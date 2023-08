Ekstremværet «Hans»: Sjekk oppdaterte farevarsler

Søndag er flomtoppen nådd i Mjøsa og Øyeren. Vannstanden er fortsatt høy i Tyrifjorden, Randsfjorden, Krøderen, Sperillen og i Mjøsa og Øyeren. Nå fortsetter store vannmasser nedover Glomma.

I kartet over finner du NVEs prognoser for flom og skred søndag og mandag, for hver kommune.

Fargene i kartet betyr:

Rødt: Ekstrem fare, som er det høyeste nivået

Oransje: Stor fare

Gult: Fare

Grønt: Normalt

Rød farge betyr at faren regnes som ekstrem. Når det er rødt farevarsel, er det stor fare for at liv kan gå tapt hvis folk ikke iverksetter tiltak, forklarer vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Pernille Borander.

– På rødt nivå forventer vi ekstreme konsekvenser. Det kan bli store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Befolkningen bør sikre verdier, sier Borander til VG.

Oransje farevarsel er det nest høyeste nivået.

– Innbyggere bes være forberedt på det som kommer, og situasjonen kan bli alvorlig.

Når det er gult farevarsel, bes innbyggere være oppmerksomme.

– Konsekvensene vil være forholdsvis små og lokale, for eksempel kan det være forsinkelser i trafikken og strømbrudd, sier statsmeteorologen.