Stordalen til VG.

Hun understreker at målene fra EAT Lancet-kommisjonen er satt ut fra hva som er sunt for mennesker, og hva man bør spise for å leve friske lange liv.

– Deretter har forskerne testet om et slikt kosthold er mulig for 10 milliarder mennesker, som er det tallet FN forventer at vi vil være på jorden i 2050, uten å gå ut over klima- og miljøgrenser. Rapporten viser at det er mulig, men vil kreve halvering av matavfall, omstilling til mer bærekraftig matproduksjon og sunnere kosthold – alt på en gang, sier hun.

Stordalen trekker frem at mye av mediedebatten i etterkant av rapporten har fokusert på den såkalte «EAT-dietten», som sier at man bare bør spise 14 gram rødt kjøtt daglig.

–Det er viktig å si at det ikke er et vegetarisk eller vegansk kosthold, men et fleksitariansk kosthold som ligner mye på den klassiske middelhavsdietten, sier Stordalen.

– Må ikke kutte kjøtt fullstendig

Hun understreker at det ikke handler om å kutte ut kjøtt fullstendig:

– I enkelte regioner trenger faktisk å spise mer kjøtt og animalske proteiner, mens spesielt i Vesten har vi et enormt overforbruk av rødt kjøtt og helse- og miljøskadelig mat, sier Stordalen.

Hun sier mye av kritikken er viktig, nettopp fordi det skaper en debatt som kan belyse alle sider av kostholdet som foreslås i rapporten, og hvordan det kan gjennomføres i praksis.

– En konstruktiv debatt bør først og fremst handle om lokale tilpasninger, slik som matproduksjon under norske klimatiske forhold. EAT og våre partnere har vært i 40 byer for å sette i gang disse debattene. Diskusjonene som foregår nå løfter problemstillingen i hele samfunnet, og hjelper oss med å få ut budskapet om hvorfor det haster med endring, og hjelpe folk til å ta de riktige valgene, hver dag, sier Stordalen.

Stordalen sier ansvaret først og fremst ligger hos politikere og beslutningstagere:

– Mediterer hver dag

– Sunn, bærekraftig god mat må bli rimelig, lettvint og tilgjengelig for alle. Det motsatte er dessverre ofte tilfellet i dag. Så støtt modige politikere som tør gå foran! Og vær utålmodig. Mat som ikke skader deg, barna dine eller kloden de skal arve burde være en menneskerett, sier hun.

Hun mener likevel at alle kan utgjøre en forskjell:

– Spis noe som er bra for deg. Det er i stor grad også bra for klimaet og planeten, råder hun.

– Hva gjør du selv?

– Jeg har alltid vært opptatt av å spise sunt og trene hver dag. Akkurat nå er jeg i en unntakssituasjon på grunn av infeksjonen, og har ikke kunnet trene som jeg pleier, men forsøker å opprettholde mine nye rutiner – som å meditere hver dag, ta mer hvile. Og ikke minst, sove mye, mye mer enn jeg pleide. Minst åtte timer hver dag, sier Stordalen.

PÅ SCENEN: Her ønsker Gunhild Stordalen velkommen til EAT-konferansen i 2017. I år arrangeres konferansen sjette året på rad. Foto: Magnus Sandberg

– Hvilke utfordringer står i veien for EATs arbeid?

– Mat og drikke er verdens største globale økonomiske sektor, en sektor som i stor grad er politisk regulert og subsidiert, med enorme næringsinteresser. Det er klart at endringer i matsystemet har voldsomme konsekvenser for mange – i USA spiser de seks ganger så mye rødt kjøtt som vitenskapen anbefaler, sier Stordalen.

– Jo større fokus vi kan ha på helheten, med økende bevissthet blant folk og beslutningstagere, jo mindre innflytelse vil særinteresser og motkrefter få. Vi ser allerede spor av en bevegelse som sprer seg globalt, og det er stort å få være en del av det, sier Stordalen.

Publisert: 11.06.19 kl. 20:05