GIR SEG IKKE: Lasse Ravnborg Jørgensen lar ikke lynnedslaget stoppe sykkelturen.

Lasse ble truffet av lynet: − Jeg skal ikke dø på dette fjellet

Lasse Ravnborg Jørgensen fikk en mer elektrisk start på ferien enn de fleste.

Den 35 år gamle dansken hadde akkurat startet på den lange sykkelturen fra Nordkapp til Danmark da lynet traff.

– Det føltes veldig dramatisk. Jeg kunne ikke bevege armene mine på 40 sekunder, sier Jørgensen til VG.

Syklisten befant seg alene på Finnmarksvidda, nordvest for innsjøen Lešjávri da det smalt tirsdag kveld.

Han beskriver følelsen av å bli truffet av lynet som å få «et kraftig elektrisk støt».

Avisa Sagat og iFinnmark har også intervjuet dansken.

–Jeg nærmet meg et reingjerde og tror lynet beveget seg gjennom gjerdet også gjennom armene mine, sier Jørgensen.

– Hva tenkte du da?

– Jeg tenkte; jeg skal ikke dø på dette fjellet.

Fraktet til sykehuset

Da han klarte å bevege armene sine igjen, ringte han en venn hjemme i Danmark som fortalte ham hva han skulle gjøre etter å ha blitt truffet av lyn og hvem han skulle ringe i Norge.

– Så ringte jeg 113, men de kunne ikke fly ut med helikopter på grunn av uværet. Jeg ventet i 45 minutter før de kom og heiste meg opp, sier Jørgensen.

Han ble deretter fraktet til Hammerfest sykehus.

– Hvordan føltes det å endelig bli hentet?

– Jeg var mest av alt veldig kald. Men det var en lettelse, selvsagt. Du vet jo aldri om hjertet kommer til å stoppe, sier Jørgensen.

Han har tilbrakt natten på sykehuset i Hammerfest, men føler seg tipp topp og sier han kun har mindre muskelskader.

– Alt går bra. Det føles ut som jeg er 95 prosent tilbake.

– De fleste vil overleve

Meteorologisk institutt sa til VG tirsdag kveld at de hadde fanget opp mellom 6- og 7000 lyn-registreringer ved Iešjávri.

Til iFinnmark sier Jørgensen at han hørte lynet, men at han tenkte at så lenge han kunne telle at det var 20 kilometer unna, fortsatte han å sykle.

Professor Svein Thore Hagen ved Universitetet i Sørøst sier at dansken trolig ikke har blitt direkte «truffet av lynet»:

– Det er ingen som overlever lynnedslag. Det er umulig, sier Hagen som forklarer at det er for mye spenning i et lyn til at mennesker tåler det.

Hagen er instituttleder ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

Slik så oversikten over lynnedslag ut fra området der den danske turisten ble truffet av lynet.

– Han har sannsynligvis blitt utsatt for induksjon, altså at han har vært i nærheten av et lynnedslag, sier Hagen og legger til:

– De fleste vil overleve et sånn støt, men man får et minne for livet. Han har nok kjent på et fryktelig ubehagelig elektrisk gjennomslag i kroppen.

Det å faktisk bli truffet direkte av et lyn, er veldig sjeldent, forklarer Hagen.

Han sier det er snakk om seks til åtte tilfeller de siste 20 årene, og at alle har dødd.

FORTSETTER: Dansken holder motet oppe og skal prøve seg på nytt over vidda. Her fra Nordkapp før han fikk støt.

Sykler på

Til tross for en noe uheldig start, har ikke den ivrige syklisten gitt opp turen.

Planen var – og er fremdeles – å sykle The Arctic Post Road, en 340 kilometer lang sykkelrute som går langs den gamle København – Alta postruten gjennom Finland.

– Jeg har tatt meg fri fra jobb i to måneder, men jeg satser på å bruke kortere tid, sier Jørgensen som til vanlig jobber som maskiningeniør.

Nå er han tilbake i Alta og klar for å sette seg på sykkelsetet igjen. Dermed skal han krysse

– Jeg er heldig som har overlevd, og uheldig som ble truffet.

