KVINNEFENGSEL: Her på Bredtveit kvinnefengsel er det flere ganger bare i år slått alarm etter at innsatte har skadet seg selv og ved ett tilfelle tatt sitt eget liv. Nå bevilges mer penger til kvinnefengsel.

Regjeringen gir 45 millioner til fengsel: − Kritisk over lang tid

I mars tok Jessica (31) sitt eget liv i Bredtveit fengsel. Nå gir regjeringen 15 millioner ekstra til kvinnefengsler, som har hatt store utfordringer med de innsattes psykiske helse.

– Det er en situasjon for kvinner i norske fengsler som bekymrer meg veldig, og den har dessverre vært kritisk over lang tid, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Pengene kommer i revidert budsjett, som blir lagt frem torsdag.

De 45 millioner kronene som bevilges til kriminalomsorgen er friske midler. 30 millioner skal øke grunnbevilgningen og 15 millioner skal gå direkte til kvinnefengsler og å bedre kvinners soningsforhold.

Siden 2008 har 72 innsatte tatt livet sitt i norske fengsler.

Sist var lørdag 11. mars, da småbarnsmoren Jessica Ann Stephens (31) fra Canada tok selvmord i fellesarealene på Bredtveit.

TOK SITT EGET LIV: I mars tok Jessica Ann Stephens (31) sitt eget liv i Bredtveit fengsel. Familien føler hun ble sviktet av systemet.

Bare en drøy måned tidligere, måtte de ansatte løpe fra innsatt til innsatt for å drive akutt livredning fordi folk skadet seg.

I etterkant varslet Sivilombudet, som besøkte fengselet uavhengig av selvmordet, om det de mente var livstruende forhold.

Info Dette var blant de alvorlige funnene Sivilombudet varslet justisministeren om: Høyt antall innsatte som skader seg selv og som begår selvmordsforsøk

Omfattende bruk av glattcelle og belteseng

Klare mangler i forebygging av selvmord

Manglende kapasitet, kompetanse og ivaretagelse av ansatte Vis mer

Som et strakstiltak bestemte justisministeren at Skien fengsel skulle gjøres om til et kvinnefengsel, og at det skulle rokeres på bemanningen slik at bemanningssituasjonen ved Bredtveit ble bedre.

– Basert på det du vet om forholdene i kvinnefengsler og forholdene der, er 15 millioner kroner nok til å bedre det?

– Nå har vi gjort om Skien fengsel til et kvinnefengsel. Det er et historisk løft for kvinners soningsforhold, sier Mehl.

Med den nye, ekstra bevilgningen, er det nok et fremskritt, mener hun.

– Å få bevilget 15 millioner til særlig Bredtveit og Skien og tiltak for å løfte de enda mer, er det et stort fremskritt for kvinners soningsforhold, slik jeg ser det.

BEKYMRET: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun tar situasjonen med de krevende soningsforholdene for kvinner på alvor og vil nå bedre kvinnefengsler.

– Jessicas foreldre har sagt at de føler at hun ble sviktet av systemet og håper at andre aldri skulle måtte oppleve det samme. Bidrar dette til det, tenker du?

– Dette er et bidrag i hvert fall. Det er mange tiltak som er viktige for å forebygge psykiske lidelser og i ytterste konsekvens selvmord i fengsel, sier Mehl.

Hun viser blant annet til at regjeringen også skal sette ned et utvalg for å se på hvordan innsatte med psykiske helseutfordringer kan ivaretas bedre.

– Det er på mange måter et langsiktig arbeid å ivareta denne gruppen enda bedre, og så er det min klare ambisjon å jobbe videre for å ha en verdig og velfungerende kriminalomsorg i Norge.

– Når folk er i fengsel er de underlagt statens omsorg og de er også prisgitt den innretningen vi har. Det er grunnen til at vi nå legger inn en solid styrking både for kvinner og grunnbevilgning generelt.

FLERE TILTAK: I tillegg til de akutte tiltakene med blant annet å gjøre om Skien fengsel og ekstrabevilgningen som nå gis, setter regjeringen ned en grupe som skal vurdere hvordan psyksike helseutfordringer blant innsatte bedre kan ivaretas.

Kompenserer også for prisveksten

De friske 15 millionene skal blant annet gå til en psykologspesialist, kompetanseheving hos de ansatte og noen investeringer i utstyr og inventar i kvinnefengslene. De øvrige 30 millionene er en del av grunnbevilgningen.

I mars var lederen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund redd problemer han i bunn mente skyldtes dårlig økonomi, ville føre til at situasjoner lik den på Bredtveit bare ville flytte seg.

I realiteten trenger de flere hundre nye stillinger, mente han.

– Hva tenker du om det sett opp mot summen dere nå bevilger?

– Sp og Ap har siden vi kom i regjeringen bevilget 145 millioner til en varig styrking av Kriminalomsorgen, blant annet for flere ansatte. Så kom det også en engangsbevilling i saldert budsjett i høst på 100 millioner kroner, sier hun.

Likevel har de økte kostnadene gjort at budsjettet har vært krevende for kriminalomsorgen, sier Mehl.

– Jeg er glad vi gjorde de prioriteringene, hvis ikke hadde situasjonen vært enda verre. Når vi nå også kommer med en priskompensasjon, og ekstra bevilgning, mener jeg det er et godt grunnlag for en gjenreisning av kriminalomsorgen.

Hva den totale kompensasjonen for prisstigningen blir, kunngjøres når det reviderte budsjettet legges frem torsdag.