LAVE TEMPERATURER: På enkelte fjelltopper kan du forvente å se nysnø, forteller meteorologene. Bildet er tatt i Jotunheimen sommeren 2021.

Advarer fjellturistene: Kan bli snø på toppene

Ta med gode klær, er ekspertenes klare råd til deg som skal i fjellheimen denne uken.

Nye varmerekorder slås internasjonalt, og flere solglade nordmenn på Syden-ferie opplever hetebølgen «Kharon» «Kharon»Hetebølgen Kharon er oppkalt etter fergemannen i gresk mytologi som hadde ansvar for å frakte de døde til underverdenen. på nært hold.

Her i Norge derimot, kan vi ikke forvente de høye temperaturene – med det første, i hvert fall.

Nå melder det såkalte drittværet sin ankomst. Og i enkelte fjellområder kan det komme nysnø.

– Det kan fort bli kaldt for de som har tenkt seg på fjelltur.

Det sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Charalampos Sarchosidis til VG.

– Det er ikke akkurat sommervær i sikte slik det ser ut nå, forteller han.

Det kalde været skyldes et lavtrykk lavtrykk Lavtrykk er et område hvor lufttrykket er lavere enn i omgivelsene ved samme høyde over havet.– altså kald luft fra Arktis som trekker seg inn mot store deler av landet.

Er man høyt nok oppe i fjellet, kan en fort forvente å se snø på toppen.

Meteorologen har særlig en anbefaling til fjellglade nordmenn som skal på tur:

– Kle deg ekstra godt hvis du skal opp i høyden.

– Det er vanlig at det snør i høyfjellet i løpet av sommeren, men de fleste møter ikke på snøvær på fjelltur i juli, sier DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.

Han forteller videre at turgåere stort sett er gode til å ta vare på seg selv.

– Mange nordmenn har veldig stor respekt for værmeldingene. Respekten er så stor at folk holder seg borte fra fjellet.

Skal du imidlertid ut på tur i fjellet, er DNT-lederen tydelig på en ting:

– Bruker du fjellvettreglene som rettesnor vil du kunne få både en trygg og god tur.

Info DNTs råd til deg som skal på fjelltur: Lette inneklær bør være klær som også er egnet på tur. Med to trøyer har du én på tur og den andre til bruk inne på hytta. Skyll/vask ullundertøy og sokker ved behov når du kommer til hytta, da rekker klærne å tørke til neste dag.

Vi anbefaler et lett/tynt liggeunderlag og en vindsekk som ekstra sikkerhet.

Ta gjerne med GPS, men ikke som erstatning for kart og kompass.

Lad opp batteriet på mobiltelefonen før turen, og spar på batteriet underveis. Husk at store deler av fjellet er uten dekning. Vis mer

Regn, regn og mer regn

Solen kan se ut til å ha tatt ferie i store deler av Norge. Ukens værmeny består i stor grad av skyer og nedbør.

Og bor du på Vestlandet er du særlig utsatt.

I Bergen har befolkningen det mildt sagt som fisken i vannet, med mye regn og temperaturer på 13–14 grader. – Ikke mye å skryte av, sier meteorolog Sarchosidis.

– Denne uken er det ingen steder i Norge der det blir skyfritt og sol. Alle skal få sin dose med nedbør.

– Det er dette som er typisk norsk sommer. Vi har nok blitt litt bortskjemt etter en varm juni.

DÅRLIG VÆR: Denne uken blir det mye regn på Vestlandet. Bildet er tatt i Bergen i 2017.

Mandag er det ventet mye tordenvær i Nord-Norge. Meteorologene har sendt ut farevarsel for lyn og styrtregn.

På Sørlandet og Østlandet peker gradestokken på rundt 20 grader, men også her er det meldt nedbør.

Optimistiske nordmenn som håper på sydenstemning til helgen må med andre ord smøre seg med tålmodighet.

– Vi må nok vente en stund før det blir ordentlig finvær igjen, sier meteorologen.

– Men det er fortsatt mulighet for gode dager i august.

