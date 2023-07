ALVORLIG: For tre pasienter ble kreftbehandlingen forsinket på grunn av IT-svikt på St. Olavs hospital.

Tre kreftpasienter fikk forsinket behandling etter IT-svikt

Hundrevis av prøvesvar på St. Olavs hospital kom ikke frem til leger på sykehuset. Det medførte at tre kreftpasienter fikk forsinket behandling.

St. Olavs hospital i Trondheim meldte i slutten av forrige uke at hundrevis av prøvesvar ikke hadde kommet frem til leger på sykehuset på grunn av en IT-svikt.

En gjennomgang av sakene har vist at forsinkelsene ikke har hatt alvorlige konsekvenser for de aller fleste pasientene.







Men for tre kreftpasienter har feilen medført forsinket behandling som kan medføre prognosetap.

– Saken er alvorlig, og det er satt i gang oppfølging av de berørte pasientene, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en pressemelding torsdag.

Problemet skal skyldes en systemfeil i Helseplattformen HelseplattformenHelseplattformen er en ny, felles digital plattform for helsetjenesten i Midt-Norge. St. Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor i Trondheim er først ute med innføring av Helseplattformen., og strekker seg tilbake til november 2022, da systemet ble tatt i bruk.

Svar på 19 patologiprøver og 834 billeddiagnostiske undersøkelser har ikke kommet frem til behandlende lege ved sykehuset. ​

– Vi må være trygge på at meldinger kommer frem når de skal. Igjen ser vi at ansattes kompetanse og årvåkenhet har bidratt til å fange opp prøvesvarene underveis i pasientforløpene og iverksatt nødvendig medisinsk oppfølging selv om legene ikke har blitt varslet om at prøvesvar foreligger, sier Aasved i pressemeldingen.

Helsetilsynet er varslet om hendelsen.