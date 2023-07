PÅ SYKEHUS: Næss kommer til å bli fulgt nøye opp av Haukeland sykehus i tiden fremover.

Robert falt på løpetur: − Klokken reddet livet mitt

Alt gikk galt på løpeturen til Robert Næss.

Fredag etter ferie i Syden var investeringsdirektøren i Nordea, Robert Næss, klar for jobb igjen. Kanskje litt for klar.

På en løpetur utenfor Bergen skled Næss i en sving, og landet med brystkassen rett på en murkant. Flere av ribbenene knakk, og en lunge kollapset, forteller han til VG.

– Jeg hadde vært på ferie, så jeg var ekstra motivert til å løpe. Jeg var opptatt av å løpe fort den dagen, sier 59-åringen til VG.

Lungekollaps og knekte ribbein

Turen startet klokken syv på morgenen, og bare minutter senere lå han langflat på bakken.

– Det gjorde fryktelig vondt, jeg var tungpustet, og skjønte fort at jeg fikk lungekollaps, for det fikk jeg for noen år siden, sier Næss.

Han er en ivrig løper, og har løpt akkurat denne løypen flere ganger. Likevel gikk det galt.

Som følge av pusteproblemer og store smerter klarte ikke Næss å få frem mobilen for å ringe ambulanse. Men på armen hadde han en Apple Watch.

Den skal automatisk merke om du faller, og vil begynne å pipe hvis uhellet først skulle være ute. Etter en stund gir den beskjed til nødetatene.

SKADET: Fallet førte til lungekollaps og flere knekte ribbein.

– Jeg ventet ikke på at den skulle ringe, jeg trykket rett på sideknappen og det begynte å ringe. Det kunne være at jeg slapp å ringe, fordi den etter litt tid gjør det automatisk, men jeg ringte selv likevel.

Han fortsetter:

– Jeg hørte også på podkast, så jeg fikk lyd rett inn på airpodsene. Jeg kom fort i kontakt med dem.

SLIK VI ER VANT TIL Å SE HAM: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Livreddende

Næss lå på bakken i over 15 minutter, og opplevde at flere biler kjørte forbi uten å hjelpe. Han forteller at han selv ikke var i stand til å ta fram mobilen for å ringe selv.

– Klokken reddet livet mitt. Jeg hadde ikke sjans til å bevege meg, det var kritisk. Flere biler kjørte forbi uten å spørre. Selvfølgelig er det mulig at ingen så meg. Det var over 100 biler som kjørte forbi, men jeg var vanskelig å se. Det var ikke lett å stoppe der heller.

15 minutter etter Næss kom i kontakt med nødetatene var de på stedet. Da var det strake veien til Haukeland sykehus.

SÅR: Også i ansiktet fikk Næss skader.

– Jeg var først på traumemottak tror jeg. De sjekket alt mulig. Der bekreftet de lungekollaps, og de fant brukne ribbein, pluss diverse skrubbsår i ansiktet og på bena.

Næss sier det hadde vært kritisk uten klokken. Lungene holder hjertet på plass, og det var kritisk at han fikk hjelp raskt.

Når VG snakker med ham fredag kveld er ting på bedringens vei.

– Nå har jeg fått smertestillende, så nå har jeg det veldig bra. Jeg har møtt mange hyggelige og flinke på sykehuset som hjelper meg veldig.

Dette er ikke første gang en slik historie blir skrevet om i media. I 2019 falt en mann om på badegulvet, og smartklokken varslet nødetatene.

Samtidig går også andre veien. I 2018 utløste en smartklokke falsk helikopteralarm.

– Anmoder at personer som besitter personlig nødsender setter seg inn i bruken av denne for å unngå unødvendig bruk av redningsressurser, skrev HRS Sør-Norge på Twitter den gang.

Næss sier videre at han skal være ekstra forsiktig i den nevnte svingen neste gang. Først må han bli frisk.

VG har vært i kontakt med både AMK og Oslo universitetssykehus for å høre om slike hendelser er vanlige. Hverken sykehuset eller AMK kunne svare på dette i helgen.

SKADESTEDET: Næss falt på murkanten til høyre i bildet.

