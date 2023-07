Her berges kua med helikopter

Det ble en storstilt redningsaksjon onsdag morgen etter at tre kyr i Bøkleppen ble skremt til skogs. To av dem ble reddet med helikopter, mens den siste dessverre måtte avlives.

Det var avisen Driva som omtalte saken først.

Onsdag morgen ble to kuer fraktet hjem helikopter etter at de hadde sprunget av gårde fra sommerbeite og satt seg fast mellom store steiner.

– De var i grei form, men litt slappe var de etter helikopterturen, forteller Martin Bøklep til VG.

Han er hobbybonde på gården i Bøkleppen, i Surnadal kommune, og har sammen med sin far og samboer hatt ansvaret for sommerbeitet.

– Jeg er usikker på hvorfor de ble skremt, men vi tror det kan ha vært en ulv, uansett så er dette helt uvanlig, sier Bøklep.

Han forteller videre at det har vært jegere med hund som har lett etter ulven, men de har fortsatt ikke funnet noe.

– Foreløpig er det uvisst hva det kan ha vært, kanskje er det et annet rovdyr, sier han.

Kyrne rømte fra gården klokken 04.45 og derfra varte redningsaksjonen i 16 timer.

– De var ikke hjemme igjen før 22.00 på kvelden, sier han.

– Veldig synd at det har skjedd, kunne vært hva som helst, forteller bonde og kyrnes eier Lars Bæverfjord jr. til VG.

Bæverfjord er eier av kyrne, og skulle etter planen få de overlevert etter deres sommerbeite.

– Men det blir ren spekulasjon å si at det er ulv, sier Bæverfjord.

Satt seg fast

– De sprang ned Bruraskaret og satt seg fast mellom store steiner, forteller Bøklep.

Det var tre kyr som løp sin vei.

– En av kuene måtte dessverre bli avlivet ganske fort på dagen i går, den klarte ikke å reise seg og hadde brukket mange ben. Den var fastklemt mellom to store steiner, forteller Bøklep.

Bæverfjord forteller at det ble gjort en grundig inspeksjon på kua, og den skal ha blitt lam i den ene foten, og deretter blitt fraktet av en båt med kran.

– De to andre kuene har litt skrubbsår og kuttskader, så de får nå ekstra pleie, legger han til.

Fikk ikke hjelp

Bøklep måtte ringe et privat selskap.

– Vi prøvde med offentlig, både brann og politi, men de hadde ikke kapasitet til å rykke ut, sier Bøklep.

Heldigvis fikk de masse hjelp fra lokalbefolkningen.

– Mange lokale samlet seg for å hjelpe oss, det var veldig snilt og vi ønsker å takke lokalbefolkningen for god hjelp under hele dagen, sier han.

