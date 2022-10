SKREMMENDE: Mens Bjørn-Ola Bratland løp ut for å vekke naboen i eneboligen ved siden av, tok samboeren bilder av brannen.

Full fyr hos naboen: − Jeg hamret på dører og vinduer, ropte og skreik

Sønnen Felix (5) fikk ikke sove. Det kan ha reddet liv.

Bjørn-Ola Bratland (37) på Rasta i Lørenskog hadde akkurat vært inne hos sønnen som hadde våknet midt på natten.

Bratland la merke til en lyd, kanskje var det vinden som fikk en gren til å rasle, tenkte han før han gikk og la seg igjen.

– Jeg ble liggende våken, sier småbarnspappaen.

Klokken var snart 03.00 natt til tirsdag, og det var bare noen timer til barna måtte følges i barnehagen og han skulle på jobb som avdelingsleder ved Lørenskog sykehjem.

Han sto opp og gikk på kjøkkenet for å ta et glass vann.

– Da så jeg det kraftige lyset.

Blafringen i gjenskinnet av naboens vindu.

HELT: Takket være Felix (5) gikk det bra, sier pappa Bjørn-Ola Bratland (37).

Datteren sov like ved

Bratland styrtet inn til samboeren som fortsatt lå og sov.

«Det brenner hos naboen, det brenner hos naboen!».

– Jeg forsøkte å varsle henne uten å skremme henne for mye, mens jeg fikk ringt 110.

Datteren på to år lå i soverommet nærmest naboen, bare syv-åtte meter unna.

Jeg ba samboeren flytte datteren vår til annet rom, lukke alle vinduer og luker og være klar for å evakuere.

Med brannvesenet på telefonen fikk han på seg klær og styrtet ut.

Det var Romerikes Blad som første omtalte saken.

SLUKKET: Politi og brannvesen kom etter få minutter.

Ingen reaksjon

Det var mørkt og helt stille i nabohuset. Men i oppkjørselen sto tre bilder.

– Jeg hamret på dører og vinduer, ropte og skreik.

Først så det ut som det brant nede ved muren utenfor huset.

– I løpet av et par minutter hadde brannen spredt seg oppover veggen. Men ingen kom ut. Og jeg hørte ingen brannalarm, sier Bratland.

Snart sto flammene en til to meter oppover veggen. Han sier at han fortsatte å skrike og slå i vinduer og dører.

– Et par kom ut av sokkelleiligheten, helt forfjamset. Endelig dukket også huseieren opp med kone, to barn og en hund. I bare nattøyet.

Da hadde flammene spiste seg oppunder taket, ifølge naboen.

– Det var ikke snakk om at de kunne gå inn og hente verdisaker og fotoalbum, de måtte bare komme seg ut, sier Bratland.

DAGEN ETTER: Nå skal brannen på Rasta i Lørenskog etterforskes.

Ringte politiet

Inne i det brennende huset hadde huseieren hørt fremmede dundre ned dører og vinduer. De ble redde. Var det noen som prøvde å trenge seg inn?

– Jeg skjønte først ikke hvem som banket på døra, så jeg ringte politiet. Da fortalte de meg at huset mitt brant, forteller huseieren til Romerikes Blad, som først skrev om saken.

Huseier ønsker ikke å stå fram med navn eller bilde.

– Det er Gud som sendte han til oss. Takket være Bjørn-Ola er både jeg, kona mi, barna våre, hunden vår og leieboerne i sokkeletasjen i god behold. Hadde det ikke vært for han, kunne vi fått skikkelige problemer, sier den takknemlige huseieren til Romerikes Blad.

NÆRT: Selv om det er sekundært, er det veldig trist at en familie og to leieboere har mistet hjemmene sine, sier Bjørn-Ola Bratland på Rasta.

En ekte helt

Barna til Bratland sov seg gjennom hele dramaet.

Neste morgen da de så alle brannbilene og politibilene, og nabohuset som var sperret av med polititape og gjerder, måtte pappa fortelle:

At Felix var er en helt.

– Hadde det ikke vært for at Felix måtte på do midt på natten, hadde jeg ikke våknet. Da kunne det gått veldig galt, sier pappen.

Det lukter fortsatt røyk inne hos dem.

– Jeg er utrolig lettet for at det gikk så bra, ingen fikk personskader. Samtidig synes jeg veldig synd på naboen. De har mistet hjemmet sitt. Hvor skal de feire jul, hvor skal de bo?

Onsdag kveld fikk de to naboene snakket sammen. Etter et slitsomt døgn og innlosjering på hotell var ikke huseier tilgjengelig for kommentar.

Politiet skal nå rutinemessig etterforske brannen.

– Det er for tidlig å si noe brannårsak, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til VG.

Saken er overført til etterforskning i Lillestrøm politistasjonsdistrikt.

Til Romerikes Blad sa seksjonsleder for etterforskning Bjørn Bratteng at det har brent fra utsiden og inn, og at det dreier seg om omfattende skader.

Nabo Bratland synes det er guffent ikke å vite.

– Det hadde regnet hele dagen og regnet den natten. Var brannen påsatt eller var det noe elektrisk som begynte å brenne? undrer Bratland.

Han har han sjekket alle røykvarslerne hjemme.

– Vi har ni stykker, og brannslukkingsapparat i hver etasje. Alle fungerer.