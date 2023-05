BLE FUNNET DREPT: En mann i 20-årene ble funnet drept på en parkeringsplass ved Løkenåsen skole i Lørenskog fredag kveld.

Ny pågripelse etter Lørenskog-drapet

Totalt fem personer er blitt pågrepet og siktet etter Lørenskog-drapet. To av dem er løslat.

En ny mann i midten av 20-årene er pågrepet etter at en mann ble funnet drept i Lørenskog den 28. april

Politiet skriver at pågripelsen fant sted tirsdag kveld, og at mannen er siktet for drap eller medvirkning til dette.

Fra før er fire andre personer pågrepet og siktet i saken.

To av dem er løslatt, mens to av dem er varetektsfengslet.

Politiadvokat Grete Bollestad ønsker ikke å gå i detalj om hvorfor den femte mannen nå er pågrepet.

– Hvilke roller mener politiet at de siktede har hatt?

– Rollene til de fengslede er noe vi vil kartlegge i vår etterforskning, sier hun.

Bollestad understeker at bevisgrunnlaget mot de to løslatte fortsatt er svekket.

Politiet jobber med flere hypoteser og har gjort flere beslag i saken, men Bollestad ønkser ikke å kommentere ytterligere.

VG har tidligere skrevet at de to som er varetektsfengslet, slapp ut av politiets varetekt kun en måned før de ble pågrepet for drap i Lørenskog.

De var siktet for grov kroppsskade mot en mann i Kvitseid i februar.

En av mennene er tidligere dømt for drapsforsøk og grov vold. Den andre er tidligere dømt for kroppsskade.

Politiet ser foreløpig ingen direkte sammenheng mellom voldssaken i Kviteseid i februar og drapssaken i Lørenskog.

Alle nekter straffskyld for Lørenskog-drapet.

