To menn siktet for ran og kidnapping av 81-åring

De nekter begge straffskyld.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet vet ikke med sikkerhet hva som har skjedd med mannen fra han ble utskrevet fra Sykehuset i Vestfold fredag kveld til han ble funnet gående ved Sem på E18 lørdag kveld.

Han skal ha vært i forkommen form da han ble tatt hånd om av politiet.

– Han hadde åpenbart behov for helsehjelp, sier politiinspektør Magnar Pedersen i Sørøst politidistrikt til NRK.

Mannens familie meldte ham savnet da han ikke dukket opp i sitt hjem fredag kveld.

– Vi satte da i gang etterforskning. Dette viste raskt at hans bankkort var benyttet. Det førte oss også til noen bilder, som igjen førte til pågripelse av to personer, opplyser Pedersen.

De to mennene er nå siktet for frihetsberøvelse, ran og for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. De ble fremstilt for fengsling mandag ettermiddag.

John Anders Hasle ved Advokatfirmaet Hasle representerer den ene av de to siktede. Hans klient er varetektsfengslet i fire uker på bakgrunn av bevisforspillelsesfare, forteller han.

– Det ble anket på stedet. Min klient erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, og er helt uenig i kjennelsen.

Advokat Arild Almklov representerer den andre mannen, og sier til NRK at hans klient er fortvilet over å ha blitt blandet inn i saken.

– Han vurderer å anke fengslingen. Avgjørelsen tas i morgen, sier han.

Det er tatt ut noen tusen kroner fra mannens konto. Politiet vet ikke om han ble utsatt for vold i løpet av døgnet han var borte, men det inngår i etterforskningen å bringe dette på det rene.

Det er ifølge politiet gjort funn av noen av fornærmedes eiendeler hjemme hos en av de siktede, som dermed knytter ham til saken.

Mannen ble lagt inn på sykehus igjen etter at han ble funnet lørdag.