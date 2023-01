TIDDELIBOM: Det er meldt om mye snø i deler av Sør-Norge fredag.

Venter ny kaosdag på veiene: − Kan komme til å bli krevende

Fredag skal det lave ned på Øst- og Sørlandet. Skal du kjøre til hytta er oppfordringen klar: – Ta det med ro!

Onsdag ble en kaosdag for trafikken på Østlandet etter at store snømasser dumpet ned.

Torsdag kan veitrafikksentralen øst melde om langt roligere forhold, men på fredag er det igjen meldt snø i bøtter og spann på Øst- og Sørlandet.

Det kan bety nok en dag med «ski for buss» for Oslo-boere på vei til jobb.

LAVER NED: Torsdag var det flere Oslo-boere som gikk på ski til jobb.

– Vi er forberedt i den grad det lar seg gjøre, men det kan komme til å bli krevende i morgen også, absolutt, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter, kollektivselskapet i Oslo.

Særlig rammet snøværet busstilbudet i hovedstaden. Johansen oppfordrer alle reisende til å følge med på Ruters oversikt over avvik og forsinkelser her.

– Hvordan blir morgendagen sammenlignet med kaos-onsdagen?

– Det er ikke godt å si hvor mye snø som kommer, men det er meldt en del. Det kommer veldig an på hvor mye de som brøyter klarer å få unna. Vi er kjempe avhengig av at det brøytes og strøs godt, sier Johansen.

Farevarsler i kø

Akkurat nå er det åtte farevarsler om vær og vind i det langstrakte land.

På Østlandet er det sendt ut varsel om mye snø og kraftig vind utsatte steder. -På fjellovergangene i sør er det sendt ut farevarsel for snøfokk.

I Agder og deler av Vestfold Telemark kan det komme hele 40 centimeter med snø. Noen steder på Østlandet kan det komme opp til 25 centimeter.

Været fører også til betydelig snøskredfare i nesten hele Sør-Norge fredag.

Her kan du følge med på været for morgendagen: Pent.no

Vogntog-kaos

Politiet, Statens vegvesen og to fylkeskommuner kom torsdag ettermiddag med en felles oppfordring til trafikantene:

– Ta det med ro i trafikken inn mot helgen! Bilister må forvente mye snø og krevende forhold på veiene, advarer politiet i Agder og Sør-Øst, Agder og Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen.

– Hvordan blir morgendagen?

– Nå gjør entreprenørene det de kan for preventiv salting på veiene, så er det virkningen av det som blir avgjørende når snøen treffer oss, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl i veitrafikksentralen øst.

Særlig vogntog slet på veiene onsdag og mange kjørte seg fast, noe som igjen førte til trafikkork og forsinkelser.

Se video! Her ligger vogntogene strødd på riksvei 4:

Dahl sier vogntog-kork særlig kan bli en utfordring fredag morgen, og at bratte veier er der man må være mest oppmerksom:

– Det er mange vogntog på de store veiene om morgenen. Hvis de snømengdene som ventes kommer, kan det bli en del utfordringer med kjøretøy som kjører seg fast, sier han og legger til:

– Litt av utfordringen er utenlandske sjåfører som kanskje kjører i Norge for første gang. Kanskje har de ikke øvd nok på å legge på kjetting, har ikke optimale dekk og er ikke kjent med forholdene. Da kan man fort kjøre seg fast og det påvirker alle.

– Er det i Oslo trafikkutfordringene blir størst i morgen?

– Det er utfordringer i hele området av forskjellig karakter, men trafikkmengden påvirker veldig. Oslo blir hardt rammet fordi det er der det kjører flest biler, sier Dahl.

– Konsentrer deg om å kjøre

– Er man bedre forberedt på fredagen etter kaos-onsdagen?

– Jeg tenker entreprenørene er på tå hev gjennom hele sesongen og gjør så godt de kan. Men det er klart at de kanskje girer litt ekstra på når de har gårsdagen ferskt i minne, sier Dahl.

Dersom du skal ut av byen og for eksempel kjøre til hytta etter jobb, har trafikkoperatøren noen råd til deg:

– Du må beregne god tid når du skal ut og kjøre. Når du sitter bak rattet må du sørge for at du har kostet av bilen og holder god avstand til bilen foran deg. Den kan få trøbbel, og da er det greit å kunne stoppe uten at bilen kjører på deg, sier han.

Og legger til:

– Du må legge bort tingene du tenker på og konsentrere deg om å kjøre bil.