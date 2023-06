Tidligere hetebølger har skadet verdifull tareskog og livet i havet. Her svømmer en sel utenfor Møre og Romsdal.

Hetebølgen kommer på havet rundt Norge

Havoverflaten utenfor England og Irland er så varm at det regnes som «ekstremt». De neste dagene brer hetebølgen seg rundt kysten vår.

Kortversjonen Innen søndag kan hetebølgen i Nord-Atlanteren nå havet utenfor Bergen.

Forsker Helene R. Langehaug mener dette stemmer med havstrømninger og observasjoner.

Det er meldt ekstrem hetebølge utenfor England og Irland.

Dette er historisk og første gang noe slikt skjer i dette området.

Havoverflaten er ventet å få temperaturer over 15 grader rundt Bergen og Haugesund innen søndag.

Langehaug påpeker naturlige variasjoner og ikke en kollaps, men advarer om at det ekstreme blir mer ekstremt. Vis mer

Forskere har diskutert det i flere uker, temperaturer som sprenger skalaen over store havområder i Nord-Atlanteren. De har sett de høyeste registrerte temperaturene noensinne.

Hetebølgen har nådd havet rundt sørspissen av Norge og inn mot Oslo de siste ti dagene, med opp mot 20 grader varme.

Nå viser også havvarslinga at varmen kommer mot Bergen også, sier seniorforsker og oseanograf Helene R. Langehaug ved Nansensenteret og Bjerknessenteret i Bergen.

– Det er vanskelig å slå fast som sikkert at det er hetebølgen fra Nord-Atlanteren som kommer hit, men det stemmer med havstrømningene og bildene vi ser, sier Langehaug.

Temperaturen tatt utenfor Lista i Agder er langt utenom det vanlige. Her er Havforskingsinstituttets måling for to dager siden:

Utenfor Lista på Norges sørspiss er det målt opp mot 20 grader temperaturer på havoverflaten nå.

Det begynte allerede i mars, på vestkysten utenfor Sahara. Temperaturene så ut til å skyte ut av sin vanlige kurve i et stort område i Nord-Atlanteren og sjokkerte mange.

Det varme feltet utvidet seg til kysten utenfor Spania og Portugal.

Så nådde det vestsiden av England og Irland i begynnelsen av juni. Den siste uken har de varslet kategori 4 marin hetebølge.

– Det er ekstremt at det går så høyt. De er nok veldig bekymret for marint liv, sier Langehaug.

Kategori 4 betyr at målingene viser fire til fem grader høyere enn normalen.

Historiske målinger viser at det ikke har skjedd før i dette området.

– Jeg har heller ikke sett et så stort område som nå, over hele den østlige delen av Nord-Atlanteren. Det tenker jeg er veldig spesielt, sier Langehaug.

EUs tjeneste Copernicus viser at varmen flytter seg fra Irland og England, til Nordsjøen og Skandinavia i neste uke. Her er tre varsel for i dag, søndag og i neste uke.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Varmen har allerede kommet til kysten rundt sørspissen av Norge. Utenfor Oslofjorden har det vært hetebølge i kategoriene 1 og 2.

Samtidig har varmen flyttet seg nordover vestlandskysten.

Innen søndag vil havet utenfor Bergen og Haugesund også varmes opp. Det er varslet temperaturer rundt 15 grader på havoverflaten.

Det som skjer nå langs norskekysten ligner på hetebølgen i juni i 2018. Da ble overflaten målt til opp mot 20 grader.

– Det er dokumentert hvordan den hetebølgen skapte store ødeleggelser for tareskogen, sier Langehaug.

Satelittbildene viser hvor stort område hetebølgen nå dekker, fra vest for Sahara opp til Nordsjøen:

Grafene med ekstreme målinger på havet de siste ukene har blitt spredt og diskutert heftig på sosiale medier.

Det er ingen grunn til å si at dette er første tegnet på en kollaps, sier Langehaug, slik enkelte har hevdet.

– Det er mye som tyder på at dette skjer på grunn av naturlige variasjoner på toppen av den globale oppvarmingen.

Langehaug peker på to ulike fenomen, der svakere vind har blåst mindre støv fra Sahara ut på havet, samtidig som en langvarig høytrykksrygg over Sør-Norge og Nord-Europa kan ha bidratt.

Begge deler er naturlige variasjoner, og det er gode nyheter:

– Det vil bety at det ikke er en varig endring, men samtidig tyder det også på hva vi vil få mer av framover.

Det ekstreme blir mer ekstremt.

Vil du vite hvordan været har endret seg der du bor? Med VGs spesial kan du se hvordan varme, snø og regn har endret seg i takt med klimaendringene.

Lista i Farsund kommune har blitt 2 grader varmere siden 60-tallet:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post