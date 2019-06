BRUNT BELEGG: Brunt belegg på veggene kan tyde på at det har lekket vann inn utenfra, ifølge Eikebrokk. Drikkevannet er på den andre siden av muren, i et basseng. Foto: Terje Bringedal, VG

Dette vannbassenget er fortsatt i bruk på Askøy: – Ser ikke veldig lekkert ut

ASKØY (VG) Askøy kommune har funnet E. Coli i et av høydebasseng. Dette andre vannbassenget er fortsatt i bruk, og det ser ikke bra ut, ifølge SINTEFs Bjørnar Eikebrokk. Det innrømmer også kommunen.

Ved en av dørene som leder inn til det andre av de to fjellbassengene, er det nemlig en åpen luke ved bakken. Ser man inn i luken, kan man se vannbassenget.

VG har vist det som befinner seg bak døren til SINTEFs Bjørnar Eikebrokk, som ledet utvalget som gransket Giardia-epidemien som brøt ut etter vannsmitte i Bergen i 2004.

– Det bør generelt ikke være slike luker som gjør det mulig for fugler og dyr å ta seg inn i slike bassenger, er det første han påpeker.

– Bildet viser en mur i enden av bassenget, samt rør og ventiler og diverse måleinstrumenter, sannsynligvis for vannstand.

– Dette ser litt rustent ut – ser alle denne typen bassenger slik ut?

– Det vil jeg ikke si – slike råsprengte bassenger finner du nok hele spekteret av i vannverksnorge. Men dette så ikke veldig lekkert ut.

ÅPEN LUKE: Helt nederst, like til venstre for døren, er det et firkantet hull i muren. Foto: Terje Bringedal, VG

– Brunt belegg kan tyde på lekkasje

Kommunens hovedteori for hva som har gjort omtrent 2000 personer i Askøy syke er fortsatt at det er det øverste høydebassenget på Kleppe vannverk smitten kommer fra. Der har de funnet E. Coli og flere tarmbakterier. Haukeland sykehus har påvist bakterien Campylobaktor hos flere syke, og dette ses i sammenheng med det forurensede vannet.

Nye prøver viste mandag ingen funn av E. Coli ulike steder på ledningsnettet til det avstengte høydebassenget.

Dette andre bassenget, som vises på bildene, er fortsatt i bruk. Det er isolert fra bassenget der det er funnet E. Coli, og det er ikke påvist E. Coli inne i dette bassenget, opplyser kommunen til VG.

Eikebrokk merker seg at man på bildet kan se mye brunt belegg enkelte steder på fjelloverflaten. Om det andre bassenget i systemet der det er påvist E. Coli også ser slik ut, mener han en teori kan være at inndekket vann kan ha båret med seg smitte.

– Det brune belegget kan tyde på at her kommer det en del vann inn. Uten at en kan konkludere med noe, kan det se ut som om det er noe innlekking her.

Han påpeker at det alltid vil være muligheter for innlekking i råsprengte tunneler, og at det derfor er viktig å teste ofte.

Det er trolig flere år siden Askøy kommune har tatt vannprøver av høydebassenget der det ble funnet E. coli. Andre kommuner tar vannprøver i sine høydebassenger hver måned.

– Hvis det lekker inn vann er spørsmålet om det står i forbindelse med en eller annen forurensningskilde på overflaten, eksempelvis septiktanker, jordbruksaktivitet eller gjødselhauger.

DRIKKEVANN: Dette er et av de to vannbassengene på Øvre Kleppe Vannverk. Det er også en pumpestasjon her inne, og vannet ligger bak muren. Foto: Terje Bringedal, VG

Varaordfører: – Dette er ikke tilfredsstillende

Varaordfører Bård Espelid sier Vann og Avløp i kommunen ikke var klare over at det var en åpning inn til bassenget før VG gjorde dem kjent med det.

– Dette er ikke tilfredsstillende. Dette er en barriere som ikke er god nok, og det må vi bare ta til etterretning. Så får vi vurdere hvordan kan dette ha påvirket det smitteutbruddet som vi står midt oppe i, sier han.

– Dette burde vi ha oppdaget selv og gjort noe med. Sånn skal ikke det se ut.

Han understreker samtidig at målingene gjort i dette høydebassenget viser at det ikke er indikasjoner på at det er infisert.

LOVER OPPFØLGING: Varaordfører Bård Espelid sier kommunen vil følge opp med undersøkelser av den andre inngangen til det andre høydebassenget. Foto: Terje Bringedal

– Følges opp ved første anledning

Espelid forklarer at det har to dører til høydebassenget, og at kommunen ikke har sett dette hullet fordi de har gått inn på den andre siden.

– Det er på den andre siden vi tar prøver – det går ikke vei opp til denne døren. Så har dette blitt et forsømt inspeksjonspunkt.

Han vedgår også at det er indikasjoner på at overflatevann renner inn i anlegget gjennom det brune som observeres på bildet.

– Det er en indikasjon på at det kommer vann, og vi må verifisere om det er overflatevann. Vi vil gripe fatt i dette umiddelbart.

Han sier kommunen er takknemlige over å ha blitt gjort oppmerksom på saken.

– Vi må bare ta det til etterretning følge det opp ved første anledning – det blir i morgen. Så sånn sett tilfører dette undersøkelsen for å finne årsaken til smitten verdi.

RENSEANLEGG: Herfra pumpes vann opp fra Kleppevannet, til høydebassengene. Her har ikke kommunen funnet noen tegn til forurensning. Foto: Terje Bringedal