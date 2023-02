RÆLINGEN: Store verdier ble funnet i bassenget i Sandbekkhallen den 23. januar.

Hærverket har kostet over 160.000 kroner

Opprydning og reparasjoner har kostet Rælingen kommune dyrt, etter at blant annet en grill ble funnet i svømmebassenget i Sandbekkhallen.

Mandag 23. januar ble det oppdaget omfattende hærverk i Sandbekkhallen i Rælingen kommune.

Under handlingen ble det blant annet kastet møbler, en grill og utstyr ment for svømmetrening i bassenget.

Påtaleansvarlig i politiet, Vilde Stuvøy Heggen, opplyser til Romerikes Blad at flere personer har status som mistenkt eller siktet etter hendelsen.

– Det gjenstår fremdeles noen etterforskningsskritt, deriblant å snakke med aktuelle personer, sier Heggen til Romerikes Blad.

Eiendomssjef i Rælingen kommune, Linda Haugen, forteller til VG fredag at den foreløpige kostnaden etter hærverket ligger på 164.776 kroner.

– Mye handler om arbeidstimer. Det er ødelagt utstyr, opprydning og reparasjoner, sier Haugen.

Hun forteller imidlertid at kostnadene kan bli større.

– Vi vet ikke hva som er omfanget når vi eventuelt skal tømme bassenget. Det er noe som gjenstår, og det har å gjøre med hvordan man skal få ting ut av bassenget. Det handler om å minimere skadene. For eksempel kan fliser falle av når man tapper vann, og når det er et gammelt basseng er risikoen enda større, sier Haugen.

Enhetsleder for eiendom i Rælingen kommune, Linda Haugen.

Hun forteller at det er koblet på et forsikringsselskap, men at det er usikkert hvor mye av kostnaden dette skal dekke. Kommunens egenandel blir på minimum 100.000 kroner, sier Haugen.

Hun forteller at de foreløpig ikke vet når bassenget kan åpne igjen.

1 / 2 Inne på ett toalet ble en vask tettet med papir under hærverket. Under hærverket skal også toalettpapir ha blitt forsøkt påtent. forrige neste fullskjerm Inne på ett toalet ble en vask tettet med papir under hærverket.

Sandbekkhallen, som ligger ved siden av Sandbekken ungdomsskole, består av en flerbrukshall og en svømmehall med et 25 meter langt basseng.

