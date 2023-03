BLOKADE: Samiske aktivister og naturvernere sperrer inngangen til Olje- og energidepartementet.

Så fastlåst er Fosen-konflikten: Har kranglet om møtereferat i 112 dager

Mer enn 100 dager er gått uten at Olje- og energidepartementet er blitt enig med Sametinget og reineiere om en møteprotokoll.

Partene i konflikten omkring de omstridte vindparkene på Fosen står svært langt fra hverandre, viser dokumenter VG har fått tilgang til.

Aksjonene som har sperret dørene til flere departementer, startet da 500 dager var gått siden Høyesterett ga reineierne fullt medhold.

Domstolen slo enstemmig fast at vindkraftverkene som står der reinen har vinterbeite, er reist i strid med samenes urfolksrettigheter.

Etter dommen vil departementet utrede videre, mens turbinene durer som før. Det mener reineiere er å blåse til omkamp.

De siste 100 av de 500 dagene siden dommen falt er gått til kjekling om referatet fra et konsultasjonsmøte 9. november i fjor.

På ene siden av bordet satt Olje- og energidepartementet (OED), Landsbruks- og matdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

På andre siden satt reineierne i Sør-Fosen Sijte Sijtesamisk reindriftslag og deres advokater, bistått av Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

– For dumme

På dagsorden sto forslaget til utredningsprogram, som departementet hadde brukt elleve måneder på å utforme.

Alle var enige i reineiernes forslag om at Sametinget skulle føre referat. Det var omtrent det eneste de var enige om de neste fire timene.

– Sørgruppen SørgruppenReineierne i Sør-Fosen mente OEDs spørsmål reindriftsfaglig er for dumme, heter det blant annet i Sametingets første forslag til protokoll.

Men da utkastet på seks sider forelå, tok departementet frem rødblyanten.

STRØKET: Reineiernes advokat viser hva Olje- og energidepartementet ville stryke i Sametingets referat fra konsultasjonsmøtet med reineierne i Sør-Fosen 9. november 2022.

«Vi flyttet protokollen over i et annet format og har gitt den et litt mer formelt inntrykk», skriver Tollef Taksdal i Olje- og energidepartementet.

I e-posten 7. desember legger underdirektøren ved et «revidert utkast».

Reineiernes advokat Eirik Brønner svarer at departementet ikke er kommet med en revidert versjon, men et helt nytt utkast.

Jobbet med teksten

Det benekter Taksdal. Han skriver at de baserer seg på Sametingets utkast:

«Sametingets forslag hadde imidlertid en veldig muntlig, nesten stenografisk form, og vi har jobbet en god del med teksten for å få den egnet for formatet protokoll».

Brønner svarer at «det er få – om noen – spor i OEDs dokument etter at det skal være basert på Sametingets utkast til protokoll».

Advokaten har sammenlignet de to utkastene i Word. Han dokumenterer at side etter side i Sametingets referat er slettet.

At OEDs spørsmål er for dumme, er blant påstandene som er ute.

– Uakseptabelt, skriver reineiernes advokat Eirik Brønner.

Han legger til at departementets «fremgangsmåte er lite tillitvekkende og svekker grunnlaget for videre konsultasjoner».

Info Saken (ganske) kort forklart Det hele dreier seg om to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag. Roan og Storheia sto ferdig i 2019 og 2020. Vindturbinene står i områder brukt av to siidaer, samiske reindriftslag, med seks sørsamiske familier. Vindturbinene forstyrrer reinsdyrene, og det truer livsgrunnlaget til familiene, som saksøkte utbyggerne. Det er staten som har gitt utbyggerne tillatelse, og staten støttet utbyggerne i retten. Til slutt kom saken til Høyesterett, som slo fast at å tillate vindkraftanleggene var et brudd på samiske rettigheter. Høyesterett kom til at utbyggingen vil true reindriftsnæringens eksistens på Fosen, hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak. Dommen var en seier for de sørsamiske familiene, men den sa ingenting om hva staten og utbyggerne nå må gjøre. Staten vil ikke kreve at turbinene fjernes, regjeringen har sagt at det vil ta tid å undersøke hvilke andre muligheter som finnes. Saksøkerne har påpekt at så lenge turbinene står og ingenting gjøres, er det et pågående brudd på deres rettigheter. Nå er det gått over 500 dager siden dommen falt 11. oktober 2021. Samiske aktivister og Natur og Ungdom demonstrerer denne uken foran departementene med krav om at vindparken rives. Vis mer

Formen overrasket

Taksdal svarer at departementet gjennom årene har skrevet mange titalls konsultasjonsprotokoller konsultasjonsprotokollermøtereferater og aldri før har opplevd diskusjon om hvordan de bør se ut.

«Vi ble overrasket over den svært muntlige og uryddige formen det første utkastet hadde», skriver underdirektøren i OED.

Da kommer Sametinget på banen og stiller seg bak reineiernes advokat.

«Sametinget vil bemerke at vi har både skrevet og forholdt oss til svært mange protokoller både med OED og de fleste andre departement og vil samtidig påpeke at det ikke er en form som er mer korrekt enn andre.»

Fagleder i Sametinget Carl Erik Moksness mener deres utkast bedre speiler hvordan diskusjonen forløp enn departementets versjon:

«Vi foreslår at OED gir tilbakemeldinger på innholdet fremfor form på Sametingets utkast all den tid det var enighet om at Sametinget skulle skrive utkast til protokoll».

– Kan ikke signeres

19. desember nekter reineierne å skrive under på departementets forslag til protokoll fra konsultasjonsmøtet seks uker tidligere.

«Det reviderte utkastet til protokoll gjengir ikke siidaens siidaenssamisk reindriftslag syn på en tilfredsstillende måte og kan ikke signeres», skriver deres advokat.

23. desember ber Sametinget om departementets tilbakemelding på deres utkast, slik at protokollen fra møtet med reineierne kan ferdigstilles.

Han minner også om at det tok ti måneder fra Høyesteretts avgjørelse til forslaget til utredningsprogram ble presentert.

«Det er derfor hverken Sametinget eller Fovsen Njarke Fovsen NjarkeFosen reinbeitedistrikt som forhindrer fremdrift i saken, slik departementet synes å ville gi uttrykk for.»

STATSRÅD: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Setning ut og inn

20. januar legger departementet frem et nytt utkast til protokoll.

«Vi har beholdt mest mulig av den opprinnelige teksten», skriver underdirektør Tollef Taksdal.

3. februar påpeker Sametinget at en setning fra Landbruks- og matdepartementet bør tas inn igjen.

Det er seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet Lill-Tove Voje Skorge enig i – og legger til:

«Vi mener ellers at Sametingets utkast til protokoll innholdsmessig reflekterer det som ble diskutert i konsultasjonsmøtet.»

PRESIDENT: Sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Ennå ikke enige

– Det foreligger ennå ikke en omforent, endelig protokoll, bekrefter fagleder i Sametinget Carl Erik Moksness overfor VG onsdag.

Han førte det første utkastet i pennen og medgir at det er rart at møtereferatet ikke er klart etter 112 dager.

– Det eneste man er enige om, er at man ikke er enige.

VG har spurt Olje og energidepartementet om hvorfor det ikke en gang er mulig å bli enig om et møtereferat. Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) svarer i en e-post:

– Vi har hatt noen oppfølgende runder om protokollene med begge driftsgruppene på Fosen og Sametinget. Vi opplever ikke at det er stor uenighet nå om innholdet i disse, men at man er enige om at konsultasjonen mellom sametingspresidenten og statsråden gjennomføres før protokollene eventuelt lukkes.

Moksness setter sin lit til torsdagens møte mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og olje- og energiminister Terje Aasland.

– Kanskje de kan finne hvilke politiske grep som kan gjøres, når vi på administrativt nivå ikke klarer å bli enige.