«SJOKKERENDE»: MDGs Une Bastholm er ikke imponert over de nye utslippstallene som ble kjent i dag. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Raser mot regjeringens klimapolitikk: – Fullstendig udugelige

Une Aina Bastholm advarer mot å sette bomfinansierte bypakker i spill samtidig som klimagassutslipp har gått opp, og mener regjeringen fullstendig mangler virkelighetsorientering i klimapolitikken.

Nå nettopp







– 40.000 barn og unge var ute og streiket for klima i mars. Én måned etter det innkaller regjeringen til et «klimatoppmøte» som bare er et spill for galleriet, og så kommer nyheten om at vi ikke bare åpner nye oljefelt rett foran øynene på de unge, men nå også om at vi øker utslippene. Det er så grenseløst egoistisk at det er nesten så jeg skammer meg over å være politiker i vår tid, sier Bastholm, nasjonal talsperson i MDG, til VG.

Mandag publiserte SSB publisert nye foreløpige tall som viser at utslippene i Norge har økt: Det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før.

les også Norske klimagassutslipp opp 0,4 prosent

Samtidig raser bompenge-debatten i Norge og i regjeringen. I Frp har flere fylkesledere har signalisert at partiets landsstyremøte på onsdag kan bli avgjørende for om de fortsetter i regjering. De krever å få mer bompenge-gjennomslag. Det provoserer Bastholm.

– Dette vil i praksis si at Frp truer med å gå ut av regjeringen hvis de ikke får øke utslippene enda mer. Hvis Erna Solberg aksepterer sånn fullstendig barnslig oppførsel så er det helt uholdbart, sier MDG-talspersonen.

– Skremmer meg

Bastholm advarer om at det vil få store konsekvenser for utslippsarbeidet å sette bompengefinansierte bypakker i spill, når det ikke finnes en alternativ finansieringsmodell som kan settes inn over natten.

– Én ting er bomstasjonene som finansierer vei, det er noe annet. Men det å sette i spill bypakkene nå er å si nei til mer fremkommelighet, bedre trafikkflyt i byen, renere luft, lavere klimagassutslipp, bedre trafikksikkerhet, mer kultur- og grøntområder i byen, sier hun og legger til:

– Det er mange politikere som er ute og villeder folk – det å si nei til bomringene nå vil utsette store kollektivløft.

les også Frp-fylkesledere: Må ut av regjering uten bompenge-gjennomslag

Hun kaller bompengesaken en fillesak sammenlignet med klima-saken, og mener den vil bli en parentes i verdenshistorien sammenlignet med klimaendringene.

– Klima-saken er den oppvoksende generasjonens store oppgjør – og den mest grunnleggende forutsetningen for all annen frihet, velferd og muligheter de som er barn i dag skal ha.

– Det er det som skremmer meg mest med denne regjeringen: De mangler fullstendig virkelighetsorientering. De tror at det å snakke om klima er nok, og så skal resten magisk løse seg av seg selv. De er livredde for å bli upopulære, og det gjør at de er fullstendig bundet på armer og bein.

FÅR STERKE BESKYLDNINGER: Bastholm sparer ikke på kruttet i sin kritikk av Erna Solberg. Hun mener statsministeren har lurt befolkningen. Foto: Helge Mikalsen

Mener Erna har lurt befolkningen

Bastholm kaller de nye SSB-tallene «sjokkerende», og sier de viser at regjeringen er «fullstendig udugelige» på å kutte utslipp.

– De øker samlet 0,4 prosent – det er ikke så mye?

– Bare det at utslippene øker er et kjempeproblem. De er høye i utgangspunktet, og for å komme i mål med regjeringens egne mål må vi kutte 5 prosent årlig.

Hun påpeker at utslippene fra veitransportsektoren er blant det som har økt og anklager Erna Solberg for å ha lurt befolkningen ved å si at vi kutter utslippene i Norge.

les også Full splittelse om bompenger mellom Venstre og Frp

– Utslippene gikk ned året før, og hun har visst hele tiden at det sannsynligvis var fordi man hadde mer palmeolje i diesel. Nå når de har tatt ut palmeolje fra dieselen har utslippene også økt igjen i veitrafikken. Så de kuttene har aldri vært reelle.

Hun mener det er fult mulig å kutte utslipp, blant annet ved å gjøre det dyrere å fly, og ved å sette krav til kommunale innkjøp og anleggsoppdrag.

les også Forsvarskjempe har blitt MDG-medlem: – Klimaendringene kan splitte NATO

Hun kommer også med et stikk til Venstre i regjering.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at man kan ha en ambisjon om å være et miljøparti og sitte i en regjering som øker i utslippene.

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å kommentere saken, og viser til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

les også Høyre-Astrup hyller klima-streikende skoleelever

Større global effekt

Regjeringens klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) går ikke med på at situasjonen er så ille som Bastholm beskriver.

– Nå har utslippene gått ned i 2016 og 2017, også er det ganske flatt i år. Dette skjer fordi vi har redusert mengden palmeolje, så satsingen på biodrivstoff gir større global effekt i år enn det gjorde i fjor, sier han til VG.

Han sier det krever arbeid å nå målet om kutt 40 prosent innen 2030.

– Vi må forsterke på alle områder, og det må dras i samme retning. Det gjelder elbilsalg, tungtransporten og grønn skipsfart. Det er systematisk arbeid over tid som får ned utslippene, og det skal vi gjennomføre.

SKYLDER PÅ PALMEOLJEKUTT: At det ble en økning i utslippene i 2018 mener Elvestuen er forståelig da man kuttet i palmeoljen i biodrivstoffet. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Fremover mener han teknologiutviklingen vil gi større kutt-utslag

– Det er først nå vi har elbiler i et sånt omfang at du ser det på statistikken. Vi har også 80 elbåter som skal tas i bruk fra 2021 og 2022. Vi har mange ting som kommer de nærmeste årene, men de var ikke der i 2018.

les også Markerer motstand mot Oslos 52 nye bomstasjoner

At regjeringen har drevet et spill for galleriet går han ikke med på.

– Utslippene går ned, selv om det er flatt i 2018. Så har vi jo sagt nei til oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Elvestuen trekker også frem at satsingen på kollektivtransport har vært stor med den sittende regjeringen.

– Vi øker innsatsen mot de store byene, hvor 50 prosent av utgiftene dekkes med bompenger. Ingen tidligere regjering har satset like stort som nå.

Klimaministeren kommer også med et stikk tilbake mot Bastholms parti.

– MDG har ingen forslag til tiltak som vi ikke allerede gjør.

Publisert: 04.06.19 kl. 18:02