JOBBET HER: En av mennene som Svein Ludvigsen skal ha skaffet seg seksuell omgang med, jobbet også på Fylkeshuset. Foto: Terje Mortensen

En av de fornærmede jobbet på Fylkeshuset: – Glad for at han anmeldte

Svein Ludvigsen var sjefen på Fylkeshuset. En av asylsøkerne han skal ha skaffet seg seksuell omgang med, jobbet nettopp der.

VG får opplyst fra flere kilder at Ludvigsen og mannen møtte hverandre på Fylkehuset, hvor Ludvigsen var sjef fra 2006 frem til sommeren 2014.

Ludvigsen må tirsdag møte i Nord-Troms tingrett tiltalt for å ha misbrukt sin tidligere stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre menn som kom til Norge som asylsøkere.

Den tiltalte 72-åringen nekter straffskyld etter tiltalen, men vil ikke benekte å ha kjent til de tre mennene.

Hans forsvarere sier den tidligere fylkesmannen bare hadde gode intensjoner.

– Vanskelig

Mannen som på et tidspunkt jobbet på Fylkeshuset, er i 30-årene i dag. Han skal ha hatt seksuell omgang med Ludvigsen ved tre anledninger sommeren og høsten 2014.

Ludvigsen skal ha utnyttet mannens sårbarhet som enslig og ressurssvak asylsøker uten varig oppholdstillatelse, og forledet ham til å tro at han kunne skaffe ham bolig, samt varig opphold i Norge.

– Fornærmedes bakgrunn gjør det vanskelig å snakke om det han har opplevd, sier bistandsadvokat Beate Arntzen til VG.

Skal forklare seg

Hun sier det satt langt inne for mannen å anmelde Ludvigsen. Mannen skal nå forklare seg under rettssaken.

– Selv om prosessen har vært krevende er han i dag glad for at han tok mot til seg og anmeldte. Han er også lettet over at andre fornærmede har turt å fortelle om det de har vært utsatt for. Han er lettet over tiltalen og ser fram til å bli ferdig med saken, sier bistandsadvokat Arntzen.

Publisert: 11.06.19 kl. 05:43