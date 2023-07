KAN BLI KAOS: Flyplassen i Alicante er en av stedene som kan bli i rammet av streik.

Her kan det bli flystreik: − Kan bli en propp i systemet

Forbrukerrådet advarer: Ved streik på flyplass i sommer har du ikke nødvendigvis rett på erstatning.

Kortversjonen Thomas Iversen i Forbrukerrådet forteller at streiker i Europa kan påvirke avganger og ankomster i Norge.

Ifølge Forbrukerrådet kan du ha rett på erstatning mellom 250–600 euro, om det er flyselskapet som streiker.

Hvis det er flyplassansatte som streiker har du som oftest ikke krav på erstatning.

Reiseforsikringer dekker som regel ikke tap på grunn av streiker eller lockout. Vis mer

Høy inflasjon, og lønninger som ikke har økt i takt med prisutviklingen, har ført til varslet streik på flere flyplasser i Europa i juli.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forteller at selv om det ikke er streik i norske flyselskap eller flyplasser, streiker i Europa kan påvirke avganger og ankomster i Norge.

– Hvis et norsk fly skal lande eller ta av hos en flyplass hvor halvparten av flygeledere streiker, kan flyet bli forsinket eller kansellert. Det kan fort bli en propp i systemet som følg av streiken, og det kan få konsekvenser på flyplasser som ikke er direkte berørt.

Info Få oversikt: Her streikes det i sommer Italia: 7. juli er det varslet streik for ansatte i offentlig transport, samt bakkearbeidere. Flyplasser i Roma, Milano og Firenza påvirkes. Det er også varslet flygelederstreik 15. juli. Det er varslet at streiken vil påvirke de fleste flyplasser i landet, men spesielt gjelder det flyplasser på Sardinia, i Milano og Napoli.

Skottland: Streik for flyplassarbeidere i Glasgow 6. og 11. juli. Det vil blant annet påvirke personer med funksjonsnedsettelse som trenger ekstra hjelp.

England: Flyplassarbeidere har streiket siden 30. juni og streiken er pågående. Kilde: Euronews Vis mer

Rettighetene du har, avhenger av hvem du har kjøpt billetten av, hvem som streiker og hvordan din reise blir påvirket, forteller han.

– Hvis det er en streik som er innad i det selskapet du flyr med og den påvirker flygingen, vil du fort ha rett på erstatning på mellom 250–600 euro.

Dersom det er ansatte på flyplassen som streiker har man som regel derimot ikke rett på erstatning for billetten.

Du har likevel noen krav dersom reisen din blir påvirket av flyplass-streik.

– Du skal bli transportert så fort som mulig til det stedet du har bestilt reise til. For forsinkelser på over to timer har du rett på et gratis måltid. Dersom forsinkelser fører til at du må vente til neste dag med å reise, har du rett på gratis hotellopphold.

FORBRUKERRÅDET: Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Det er også viktig å huske på hvem man har bestilt billett med. Det er nemlig de man må kontakte om reisen bli påvirket av streik.

– Hvis du reiser med en pakketur eller charter er det selskapet du reiser med som har ansvar for å få deg til destinasjon din, sier Iversen.

Han legger til at om man har bestilt direkte gjennom et flyselskap, så har de ansvar for å få deg dit du skal.

Sjekk dine flyrettigheter på Forbrukerrådets flykalkulator.

Dekkes ikke av reiseforsikring

Streik dekkes som regel ikke av reiseforsikringen.

– De fleste reiseforsikringer har unntak på tap som skylder streik og lockout. I slike tilfeller må passasjerene og flyselskapet ordne opp seg imellom, sier Iversen.

Han anbefaler å ha tålmodighet dersom man blir påvirket av streiken.

– Du kan ordne flybilletter selv, og be om erstatning, hvis det går raskere. Det kan være vanskelig å få tak i billetter når det er streik. Det handler som regel om å ha tålmodighet og vente på oppdatering fra flyselskapet eller reisebyrået.

Odd Roar Lange «The travel Inspector» mener det ikke vil bli fullt så kaotisk for nordmenn på reise, som i fjor.

Ifølge reiselivsekspert Odd Roar Lange også kjent som «The Travel Inspector» vil ikke nordmenn bli like rammet som i fjor.

– Vi vil ikke få en like omfattende streik som rammer så bredt som SAS-streiken i fjor. Flygelederkonflikten på Kastrup i Danmark er løst, og sikkerhetspersonellet som varslet streik på Heathrow-flyplassen utenfor London har avblåst streiken, sier Lange.

