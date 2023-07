Kommentar

Dommens dag etter Kongsberg-slagene

Dommen som faller i Kongsberg i dag, vil ikke bare avgjøre en politimanns skjebne – den vil også være med på å sette rammer for etatens arbeid.

Rettens tre medlemmer har brukt denne uken på å vurdere denne saken. En gang etter lunsj i dag kommer svaret: Gjorde politimannen det som krevdes for å få kontroll – eller gikk han langt utenfor sine rammer?

Om den tiltalte politimannen blir dømt etter tiltalen, er han trolig ferdig i yrket han drømte om fra han gikk på ungdomsskolen. De få, men ytterst dramatiske minutter utenfor Esso-stasjonen på Kongsberg, kan sette punktum for karrieren.

Av disse og flere andre grunner, blant annet de tungtveiende hensynene til skadene de to fornærmede ble påført, er avgjørelsen som skal treffes svært viktig.

Jeg tror dommerne særlig vurderer tre situasjoner.

Sentrale sekunder

Den første er de tre sekundene som gikk fra fornærmede, Kevin Simensen kom i kontakt med politimannen og frem til begge lå på bakken.

Brukte politimannen tilstrekkelig tid på dialog, slik aktor mener han plikter, eller var allerede stemningen så oppisket at tjenestemannen hadde anledning til å hoppe over noen av trinnene i et av politiets viktigste verktøy; maktpyramiden?

Om retten svarer «nei» på dette spørsmålet, vil den – slik aktor Marit Storeng var inne på i prosedyren sin – trolig måtte vurdere om politimannens opptreden var med på å utløse det kaoset som oppsto i minuttene etter hans resolutte inngripen.

Nedleggingen av Simensen skapte en etter flere minutter lang masseslagsmål-lignende situasjon der privatpersoner, en vekter og flere politifolk var involvert og hvor det pågikk «kamper» parallelt.

Slagene mot hode og nakke

Den andre hendelsen som retten må overveie, er om politimannen gikk over streken da han slo Kevin Simensen i hode, nakke- og skulderregion gjentatte ganger og i rask rekkefølge?

For det første: Tilsa situasjonen at så voldsom maktbruk var påkrevd? Vurderte han effekten mellom hvert slag? Eller var maktbruken uansvarlig, slik aktor beskrev den i sin prosedyre.

Her kan det være at dommerne også vil vurdere omgivelsene rundt politimannen. Videoen viser at han ved et tilfelle blir kastet vekk fra situasjonen og den viser at en kvinnelig politibetjent ble vippet over ende.

En annen politibetjent tok i retten selvkritikk for å ha vært for passiv, og åpnet for at han burde ha grepet mer inn da tiltalte og hans kvinnelige kollega kjempet for å få kontroll.

Bruken av batong

Den tredje og siste situasjonen som må tas i betraktning, er om bruken av batong var berettiget. Utgjorde Kristian Paulo Teigen en trussel der han riktignok sto, men holdt hendene frem og litt opp? Misbrukte politimannen tilliten samfunnet har gitt ham til å bruke så lite som mulig, men likevel nok makt til å ta kontroll over situasjonen?

En av politimannens forsvarere, advokat John Christian Elden, er mener at klienten må frifinnes. Han har advart mot signalene en domfellelse kan sende.

På retorisk vis har Elden stilt spørsmål ved om politiet heller skulle rømt fra stedet – og overlatt til vekteren eller de ansatte ved bensinstasjonen – heller enn å ta kampen som oppsto for å vinne kontroll.

Aktor Storeng er like klar på at politimannen må dømmes. Hun mener han gikk langt over streken, og pekte i retten på at Simensen kunne ha blitt alvorlig skadet som følge av de harde knyttneveslagene mot hodet. Hun frykter dessuten for at tilliten til politiet skal svekkes.

Siste ord trolig ikke sagt

Nå kan det være at mye av den skaden allerede har skjedd. En sak som den i Kongsberg, med så alvorlig tiltale mot en politimann og med all den medieoppmerksomheten saken naturlig nok har fått, skader sannsynligvis politiets omdømme i seg selv. En fellende dom vil trolig forsterke tillitstapet.

Om noen timer kommer svaret. Sannsynligheten for at den blir anket, og slipper gjennom til lagmannsretten, er trolig stor.

Siste ord er uansett neppe sagt i denne helt spesielle saken.