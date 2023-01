KLAR I TALEN: Ola Svenneby takket tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg for hans klare Kina-advarsel etter Stoltenbergs tale.

Utfordrer Erna om Kina: − Lytt til Jens!

OSLO SPEKTRUM (VG) Unge Høyre-leder Ola Svenneby vil skrinlegge vennskapsavtalen med Kina som Solberg-regjeringen inngikk i 2016. Han ber Erna Solberg (H) lytte til Jens Stoltenbergs sterke Kina-kritikk.

– Butikk er også politikk, advarte Nato-sjef Jens Stoltenberg fra scenen på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum.

Han sa at Europa ikke bør gjenta samme feil som da kontinentet gjorde seg avhengig av russisk gass når det kommer til Kina.

– Vi skal fortsette å handle med Kina. Men vi må være oss bevisst når vi har økonomisk samkvem med autoritære regimer. Vi kan bli sårbare. Handel med kritiske varer handler om vår sikkerhet. Vi må unngå å bli for avhengig av råvarer. Og dette er ikke bare forretningsmessige spørsmål, de er i høyeste grad politiske, utdyper Nato-sjefen overfor VG.

Den beskjeden klinger meget godt i Unge Høyre-leder Ola Svennebys ører - og han sender en klar beskjed til egen partileder:

– Lytt til Jens!, sier Svenneby til Høyre-leder Erna Solberg.

NHO-GJEST: Jens Stoltenberg var blant innlederne på NHOs årskonferanse.

Vil se bort fra avtaler

Han er også krystallklar på at Norge ikke bør inngå en ny frihandelsavtale med kineserne.

– Det er ingenting som heter frihandel med Kina. De kopierer immaterielle verdier fra landene de handler med og bruker handelsbarrierer som et pressmiddel på tross av inngåtte avtaler, sier Unge Høyre-lederen.

Les også Nato-sjefen: Advarer norske bedrifter mot Kina Nato-sjef Jens Stoltenberg advarer norsk næringsliv mot å gjøre seg sårbare og bli for avhengige av handel med Kina.

Svenneby sier videre at at Norge bør se bort fra den såkalte normaliseringsavtalen som daværende utenriksminister Børge Brende (H) inngikk i 2016, på vegne av Solberg-regjeringen.

– Man har gjort det veldig lett for seg selv når man så lett kritiserer Tyskland og avhengigheten av russisk gass, når normaliseringsavtalen i realiteten legger til rette for det samme med Kina, sier Svenneby til VG.

– Jeg vet ikke om man formelt må si opp normaliseringsavtalen, men man må gå bort fra prinsippene bak og reorientere seg, sier han.

– Det gjelder også egen partileder?

– I høyeste grad, sier han og peker i tillegg på utenrikspolisk talsperson Ine Eriksen Søreide.

Svenneby sier at Stoltenberg kanskje er den første norske politikeren som advarer så tydelig.

– Nå har Norge blitt sinken i Kina-kritikken, hvis man ser på språkbruken til Jens Stoltenberg og amerikanske politikere. Den er mye mer konfronterende, tydeligere på at det er en strategisk konflikt mellom kineserne og oss, sier han.

SIER NEI: Erna Solberg vil ikke se bort fra avtalen som hennes regjering inngikk med Kina i 2016.

Holder på vennskapsavtalen

Høyre-leder Erna Solberg mener at forskjellene mellom henne og Stoltenberg er små.

– Ja, jeg vil lytte til ham. Men jeg oppfatter ikke at det er en stor forskjell mellom det Jens sier og det vi gjør eller mener, sier Solberg til VG.

Hun mener det ikke er noen grunn til å se bort fra den såkalte normaliseringsavtalen hennes egen regjering inngikk.

– Det er ikke noen grunn til å se bort fra normaliseringsavtalen. Den sier bare at vi skal ha politisk samarbeid og snakke sammen videre, og har ikke noe med økonomisk handel å gjøre. Vi har kritisert Kinas politikk på flere områder opp gjennom årene, sier hun.

Bygge egen kapasitet

Hun avviser at Norge er en sinke i Kina-kritikken og sier at det ikke er noe problem at kineserne protesterer når de får kritikk.

– Det viktigste vi skal gjøre for å bli uavhengige av Kina dreier seg ikke om avtaler eller politikk. Det dreier seg om å tørre å ha mineralutvinning i Norge, å tørre å bygge opp kapasitet her på andre områder og samarbeide tettere med Europa om arbeidsdelingen i vår region sånn at vi får til andre produksjonsområder og miljøer, sier Solberg.

– Det er ganske vanskelige debatter i Norge. Hver gang vi skal starte mineralutvinning enten til havs eller andre steder, så er det veldig mange interesser som ikke ønsker vi skal gjøre den type ting, sier hun.

Tas på alvor

Jens Stoltenberg sier til VG at han opplever at næringslivet og medlemslandene i økende tar hans Kina-budskap på alvor:

– Det er ingen sylskarp grense: En beskjed om ingen handel er et umulig og galt standpunkt. Å si at vi legger ingen begrensninger på handel er et tilsvarende farlig standpunkt. Avtaler som land måtte inngå med Kina, må ta hensyn til våre sikkerhetsinteresser, og sikre at de avtalene ikke undergraver vår sikkerhet. Nato har overordnede retningslinjer for samfunnssikkerhet som justeres forløpende. Så er det enkeltland som må gjennomføre dem, sier Nato-generalsekretæren.