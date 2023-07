TETT PÅ: Torsdag var landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) på besøk i Vadsø kommune sammen med en rekke andre aktører, for å bivåne situasjonen rundt fugleinfluensa med egne øyne.

Borch på besøk hos utsatt kommune: − Solid inntrykk

Sandra Borch (Sp) mener at Statsforvalteren må åpne lommeboken til fylkets krisefond, etter å sett det pågående fugleinfluensa-utbruddet. SV er kritiske til håndteringen.

Kortversjonen Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har besøkt Vadsø og Ekkerøya for å vurdere situasjonen, til det som er det største fugleinfluensa-utbruddet noensinne registrert i Norge.

Borch uttrykker bekymring for situasjonen og mener Statsforvalterens kriseskjønnsmidler bør benyttes som støtte til kommunene som har hovedansvar for håndteringen av situasjonen.

Lars Haltbrekken (SV) er kritisk til håndteringen av utbruddet, spesielt med tanke på trusselen det utgjør for den utrydningstruede krykkjen.

Mattilsynet har innført ferdselsforbud i tre naturreservater for å forhindre ytterligere spredning av fugleinfluensa. Vis mer

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har selv besøkt Vadsø og Ekkerøya torsdag, og sier synet av de døde fuglene gjør et «solid inntrykk» på henne.

– Når man står ved de enorme fuglemassene og ser de døde krykkjene krykkjeneMellomstor måke., så skjønner man virkelig omfanget. Det er jo derfor jeg også har tatt turen, for å komme tettere på situasjonen, sier Borch på telefon til VG.

RESSURSKREVENDE: Vadsø kommune har betalt mye i penger og ressurser for å hanskes med fugleinfluensa-utbruddet. Nå hersker det tvil om hvem som skal ta regningen.

Mandag bekreftet fagdirektør i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud, overfor VG at dette fugleinfluensa-utbruddet, er det største noensinne registrert blant villfugl i Norge.

– Situasjonen er svært alvorlig for den utrydningstruede krykkjen, og vi må gjøre det vi kan for å forhindre spredning og en dramatisk reduksjon i fuglebestanden, sier Lars Haltbrekken (SV) om det pågående fugleinfluensa-utbruddet.

REKORDUTBRUDD: Tallet på døde krykkjer har torsdag passert 12.000 bare i Vadsø, og Vadsø-ordfører Wenche Pedersen (Ap) sier at kommunen har plukket over 1000 døde fugler bare i løpet av torsdagen.

– Alvorlig

Torsdag møtte statsråd Borch ordføreren og kommunedirektøren i Vadsø, Statsforvalteren i fylket, Mattilsynet, Miljødepartementet og andre aktører, som skal håndtere det pågående fugleinfluensa-utbruddet.

– Regjeringen ser alvorlig på saken. Kommunen har hovedansvaret her, men staten og Statsforvalteren kan være med å lette på det trykket kommunen har kjent på, sier Borch.

– Er beredskapen for dårlig? Kommunene sier at de har måtte håndtere dette alene?

– At omfanget ble så voldsomt kunne vi ikke forutse, men det er ingen tvil om at det er et veldig smittsomt virus. Vi må hele tiden ta lærdom av dette, særlig når det er en akutt situasjon.

1 / 2 STOR INNSATS: Vadsø kommune har lagt ned en formidabel innsats i håndteringen av fugleinfluensa-utbruddet, mener statsråd Sandra Borch. FUGL: Den truede måkearten har vært spesielt utsatt for den smittsomme fugleinfluensaen. Fuglene er svært sosiale og liker å samles i store flokker på ferskvann. Der smittes viruset raskt mellom fuglene, som blir syke og dør. forrige neste fullskjerm STOR INNSATS: Vadsø kommune har lagt ned en formidabel innsats i håndteringen av fugleinfluensa-utbruddet, mener statsråd Sandra Borch.

Ber regjeringen komme på banen

– SV forventer at landbruks- og matminister Sandra Borch sørger for økonomisk støtte til Vadsø kommune, i det arbeidet de nå står oppe i med å rydde død fugl. Vadsø kommune har de siste dagene lagt ned en enorm innsats. Nå må regjeringen bidra med støtte.

Landbruks- og matministeren mener derimot det heller vil være aktuelt å benytte seg av Statsforvalterens kriseskjønnsmidler. Statsforvalterens kriseskjønnsmidler.Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i 2022 satt av om lag 5,2 millioner kroner til kriseskjønn i 2023. Intensjonen med ordningen er å ivareta kommuner som har fått uforutsette og ekstraordinære økonomiske utfordringer i løpet av året.

– Dette er en uforutsett hendelse, som kan anses som akutt, og dermed utløser de midlene som Statsforvalteren har til rådighet. Vi må diskutere kostnadene den enkelte kommune har med opprydning, sier Borch.

Vadsø-ordfører Pedersen forventer også at penger fra fondet skal gå kommunen til gode, etter det hun beskriver som «voldsomt ressurs og økonomisk krevende».

– Jeg forventer at det kommer penger derfra til oss. Det regner jeg med ordner seg. Vi har ikke peiling på hvor mye penger vi har brukt så langt på dette, eller hva sluttsummen ender på. Men vi fører regnskap, det kan du være trygg på, sier hun til VG torsdag ettermiddag.

FORVENTER ØKONOMISK STØTTE: Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen, sier det pågående smitteutbruddet av fugleinfluensa har vært krevende å håndtere for kommunen.

Ingen garantier

I innspillet til anmodningen om nasjonal støtte skriver Statsforvalteren følgende på egen hjemmeside:

– Vi må selvfølgelig i vår behandling av søknader om kriseskjønnsmidler foreta avveininger, og Statsforvalteren har på langt nær midler nok til å dekke kommunenes kostnader knyttet til håndteringen av fugleinfluensaen.

Kommunikasjonsleder hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Jan Harald Tomassen, sier at krisefondet skal dekke alle type kriser i kommunene.

Så langt har de ikke mottatt en søknad fra Vadsø kommune.

– Vi kan ikke forvente at en liten kommune som Vadsø, alene skal plukke over 10.000 døde fugler, mener derimot SV-profilen.

SKJERPINGS: SVs Lars Haltbrekken mener regjeringen må steppe opp innsatsen for å bekjempe det pågående fugleinfluensa-utbruddet.

Kritisk til kommunikasjonen fra statlig hold

Vadsø-ordføreren er også kritisk til at det har tatt så lang tid før etatene har møttes. Hun mener det er tydelig at det har vært for dårlig kommunikasjon fra statlig hold.

– Jeg merket godt at det gjorde inntrykk på dem, når de kom opp hit og fikk se situasjonen med egne øyne og får det under huden. Mange trenger å snakke sammen i beredskapssammenheng, og i dette tilfellet har det gått for treigt, sier Pedersen.

Selv erkjenner statsråden at de har et ansvar for å bistå med kommunikasjon, når det pågår en akutt situasjon, som det man nå ser i Vadsø.

– Vi har retningslinjer og veiledere fra Mattilsynet, men dette er første gang i Norge vi har et så omfattende utbrudd av fugleinfluensa. Men vi kunne helt sikkert ha kommunisert bedre, enda tidligere, svarer Borch.

I TALERØRET: Fremover forventer ordføreren i Vadsø tettere oppfølgning fra departementer og direktorater. Da blir det kanskje også en telefon til statsråd Sandra Borch.

Innførte ferdselsforbud

Torsdag ettermiddag innførte Mattilsynet ferdselsforbud i de tre naturreservatene ved Hornøya og Reinøya, Andotten og Eidvågen. Dette for å hindre ytterligere spredning av fugleinfluensa til krykkjebestandene i disse områdene.

Ferdselsforbud betyr at mennesker ikke har lov til å ferdes på land i disse områdene.

– Ferdselsforbudet skal hindre at mennesker tar med seg smitte via klær og sko inn i disse naturreservatene, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, til VG.

Områdene er valgt ut etter innspill fra Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Mattilsynet vurderer fortløpende nødvendigheten for ferdselsforbud i andre områder.

INNFØRT FERDSELSFORBUD: Torsdag ettermiddag innførte Mattilsynet ferdselsforbud ved tre ulike naturreservat. Her er administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, ved en tidligere anledning.

Sprer seg antagelig

– Vi vet også at fuglene snart vil trekke sørover, så det er viktig å forberede kommunene på å ha ulike planer, sier Borch.

Statsråden understreker samtidig at det pågående utbruddet ikke er farlig for mennesker.

– Det er ingen indikasjoner på at dette smitter videre fra fugler til mennesker. Det smitter fra fugl til fugl, og i noen tilfeller kan andre dyr også bli smittet. Det vil da i så fall være snakk om dyr som har spist på de døde fuglene, sier Borch.

Fuglene som samles inn, har en sterk lukt. De tas hånd om som spesialavfall og blir kjørt til brenning i et avfallsanlegg et annet sted i Finnmark.