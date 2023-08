Har avlivet 160.000 pukkellaks: − En russisk invasjon

ALTA (VG) Nå avlives det tusenvis av den beryktede pukkellaksen hver eneste dag. Rekorden fra 2021 er allerede slått.

I år har fangsten av den såkalte pukkellaksen, eller stillehavslaks, allerede overgått rekordåret 2021 med over 160.000 fangede eksemplarer.

Pukkellaksen, en fremmed art som ble introdusert i Norges nærområde av Russland på 1950-tallet, truer nå Norges rødlistede villaks og forurenser norske elver.

I år prøves det ut en rekke nye metoder, men lokale fiskere tror pukkellaksen er kommet for å bli. De mener det er viktig å begrense antallet.

– Det er ikke mulig å bli kvitt den helt, sier Terje Balandin i Kåfjord jeger og fiskeforening til VG.

Pukkellaks, eller stillehavslaks, er en fremmed art som ikke hører hjemme i Norge.

Den ble satt ut av Russland ved Kolahalvøya på 1950-tallet for å brukes som matfisk. Russerne har satt laksen ut i flere omganger, og den har siden beveget seg mot Norge.

Pukkellaksen lever i toårige sykluser. I sommer har den forhatte fisken gjort comeback i norske elver og det er ventet et rekordstort antall.

PÅ MED POLAROIDBRILLENE: Terje Balandin har tatt med seg gode solbriller. I riktig lys kan du se en stim av pukkellaks i denne kulpen i Mathiselva.

– Det er en russisk invasjon, sier nestleder Martin Westmark i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) i Finnmark.

I 2021 ble det fisket 104.000 pukkellaks i såkalt uttaksfiske i elv, ifølge Norsk Institutt for naturforskning. Den rekorden er allerede grundig slått med over 160.000 så langt med årets forsterkede fangstinnsats, ifølge Miljødirektoratets egen teller onsdag.

Info Bruker millioner på pukkellaks Statsforvalteren har budsjett på 28 millioner kroner til innkjøp og drift av pukkellaksfeller i Troms og Finnmark. De har inngått avtaler med lokale fiskeforeninger og grunneiere i 30 elver om å ta ut pukkellaks. I mange andre elver tas pukkellaks ut på initiativ fra grunneierlag og frivillige organisasjoner med tillatelse fra myndighetene. Noen av disse får også støtte fra det offentlige. Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vis mer

Pukkellaksen er god matfisk i sjøen, men blir raskt uegnet når den går opp i elvene for å gyte. Der truer pukkellaksen den rødlistede villaksen, men skaper også betydelig forurensing i fiskeelvene.

Etter at den har gytt, altså lagt egg i elva, råtner pukkellaksen med den distinkte pukkelen på ryggen mens den er i levende live. Derfor har den også fått tilnavnet «zombie-laks».

– Økosystemet har ikke sjanse til å motta alt avfallet, sier Westmark.

Spises før den blir zombie

VG er med på uttak av pukkellaks fra en fiskefelle i den lille Botnelva i Alta.

– I begynnelsen løftet vi sjøørreten over. Men nå er det så mye pukkellaks her at ørreten ikke tør å gå opp hit, sier Stephan Hykkerud (68) mens han kyndig bløgger den beryktede pukkellaksen.

– Pukkellaksen er mer aggressiv, legger Balandin til.

LITEN ELV: Fiskefella fanger pukkellaksen før den går lenger opp i Botnelva. Den må tas ut av fellen for hånd og avlives.

Så langt i år er det tatt ut rundt 500 pukkellaks her. Dagens fangst er på nøyaktig 30 fisk.

Noen er gode nok til å spises av mennesker. Andre fisker har kommet for langt i gyteprosessen og blir agn eller hundemat hos lokale hundekjørere.

– Jeg var skeptisk før jeg smakte det første gang, men den smaker helt nydelig når den er ordentlig tilberedt, sier Ninni Åsheim (63).

Ina Marita Turi (33) og Inger Kristine Gaup (35) henter pukkellaks her for første gang.

– Det er mye enklere å fiske her. Bare komme med bøtta, sier Turi.

1 / 3 HENTET MIDDAG: Ina Marita Turi og Inger Kristine Gaup hentet pukkellaks til middag og rogn. VISER FREM: Stephan Hykkerud (med caps) ser på en av dagens fisker. Til høyre står Nina Åsheim, som har hentet pukkellaks til middag. TAR KNIVEN FATT: Pukkellaksen må avlives på ordentlig måte. forrige neste fullskjerm HENTET MIDDAG: Ina Marita Turi og Inger Kristine Gaup hentet pukkellaks til middag og rogn.

Færre enn fryktet

Fagdirektør Jarle Steinkjer i Miljødirektoratet sier at tallene så langt er oppløftende.

– Det ser ut til at det blir litt mer pukkellaks enn i 2021, men ikke så mange som vi fryktet på forhånd. Det er gledelig. Det aller meste har kommet i Øst-Finnmark, sier Steinkjer.

– Vi tror at toppen er nådd, legger han til.

Han sier at det er for tidlig å si noe om hvordan vannkvaliteten blir påvirket i elvene i år.

– Det er litt for tidlig enda. Gytingen skjer i løpet av august. Men arbeidet vi gjør med å fange tilnærmet all pukkellaks vil gjøre dette problemet bli betydelig mindre, sier han.

HUNDEMAT: I Alta går mye av fisk som dette til hundemat hvis den ikke er spiselig for mennesker. Andre steder er det så mye at det må kvernes opp.

Ber om fiskefelle

Over hele Finnmark jobbes det på dugnad og det testes det nye metoder , blant annet forsøk med kunstig intelligens - inkludert i Botnelva - og testing av en større pukkellaksfelle i Tanaelva.

Men de lokale laksefiskerne frykter innsatsen kan i småelvene i Alta.

Like ved ligger nemlig selveste Altaelva, en av Norges største og mest kjente lakseelver. Her har de ikke fått sette opp store fiskefeller heller i år.

Det synes daglig leder Vegard Ludvigsen i Alta Laksefiskeri Interessentskap (AIL) er synd.

– Dette var noe som ble etterspurt allerede i 2019. Nå er det 2023. Jeg har både håp og forventninger til at vi har felle i 2025 i Altaelva også, sier Ludvigsen.

LAKSENS VENNER: Terje Balandin, Martin Westmark og Vegard Ludvigsen ser på dagens uttak av laks i den lille Botnelva.

– Jeg er ikke veldig bekymret i år, men si hvis vi har 20.000–30.000 pukkellaks i årets elv. Hvis de får bli til 100.000 og så får bli til et par hundre tusen, da har vi et helt annet problem, sier han.

Statsforvalteren har budsjett på 28 millioner kroner til blant annet fiskefeller og drift i Troms og Finnmark, men i mange av elvene utføres arbeidet på dugnad gjennom sommeren.

FISKEFELLE: Fisken må tas ut med for hånd fra fiskefella i Botnelva.

Ludvigsen sier at han håper politikerne ser problemene de står i.

– Vi prøver nå med garn hos oss i Altaelva, men har kjempeutfordringer. Vi trenger ei felle, sier Ludvigsen.

Han tror ikke at det går an å stoppe pukkellaksen, men mener antallet må begrenses så godt det lar seg gjøre.

– Det var mye i 2021 og vi har nok tilsvarende i år pluss pluss. Den har nok doblet seg noen ganger, men det er umulig å vite, sier han.

Kan komme om to år

Steinkjer i Miljødirektoratet sier at de har lagt hovedinnsatsen i Øst-Finmark i år.

– Vi prøver å stoppe all pukkellaks fra Nordkapp og østover. Der er det aller mest problemer med pukkellaksen, sier han.

– I tillegg så har det vært en del forsøk i Tanaelva med lokale fiskemetoder som vi valgte å prioritere å gjøre flere forsøk på denne gangen. Det er større utfordringer med å stoppe pukkellaksen i store vassdrag. Vi har satt ned en egen ekspertgruppe som ser på hvordan det bør gjøres best mulig, sier han.

Steinkjer sier at målet er å utvikle metoder som kan innføres i de store vassdragene, inkludert Alta, fra 2025.

